Skutskär smällde till i premiären – skrällslog Kalix: "En enorm lättnad"

Efter fyra träningspass på fullstor is var nykomlingen som tilldelats en gratisplats i allsvenskan knappast favoriter mot Kalix. Skutskär förlorade dessutom med stora siffrorna 2–9 mot just Kalix i allsvenska supercupen. Men i premiären storspelade Johannes Häggström och skickade in fem baljor när Skutskär vann med 7–5.