Skutskär tog andra segern för säsongen i årets sista match: "Det känns extremt bra"

Skutskär hade gjort flera rockader i laget när UNIK kom för ett returmöte.

– Vi hade gjort en hel del förändringar, det var två nya halvor bland annat. Och jag spelade för första gången i mitt liv "deffmitt", vi kastade om och det gjorde verkligen susen kan man säga, säger lagkapten Johannes Siirtola.

Efter mötet mot just UNIK på annandagen sa Siirtola att han trodde chansen till revansch skulle vara stor på uteisen i det gula skenet på IP – han fick rätt.

– Haha, ja, de är vana vid kritvit is och ljus belysning. Det var tungt att åka idag och ett vi gjorde ett stenhårt jobb i defensiven.

Första halvlek var jämn men Skutskär lyckades gå i paus med uddamålsledning.

– Deras mål kommer från att vi slarvar i egen bollhållning, precis som tidigare. Det är bara det att idag minimerar vi dom misstagen, sett till tidigare matcher.

Det var en del misstag från båda hållen idag, kändes det som?

– Ja, UNIK hade många fler misstag idag än förra matchen, vår is är inte deras is helt enkelt. Men det syns tydligt att vi lägger ner mycket mer jobb i defensiven idag än tidigare och då blir det såhär.

Vad är det som gör att ni drar ifrån i andra?

– Det handlar om att vi faktiskt lägger ner ett större jobb i defensiven, det är så jävla tydligt idag. Det vi sa i paus är att vi skulle fortsätta att göra det hårda jobbet i defensiven. När vi sköter den kommer offensiven per automatik när vi får försvara samlat och kan ställa om med flera. Tidigare när vi ska bygga anfall så går vi med en åt gången, då får vi inte till något i anfallsväg. Nu kan vi ju faktiskt kontra in flera bollar på dem i andra, vi bryter en passning, sätter en annan, då är vi ju förbi.

När vågade slappna av?

– Inte någon gång faktiskt, skrattar Siirtola.

Kan de ha underskattat er lite efter senaste matchen när de vann med 12–3?

– Kanske lite, det är mycket möjligt.

I och med det är årets sista match för Skutskärs herrar spelad och det blev ett perfekt avslut med gröngula-ögon sett.

– Det var ett skönt avslut på året. Det känns extremt bra, det har varit lite tungt de senaste veckorna när vi släppt in så enormt många mål i baken. Det behövde vi verkligen, nu ska jag in och sjunga lite, säger Siirtola och skyndar sig in för att segersjunga med laget.

Matchfakta, bandyallsvenskan

Skutskärs IF–UNIK Bandy – (4–3)

Målen: 0–1 (1) Tobias Engstrand, 1–1 (3) Alexander Sundström (Jens Sundbom, 2–1 (8) Johannes Siirtola (Andreas Wilsson), 2–2 (9) Johannes Camilton (Oskar Rönnkvist), 2–3 (16, hörna) Tim Zenoud Johansson (Mårten Pousette), 3–3 (27) Kevin Brown (Jens Sundbom), 4–3 (33) Olle Bolkeus (Alexander Sundström), 5–3 (50) Johannes Häggström (Jens Sundbom), 6–3 (65) Kevin Brown (Alexander Sundström), 7–3 (67) Johannes Häggström (Axel Jonsson), 8–3 (81) Johannes Häggström (Simon Lilla), 8–4 (86, straff) Tim Zenoud Johansson.

Hörnor: 4–14

Utv, Skutskär: 3x10min. UNIK: 3x10min.

Domare: Peter Persson

Publik: 128