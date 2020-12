Skutskär vann första derbyt mot SAIK – Ljung tvåmålsskytt: "Vi spelade verkligen jättebra"

Skutskär satte tempot från början i derbyt mot SAIK. Skutskär kom fram och satte Johanna Hellström i SAIK-målet på flera prövningar. SAIK å andra sidan hade det kämpigare med att etablera eget spel och kunde mest utnyttja några kontringslägen.

19-åriga Edit Ljung, Skutskärs nyförvärv inför säsongen som spelade sitt första derby mot SAIK i elitserien, målade först av alla när hon slog in en hörnvariant.

– Hörnan slogs in och Angelica passade ut den till mig, då tar den på någons klubba och går in, det var jättekul, säger hon.

Tio minuter senare satte säkra Anastasia Denisova 2–0 för hemmalaget.

SAIK lyckades reducera på hörna när SAIK:s lagkapten Michelle Löfblad dundrade upp en boll i nättaket, en helt ostoppbar kanon. SAIK hade jobbat hårt med att stänga till i defensiven och 2–1 stod sig till pausvilan.

– Vi låg väldigt bra i deffen och hade fina kombinationer framåt. Vi höll ihop det och spelade väldigt bra. SAIK hade inte många chanser alls. Det var väldigt bra. Vi ville bara fortsätta åka mer skridskor i andra, säger Ljung.

I andra halvlek var det återigen Edit Ljung som kom ut och målade. Detta efter att Skutskär piggt uppmärksammat ett slarvigt hemåtpass från SAIK när ett instick från Anastasia Denisova friställde Ljung som bara sopade in 3–1 i öppen kasse.

– Jag fick en så fin boll inåt bakåt, det var verkligen bara att lägga in den. Jag trodde nästan att domaren hade blåst för det var ju ingen där i målet, skrattar Ljung när hon återberättar sin pärla.

Det målet hade firats stort i arenan om coronan inte funnits...

I stället fick det publiklösa derbyt fortgå och sedan var det skottsäkra Emma Ahlander som slog in en straff för Skutskär.

Sedan dröjde det enda till slutminuterna där det rasslade in tre snabba mål på två minuter. Först vispade Alina Zinkevitch in en hörna. Då kontrade Matilda Öhman i SAIK blixtsnabbt med en reducering i 90:e minuten men Skutskär bara skulle ha sista ordet. Anastasia Denisova hann nämligen även hon slå in en boll i minut 90.

– Andra halvlek får en lite annan karaktär men jag tycker fortfarande att vi gör det väldigt bra där också. Det märktes att SAIK blev trötta på slutet så att vi kunde komma runt dem väldigt bra.

6–2 blev slutresultatet i ett derby där Skutskär spelade som hemmalag i SAIK:s hemmaborg och där publiken saknades för att tillföra den där magiska wow–faktorn som ett derby ska innehålla.

– Det känns jättekul, vi spelade verkligen jättebra, säger Edit Ljung efter derbysegern, men tillägger:

– Jag har förstått att det brukar vara lite bättre stämning med publiken, vi saknade dem i dag. Det är tråkigt utan dem. Men det kändes ändå att det var en derbynerv på planen och att det var lite extra tufft.

MATCHFAKTA – ELITSERIEN

Skutskärs IF–Sandvikens AIK 6–2 (2–1)

Målen: 1–0 (19, hörna) Edit Ljung (Angelica Östlund), 2–0 (28) Anastasia Denisova (Ekaterina Besprozvannykh), 2–1 (34) Michelle Löfblad (Julia Norrman), 3–1 (56) Edit Ljung (Anastasia Denisova), 4–1 (67, straff) Emma Ahlander, 5–1 (89, hörna) Alina Zinkevitch (Angelica Östlund), 5–2 (90) Matilda Öhman (Michelle Löfblad), 6–2 (90) Anastasia Denisova (Ekaterina Besprozvannykh).

Hörnor: 15–7 (8–5).

Utvisningar, Skutskär: 1x10, SAIK: 3x10, 1x5.

Domare: Linn Wickerhoff.

Publik: 0 (Göransson Arena).