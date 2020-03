Skutskärkaptenens känslosamma tal till fansen före finalen: "All den energi ni givit oss"

När de allra flesta sporterna tvingats ställa in sina serier, får bandyn spela sina finaler på lördagen på Studenternas, men inför tomma läktare.

Inför matchen presenterades spelarna för tv-tittarna, och de båda kaptenerna fick hålla varsitt tal. Skutskärs lagkapten Malin Andersson höll då ett känslosamt tal, där hon riktade sig till Skutskärsupportrarna.

– Nånstans är det ändå resan hit som räknas, all den energi ni har givit oss, stöttat oss på Skutskärs IP i ur och skur, den energin har vi med oss här idag, sa hon i SVT:s sändning.

– Vi kommer göra allt i vår makt för att prestera på högsta nivå just idag när det gäller som mest. Vi kommer inte kunna höra er nu, men jag vet att ni sjunger med mig där hemma, sa Andersson och drog igång en hejaramsa.

Läs talet i sin helhet nedan:

"Jag är helt säker på att det hade varit ett stort gröngult hav på läktaren idag, men istället får jag uppmana er att köpa en fiktiv biljett för att stötta oss. Ibland så vänds världen upp och ned, och helt plötsligt kanske idrott inte alls känns lika viktigt. Många idrotter har ställts in eller skjutits upp, vilket är en stor sorg för många. Men vi har fått möjligheten att spela den här ärofyllda matchen idag, men med tomma läktare. Men nånstans är det ändå resan hit som räknas, all den energi ni har givit oss, stöttat oss på Skutskärs IP i ur och skur, den energin har vi med oss här idag. Även om ni inte kan vara här rent fysiskt idag, så är ni ändå högst delaktiga till den här framgången. Vi kommer göra allt i vår makt för att prestera på högsta nivå just idag när det gäller som mest. Vi kommer inte kunna höra er nu, men jag vet att ni sjunger med mig där hemma."

Matchen pågår och efter den första halvleken står det 1–1, där just Malin Andersson gjort Skutskärs mål. Du följer matchen via vår liverapport här.