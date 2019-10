Skutskärs herrar tvingas flytta hemmapremiären – plusgraderna ställer till det: "Man måste ge upp ibland"

Att få till uterinken på Skutskärs IP är inte det lättaste när höstvädret är milt och det regnar mycket.

– Vi hade tänkt spela första matchen den 3 november mot Kalix hemma. Men det ser vi ju redan nu att det går ju inte. Det är fortfarande 11-12 grader varmt på dagarna och fortfarande 6-7 grader på nätterna så vi får ingen hjälp där heller, säger Sören Sandström och fortsätter:

– Ska man göra is behöver man lite hjälp av naturkylan i luften så vi måste vänta in tills det går ner till nollpunkten på nätterna i alla fall, annars går det inte. Plus att det är lite nackdelar med vårt geografiska läge också, ut mot kusten där havet värmer ganska länge. Så det gick ju inte.

– Det är inte någon idé att chansa ens.

Den 15 november väntar nästa hemmamatch för herrarna och då spelar även damerna sin hemmapremiär dagen efter och det är dit man siktar nu. Att få is till den helgen.

– Det är nästan två veckor senare så det är egentligen bara den första matchen här som är i fara. Sen har vi ingenting inplanerat på hemmaplan till dess.

Klarar ni det?

– Det hoppas vi verkligen. Det vet man inte men som det ser ut nu så verkar det kunna bli kallare, åtminstone på nätterna.

Sandström tycker att det är tråkigt att flytta premiären men gör det för gästernas skull.

– Ja, visst är det tråkigt, verkligen. Men vi har de förutsättningar i har. Det är svårt för oss med utebana men det är inte mycket som vi kan påverka.

– I och med att det är Kalix vi möter så vill vi inte chansa. Vi måste ta hänsyn till deras långa resa och den är ju planerad sedan länge. De flyger och grejar och har bokat transporter vidare med buss och sådant. Då tyckte vi att Söderhamn var lämpligt. Man kan ju inte ringa till Kalix kvällen innan och ställa in, så vi har haft kontakt sedan länge. Så pass reko måste man vara, att vi måste inse att man måste ge upp ibland.

- Vi får väl hoppas att det blir vinter någon gång, avslutar Sandström.