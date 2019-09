Slottet tillhör alla gävleborgare säger landshövdingen – därför blir Gävle slott konstgalleri

Jo visst har det arrangerats kulturgrejer på slottet förut. Men bara sporadiskt, som popcorn som hoppat ur grytan lite då och då, som landshövding Per Bill uttrycker saken.

Nu vill han ta ett samlat grepp och bjuda in till fler kulturupplevelser under rubriken Kultur på Gävle slott.

Under detta ”varumärke” samlas bland annat de konserter med klassisk musik som brukar arrangeras på slottet. Per Bill är inte heller främmande för ett dj-battle i trädgården eller vad som helst som kan representera länets kulturliv.

Och på måndagen bjöd han in pressen för att visa upp den semipermanenta konstutställningen som är först ut att pryda två av slottets rum.

Det är dels den så kallade loungen på andra våningen i anslutning till det stora konferensrummet, dels det så kallade vardagsrummet i representationsvåningen en trappa upp.

Gunnar Greiber (1919-2011) är ett roligt val av första konstnär. Konstnären från länets norra utmarker var en särling som borde ha bränt upp en hel del av sina tavlor, av kvalitetsskäl. Lugn nu, det är inte min åsikt. Det är konstnären Jöran Östermans. Han förvaltar Grebiers arv åt Nordanstigs kommun, som ärvde över tusen tavlor efter Grebiers änkas död för ett par år sedan. Det är Österman som har valt ut och hängt tavlorna på slottet.

Numer är Gunnar Greiber förstås erkänd, till exempel hade Sandvikens konsthall en stor utställning i somras, kurerad av samme Österman.

Men ändå. Det blir en fet krock mellan slottets pampiga och svala linjer och Greibers naivt expressiva och faktiskt galna stil.

– Om Gunnar Greiber hade sett det här hade han tagit av sig den stickade mössan och sagt ’nu överdriver ni’ , säger Carin Walldin (S), ordförande för kommunfullmäktige i Nordanstig.

Hon bodde granne med Greiber, och säger att han tillförde massor till den lilla kommunens kulturliv.

Ett år ska denna utställning hänga. Den kan ses av de som har ärende in i Gävle slott. Och det är många tusen personer årligen. Och så har slottet öppet hus för alla minst en gång per år, under Ådraget.

Nästa konstnär att lyftas fram skulle kunna bli den omhuldade Mårten Andersson från Bollnäs kommun, om landshövdingen själv får välja. Anderssons stil osar av Hälsingland, och är en av Per Bills personliga favoriter sedan långt innan han flyttade in på slottet.

Två hälsingar i rad invänder nu säkert någon. Ja det är väl kanske onödigt, av banala rättviseskäl.

Klart att Mårten Andersson ska hänga på slottet vad det lider, men lyft först fram gävlekonstnären Pär Kock tycker jag. Det är mycket roligare att visa en levande konstnär som med egna ögon kan få se sina grejer adlas på detta sätt.

Om du inte har kläm på Pär Kock än, landshövdingen, så är det bara att traska över ån till Galleri K där en finfin utställning hänger just nu.