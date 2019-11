Slut med covers för Gävles största band – nu firar de tredje albumet med spelning på Elite: "Som en familj"

En naturlig utveckling kallar Brooklyn Soul Stews huvudsakliga låtskrivare och maestro Sven-Inge Sjöberg valet att för första gången släppa en platta med enbart egna låtar. Den forne Gävletrojkan-medlemmen står som upphovsman bakom samtliga 14 spår på bandets tredje album "Hits Where It Hurts" som släpps 22 november digitalt, på cd och för första gången också på vinyl (200 exemplar) via Riverside Records.

– Vi har ju en pop/rock-bakgrund och har kört egna låtar tidigare så det finns ju där i generna, säger Sjöberg.

Krediterade som låtskrivare står också gitarristen Anders Lyck och den manliga rösten Pär Grell samt basisten Pär Lindblom. De är precis som övriga medlemmar på plats i "konferensrummet" i anslutning till den femte replokalen de har haft under sina snart tio år, belägen i en industrifastighet i Gävle. Ja, BSS är hela nio medlemmar starkt, vilket kan vara Gävles största populärmusikaliska band.

– Det är kul att spela covers till viss del, men till sist tröttnar man ju på det och vill utveckla hela prylen. Vi är ju skitnöjda med plattan, det är vår bästa hittills, eller hur? frågar Pär Lindblom retoriskt en fråga de andra och får medhåll.

– Innan omstruktureringen som vi gjort har det varit lite mer soul-arkeologi då vi spelat andras material. I grund och botten handlar det dock om bra musik, säger Christofer Schultz.

Ny i sättningen sedan förra plattan 2015 är förutom trumpetaren Kenneth Johansson trumslagaren Erland Dahlbom som kom med i gruppen i samband med att han precis tillfrisknat från cancer.

– Det kändes som att komma till en familj första gången man repade. Folk var väldigt välvilligt inställda mot en. Vi umgås inte jättemycket på fritiden, men det är en skön och familjär stämning här.

I vanlig ordning är det southern soul som gäller för bandet. I 60- och 70-talsstil, då medlemmarna också är födda.

– Det är naturligtvis inga glada glada låtar utan ganska tunga. De är kul att spela men de är blå, mycket om olycklig kärlek, förklarar Annsofi Wigert som också konstaterar att hon känner sig som "en av grabbarna".

Ett faktum som alltid dyker upp i samband med Brooklyn Soul Stew är att de spelat på den inflytelserika festivalen Porretta Soul Festival i Italien. Det hände sig 2013. Annars har det inte blivit jättemycket live utanför Gästrikland de senaste åren, som sammanfallit med en nedgång av möjliga livemusikplatser, inte minst här. Och ovanpå det är inte BSS det mest lättbokade bandet då de tar stor fysisk plats och försöker undvika att behöva "betala för att spela".

– Nu är det dock slut på pengar i bandkassan, så nu måste vi ut och spela, konstaterar Sven-Inge Sjöberg, vars Brooklyn Soul Stew spelar på Elite Grand Hotel lördag 23 november.