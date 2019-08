SM-silver till Gävle OK:s Svedberg i MTBO

Gävle OK:s Patrik Svedberg svarade för ett riktigt kanonlopp i H21-klassen, när han kom på silverplats på långdistansen.

Segern gick till Viktor Larsson, Ärla IF. Viktor är en av världens bästa i MTB, men han är även en framstående orienterare och landsvägscyklist. Sammantaget en perfekt mix för att lyckas i MTBO. Banlängden (fågelvägen) var 31,5 km, vilket betyder en faktisk längd på en bra bit över 40 km, då det ibland blir mycket långa omvägar i den här sporten.

Patriks tid på långdistansen var nästan exakt två timmar, så det var ett drygt dagsverke i det varma vädret. På sprinten kom Patrik på sjätte plats.

– Det blev för många småbommar för att vara helt i topp, sa Patrik efter loppet.

Medeldistansen som avslutade tävlandet avgjordes i ett mycket stigrikt och svårbemästrat område på Ekerö. Här blev Patrik sjua. Segern gick till Linus Mood, IFK Mora.

I H50-klassen gjorde Jonas Holmgren från OK Hammaren tre fina tävlingar i den tuffa klassen, med cirka 60 startande per dag. Jonas blev nia på sprinten och långdistansen. På medeldistansen kom han på åttonde plats.

Bland juniorerna i H20-klassen gjorde gästrikeåkarna fina insatser dock ingen på medaljplats.

Isak Berggren, Gävle OK, blev sexa på medeldistansen. På långdistansen blev Felix , Gävle OK, sexa och Rasmus Täck, OK Hammaren, sjua.

Karl-Olof Borg/Läsartext