Smittan minskar i Gävle – men skärpta rekommendationerna ligger fast: "Inte läge att lätta"

Den tredje vågen av coronapandemin fortsätter att plåga Gävleborg. Efter påsken kan en ökning av smittspridningen noteras i vissa kommuner, bland annat Hofors, Bollnäs och Hudiksvall.

Samtidigt tycks smittvågen nu ha kulminerat i andra delar av länet. I till exempel det hittills hårt drabbade Gävle-Sandviken-området syns en minskning den senaste tiden.

I Gävle har antalet nya bekräftade fall minskat sedan slutet av mars från nära 900 per vecka till strax under 600 per vecka. I Hofors upptäcktes cirka 160 nya fall de senaste sju dagarna, det är den högsta noteringen i den kommunen under hela den tredje vågen.

– Det är en våg som drar fram och den har nu passerat vissa delar av länet men kommit till andra, förklarar smittskyddsläkare Shah Jalal.

Totalt sett noteras en ökning i länet när det gäller andelen positiva fall vid egenprovtagningen. Den har den senaste veckan legat på 17 procent.

Shah Jalal gläds åt minskningen i Gävle och Sandviken men påpekar att den sker från mycket höga nivåer.

– Nivån är fortfarande hög i Gävle, säger han.

När det gäller ökningen i Hofors hänförs den bland annat till det klusterutbrott som inträffat på Ovako och som tidningen berättat om.

Smittläget är sammantaget fortfarande ansträngt och Shah Jalal ser inga möjligheter i dag att lätta på de regionala rekommendationerna i länet. Det gäller exempelvis kravet på munskydd i kollektivtrafiken.

– Just nu är det inte aktuellt med några lättnader, men vi hoppas att det ska vara möjligt lite längre fram när fler blivit vaccinerade och vi fått ett annat smittläge, säger Shah Jalal.