Smygfilmade kvinnas bröst och spred på appen Snapchat – 19–årig man från Gävle döms

Det var under sommaren 2018 som den nu dömda 19–åringen hade varit på förfest tillsammans med kvinnan och några andra. Efter ett tag bestämde sig ungdomarna, som alla är i sena tonåren, för att ta sig vidare och ställde sig vid en busshållplats för att vänta in bussen.

En diskussion togs då vid angående olika piercingar varav kvinnan visade upp sitt ena bröst för sina väninnor för att fråga om råd angående en bröstpiercing. I samband med handlingen kom 19–åringen och lyste med sin mobil på kvinnan som snabbt drog ner tröjan igen i tron att mannen bara ville lysa på henne.

Dagen efter berättade flera av kvinnans vänner att det låg en film på appen Snapchat under den dömde mannens "My Story". Videoklipp som delas på ens Snapchat profils "My Story" syns för alla ens vänner i 24 timmar för att sedan försvinna automatiskt. Kvinnan insåg då att mannen inte bara hade lyst på henne, utan istället filmat henne i smyg och lagt upp det på sina sociala medier. Där har mannen ett 20–tal vänner som alla kunde se vad det var som lades upp, men enligt en av kvinnans vänner har över 100 personer sett videon.

Kvinnan får även höra från sin kusin några dagar senare att en annan man har sparat ner bilden och spridit den i en gruppchatt om 10–12 personer. Mannen, som menar att delningen gjordes av misstag, åtalades även han för olaga integritetsintrång, men frikänns från åtal i tingsrätten.

Efter incidenten har bilder från videon även dykt upp på andra ställen på internet, vilket kvinnan också fått höra från sina vänner, detta även fast det gått ett år sedan händelsen inträffade. Den dömde mannen har själv sagt i polisförhör att han insåg sitt misstag och tog bort bilden efter 25 minuter, men enligt kvinnans väninnor ska videon ha legat uppe på mannens "My Story" till dagen efter utekvällen. Mannen nekar till brott, men döms för olaga integritetsintrång och ringa narkotikabrott.

Påföljden blir dagsböter.