Smygfilmade ung man utan kläder på gruppboende – nu döms två Gävlebor

Det hela inträffade i juni förra året. De tre Gävleborna, som alla är minderåriga, hade haft kontakt med den unge mannen på gruppboendet på sociala medier vid tidigare tillfällen. Efter "sten, sax och påse"-leken avgjordes det att en av pojkarna skulle besöka mannen på gruppboendet.

Mannen på gruppboendet, som har en intellektuell funktionsnedsättning, har i förhör berättat att han fått uppfattningen om att pojken som skulle besöka honom kom för att de skulle ha en dejt och även ha sex med varandra. Mannen tog därför av sig sina kläder under besöket.

Den besökande pojken hade under hela vistelsen ett videosamtal igång med en av pojkarna som stannade utanför, utan att mannen på gruppboendet var medveten om det.

I förhör med polisen har pojken som gick in sagt att de kom överens om att ha ett videosamtal igång ifall något skulle hända honom under besöket. Att videosamtalet spelades in påstår han sig inte ha vetat om.

Han säger även att han blev chockad när mannen klädde av sig, och att han lämnade platsen kort tid därefter.

"Det har varit möjligt för dem att när som helst avbryta både själva filmandet och inspelningen, vilket de dock inte gjort. Istället har denna särskilt integritetskränkande del av inspelningen klippts ut och de har delat den till varandras mobiltelefoner", skriver tingsrätten i domen.

Nu döms de två till dagsböter på 2 000 kronor för kränkande fotografering. De ska även betala ett skadestånd till mannen på 7 000 kronor. Den tredje pojken frikänns.