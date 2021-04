Snabb smittspridning i Hofors – flest fall sedan toppen i december

I drygt två veckor har Hofors kommun haft en av landets högsta smittspridningar, vilket SVT Gävleborg var först att berätta.

De 82 fallen under vecka 13 kan slås ut till 855 fall per 100 000 invånare. Bara fem av landets 290 kommuner hade större smittspridning.

Utbrottet på Ovako, som tidningen tidigare har rapporterat om, tros vara en av flera anledningar till den snabba spridningen.

Hofors första coronatopp kom i december. Veckan efter lucia hade kommunen 102 bekräftade fall. De 82 fallen på en vecka är den näst högsta siffran i Hofors kommun sedan pandemins början.

Fjärrundervisning har införts för högstadiet. Kommunen tittar även på att återinföra begränsningar för idrottsanläggningar och fritidsgård, men om det blir så är ännu inte bestämt.

Under vecka 13 hade Ockelbo kommun 646 fall per 100 000 invånare. Gävle kommun hade 573, Sandvikens kommun 557, Tierps kommun 545 och Älvkarleby kommun 390 fall per 100 000 invånare.