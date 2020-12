Snabbe mittfältaren förlänger med GIF: ”Vill vara delaktig på den här resan”

Albin Lohikangas var först ut, efter honom följde nyförvärvet Cristoffer "Våfflan" Eriksson.

Nu har Gefle förlängt kontraktet med snabbe mittfältaren (som också kan spela forward) Axel Näsholm, 21.

– Jag är mycket glad över att ha förlängt kontraktet med Gefle IF, vi har påbörjat en resa i år där hela laget utvecklats mycket och så även jag. Jag känner personligen att jag vill vara delaktig på den här resan vi är inne på, och hjälpa Gefle IF tillbaka till elitfotbollen, säger han till Gefles hemsida.

Gefles tränare Mikael Bengtsson som följt Näsholms karriär under lång tid är nöjd över förlängningen.

– Jätteroligt att Axel väljer att förlänga sitt kontrakt med oss. Det är en spelare som under året successivt växt in i miljön i division ett och med det tagit stora steg i sin individuella utveckling under 2020. Jag är helt övertygad om att Axel kommer fortsätta utvecklas hos oss under 2021 och finner det glädjande att han vill vara med på resan, säger Bengtsson till Gefles hemsida.

Kontraktet är skrivet på två år och sträcker sig till och med säsongen 2022.

Den Sundsvallsfostrade Näsholm anslöt från IFK Timrå under fjolåret och gjorde sammanlagt 15 matcher från start, 13 inhopp och ett mål i Gefletröjan 2020.

Gefles trupp just nu:

Målvakter: Tim Markström, William Lindkvist.

Backar: Kevin Persson, Emin Gadzo, Albin Lohikangas (1+1), Cristoffer Eriksson (ny, HuFF).

Mittfältare: Nisse Nilsson, Adrian Haaranen, Oskar Karlsson, Tshutshu Tshakasua, Axel Näsholm (2022).

Forwards: Isac Lidberg, Jacob Hjelte, Ibrahim Alhassan (2022).

Spelare med utgående kontrakt: Jacob Ejerblad, Nils Eriksson, Amadou Kalabane, Erik Granat, Sebastian Friman, Sebastian Sandlund, Måns Berggren och Iu Ranera.