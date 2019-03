Feministikonen Gun-Britt Sundström på Gävle stadsbibliotek: "mycket i metoo vantolkades"

Få skribenter har som Gun-Britt Sundström uttryckt sig i som många genrer och på så många plattformar, som det heter numera. Kulturjournalistik, kolumner, romaner, översättningar, barnböcker med mera. För sina insatser i bibelkommissionen kallades hon av dess ordförande för den som kommit att betyda mer för den stilistiska utformningen av Gamla Testamentets text än någon annan enskild svensk författare.

För den stora publiken, även den som infann sig på onsdagskvällens författarbesök på stadsbiblioteket i Gävle, vilar trots allt troligen hennes berömmelse på boken Maken, som kom ut för hela 43 år sedan. Och som blev en hel generations kultbok.

- Och den är egentligen ingen vidare roman, konstaterade hon själv. Men fortfarande kommer det människor fram och undrar om jag inte ska skriva en fortsättning.

Det blev det nu inte. I själva verket har hon inte skrivit någon roman alls efter Maken. Men det häftar sig fast vid henne.

- Den överskuggar faktiskt en hel del annat jag skrivit.

– Jag ser inte mig själv som författare egentligen, allra minst romanförfattare. Mitt intresse är språk och att skriva. Att sen lämna över ett alster till ett förlag eller en tidning är en helt annan sak.

Hennes 20-åriga engagemang i översättningen av Gamla testamentet var ett sådant språkarbete som uppenbarligen fascinerade henne. Det ledde bland annat till att hon mer eller mindre lärde sig hebreiska, även om den svenska språkdräkten också hämtades från översättningar till andra språk.

Hennes senaste bok, Skrivliv, är följaktligen inte någon nyskriven roman, utan består av autentiska dagboksnoteringar. Den har undertiteln Från första boken till första barnet och spänner alltså över debutåret 1964 till fram till 1978.

Skrivliv kom till innan Me too-kampanjerna exploderade.

– Om det varit tvärtom hade jag nog låtit en del inslag utgå. Det som skedde på den tiden, till exempel under åren på Dagens Nyheter såg jag – och ser – som tämligen oskyldigt. Men i ljuset av Me too kanske det värderas annorlunda. I den rörelsen, hur viktig den än varit, mycket som vantolkades.

– Då blev jag mer chockerad av hur spritindränkta redaktioner var på den tiden.

De sista orden för kvällen tillsammans med samtalsledaren Daniel Gustafsson ägnades åt miljön, där hon läste upp några stycken från sin tid på DN.

– Jag och en antal andra begrep väl redan på 1960-talet att det här inte kunde fortsätta. Men det gjorde det. Vi är den generation som försuttit chansen att vända utvecklingen. Nu står vårt enda hopp till dagens unga.

Mats Åmvall

är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.