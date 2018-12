Topp 10: Märkligaste sakerna som hänt Gävlebocken

Bubblare: Bocken bränns sex timmar efter uppsättandet av två berusade ungdomar som fått feeling – ansvariga är fullkomligt rasande: ”Måste ha något mentalt fel”

När? Natten till fredag 27 november 1970.

Hur? Två berusade Polhemselever från Hofors fick en ingivelse och tände på när de passerade bocken efter en avslutningsfest på skolan. Då hade den bara hunnit vara uppe i sex timmar. De båda grips efter en kort tids jakt. Efteråt är representanter från Södra Kungsgatans förening rasande. Bockens grundare Stig Gavlén säger ”Vad man tycker om de här tilltagen går inte att trycka” innan han fortsätter ”Det måste vara något mentalt fel på folk som gör så meningslösa saker, att stjäla är ju mer förklarligt och ursäktligt”. Året efter har Naturvetenskapliga föreningen tagit över byggandet i stället.

Kommentar: Det här var droppen för den tidens bockfixare – sex timmar efter att bocken stod på plats stod den också i lågor. Den allra snabbaste bränningen återkommer vi till längre fram i listan.

Ilskan går att ta på när man läser artikeln i Arbetarbladet dagen efter 1970 års bockbrand. ”Det måste vara något mentalt fel på folk”. Smaka på den.

För övrigt kan man dra slutsatsen, utifrån citaten ovan, att bockens grundare Stig Gavlén skulle vara i alla fall lite mer okej med att någon stal bocken än att den bränns gång efter annan.

10) Raggarbil kör ner bocken

När? Tidigt i december månad 1976. Händelsen är inte väldokumenterad.

Hur? Bocken verkar inte ha varit det hetaste av nyhetsstoff. Det kan ha en logisk förklaring – bocken var inte lika spektakulär som andra år. Många som hört om den här händelsen föreställer sig säkert att raggarbilen, som enligt obekräftade uppgifter på bland annat Wikipedia ska ha varit en Volvo Amazon, körde in i en bock av dagens storlek. Så är inte fallet – bocken var mycket liten under ett par år när Naturvetenskapliga föreningen byggde den mellan 1971–85. Den var inte större än de konstbockar vi ser överallt i Gävle i dag som olika företag och myndigheter sponsrat. Naturvetenskapliga föreningen höjde sin ambition över åren – något som vi får anledning att återkomma till senare i den här listan.

Kommentar: Från början såg jag det här som en potentiell topp 3-kandidat på listan. Efter att ha insett att det inte rörde sig om någon jättebock av dagens snitt som hade mejats ner så sjönk händelsen som en sten i rankningen. En smärre besvikelse. Bocken har inte vält på ett spektakulärt vis rakt över den skyldiga raggarbilen, den har blivit överkörd och av hjulspåren på bilden att döma har raggarbilföraren bara fortsatt köra efteråt som om inget hänt. Vilket i och för sig är lite komiskt.

9) Polisen tror att de äntligen kommer att haffa en bockbrännare som rymmer från brottsplatsen – visar sig vara motionär som ska bestiga Kilimanjaro

När? Natten till onsdag 21 december 2004.

Hur? Bocken börjar brinna klockan tre på natten. Som så ofta tidigare grips ingen gärningsman men polisen tror för en gångs skull att de har fått napp. På Esplanaden upptäcker en polispatrull en man som rör sig snabbt från platsen med en tungt lastad väska på ryggen. I Sätra kommer poliserna ikapp mannen – som till deras förvåning visar sig vara ute på en motionstur inför en resa till Kilimanjaro i Kenya. Och väskan? Den var fylld med böcker för att simulera packningsvikt och öka träningsgraden.

Kommentar: Okej, det kanske inte är sådär fruktansvärt lätt att få fatt på någon som bränt bocken. Det är ju inte alltid så att bocken börjar brinna när det finns massvis med folk på platsen, ofta går det i stället till som detta år då bocken brann ner en natt mitt i veckan. Så med det sagt för lindrings skull... Efter år av misslyckanden trodde polisen att ”Nu jävlar”. Tårtan föreställande en bock var säkert redan inhandlad. Men icke.

I stället jagade de en hobbyäventyrare. Det fanns en tanke med böckerna i väskan men vad var egentligen tanken med att vara ute och jogga mitt i natten? Vänja sig vid... mörkret? Var det här idén om 24/7-gym föddes?

8) Bockens pampiga 50-årsfest slutar med superantiklimax

När? Sent på kvällen söndag 27 november 2016

Hur? 2017 klarade sig bocken men både 2015 och 2016 slutade med att den stod i lågor. Däremot så verkar det ha blivit svårare att bränna den och komma undan med det, båda de två senaste bockbrännarna har åkt fast – 2015 års brännare för att han tände eld på sig själv och 2016 års brännare för att han tappade en mössa med DNA i. Just 2016 brändes den ner bara timmar efter att kommunen firat bockens 50-årsjubileum.

Kommentar: Båda de senaste bränningarna innehåller stora doser dråplighet och kan kvala in på listan. 2015 års brännare råkade tända eld på sig själv, svedd och sotig i ansiktet greps han och är kanske inte den skickligaste brännaren i historien.

Men 2016 års bockbränning trumfar ändå denna händelse, då den skjuter i höjden på antiklimax-skalan. 18 000 personer hade firat bockens 50 årsjubileum till stort pompa och ståt på Slottstorget den eftermiddagen. Bara några timmar senare stod den i brand. Kanske är detta anledningen till varför invigningen fortsatt vara en publiksuccé? Det gäller att passa på.

7) Bocken dör en Hollywoodvärdig död – hackerattack skyddar brännaren

När? Natten till onsdag 23 december 2009.

Hur? Från klockan 14 på tisdagen 22 december till 03-tiden natten till onsdag registrerades en kraftig ökning av visningar hos de webbkameror som filmar bocken – så pass mycket att webbkameran kraschade och inte visade några bilder när bocken tändes på av en okänd gärningsman. I efterhand är representanter för bocken säkra – det måste ha varit en attack för att bilder på attentatet inte skulle finnas. Lagom till att bocken stod i brand återvände bilden. Bocken byggs inte upp igen.

Kommentar: Otroligt ambitiös bränning! Väldigt ”Ocean’s Eleven” eller valfri annan Hollywoodrulle där något slags kupp ingår.

6) Första bocken tänds på prick på tolvslaget på nyårsafton – ”Väntat” säger brandmännen, ”Va?” säger försäkringsbolaget

När? Klockan 00.00 söndag 1 januari 1967

Hur? Den allra första bocken fick stå över jul – och precis till det nya året ringdes in. ”Julbocksvandalen tände på precis klockan tolv” lyder rubriken i Arbetarbladet. I tidningen konstaterar brandmästare Gösta Bergqvist att ”Det här hade man väntat länge på”. Första bockbranden blir inte så dyr, bocken är faktiskt försäkrad. Det är den varje år framtill 1970 – då har försäkringsbolagen förstått att det inte är någon idé. Bocken byggs upp igen, fast i vass i stället.

Kommentar: Det finns två viktiga detaljer att lyfta fram kring den allra första bockbränningen. Det första är att bocken ska ha börjat brinna prick på tolvslaget på nyår – vilket beundransvärt helhetstänk från bockbrännaren. Måste ha varit en estetiskt fascinerande upplevelse att se bocken brinna under fyrverkerierna i himlen, tänker jag.

Det andra är att bocken var försäkrad. I dag framstår det som ett makalöst dumt beslut av försäkringsbolaget, men också som ett bevis på hur människan behöver lära sig av historien innan rätt beslut kan fattas. Bocken var försäkrad i tre år – så jag antar att klyschan ”En gång är ingen gång, två är lika med noll” gällde här.

Att brandmännen fattade vad som skulle hända har förmodligen bara att göra med klassisk yrkesskada. Resten tror jag mest tänkte ”Just ja, halm brinner väldigt lätt! Det förstås.” När den första bocken stod i lågor, även om de aldrig skulle erkänna att de inte ens reflekterat över den uppenbara risken.

5) Bocken gör filmdebut efter en extra tung vinter med två bränningar – bara för att brännas ned även i filmen

När? Bränns lördagsmorgonen 27 november 1989, tisdagsmorgonen 16 januari 1990 och sen igen under inspelningen av dansbandsfilmen Black Jack.

Hur? Bockbyggarna hade satt upp bocken under fredagen men märkte hur den lutade oroväckande. Bocken plockades isär och på lördagen skulle ett nytt försök göras efter att man hade tagit bort några delar för justering. De delar som låg kvar på platsen under natten hann någon bränna upp. En ny bock sattes upp och preparerades med ett flamskyddande medel, det hjälpte dock inte och bocken sattes i brand igen 16 januari. En tredje bock byggs till mars 1990 då bocken ska delta i filminspelningen för kommande storfilmen Black Jack. Bocken bränns även i filmen.

Kommentar: Bockens motiga kamp vintern 1989/90 förtjänar en plats på listan. Först uppeldad rekordsnabbt, när den fortfarande låg i separata delar på marken. Sedan bränd igen långt in i januari, trots att den impregnerats med ett flamskyddsmedel.

Bocken fick en slags revansch när den blev filmstjärna. Men den glädjen varade inte länge.

4) Utöver att bocken givetvis bränns så går den igenom en vinter fylld av dåliga och absurda idéer

När? Vintern 1991–92. Bränns natten till julafton. Skickas till Stockholm 18 januari.

Hur? Den stora följetongen i lokaltidningarna den här vintern är att Hälsinge regemente, som har sitt säte på I 14 i Gävle, är nedläggningshotat. ”Gävleborgskampanjen” startas för att övertala statsminister Carl Bildt och socialminister Bengt Westerberg att rädda jobben. Bocken blir kampanjens frontfigur när den skickas till Stockholm under stort pompa och ståt – först på ett flak och sedan på en cementponton i vattnet i Stockholms ström. Bocken brändes natten till julafton men Gävleborgskampanjen gick in med sponsorpengar för att ordna en ny. I 14 läggs ner trots räddningsförsöken, nedläggningen sker gradvis och helt borta är regementet först 1997.

Kommentar: 1989–90 var onekligen en pärs för bocken, men undra om inte 1991–92 var snäppet svettigare. Den här bockvintern är i alla fall mer bisarr. Efter att bockens bränns på självaste jul­afton så byggs den upp igen och blir politiskt involverad. Med eller mot sin vilja är svårt att avgöra och den blir det genom att stå på en ponton mitt i Stockholms ström. En absurd syn. Det var förmodligen jävligt dyrt och inte fasen hjälpte det heller.

Stockholmsvisiten är onekligen den märkligaste och mest överdimensionerade bockidén den här vintern – men inte den sämsta. Det är snarare den släde som bocken drar efter sig medan den står på Slottstorget. Japp, bocken hade en reklamsläde. På en av lådorna står det ”Pripps”. Bocken och bärs, stil och klass.

3) Rekordful skräckbock slår världs­rekord – omringas av militär taggtråd, kravallstaket och securitasvakter

När? Vintern 1985–86 – bränns ner 25 januari.

Hur? Åren 1971–1985 byggde Naturvetenskapliga föreningen på Vasaskolan bocken då Söders köpmän tröttnat på att den brann gång efter annan. Till en början var Vasaskolans elevers bock mycket liten, men den växte stadigt fram till 1985 då de reste den hittills största bocken på 12,5 meter. Bocken fick också plats i Guinness rekordbok och hade – kanske just därför – en sällan skådad säkerhetsapparat runt sig, med militär taggtråd, stängsel och securitasvakter. Naturvetenskapliga föreningen hade aldrig samma ritningar som den tidigare byggherren Söders köpmän och fick förlita sig på en lite enklare, mer kantig konstruktion. Bocken brändes efter att militären hämtat tillbaka sin taggtråd.

Kommentar: ”Med sitt staket och sin taggtråd har julbocken utgjort en något makaber syn” skriver Arbetarbladets reporter i en artikel under januari 1986. Jag säger – med all respekt för Vasaeleverna som kämpade och slet med sin bock – att det inte bara var taggtråden och järnstängslet som var makabert.

Bocken i sig ser grotesk ut på bilderna och det är uppenbart att fokus legat på att sträcka ut halsen så mycket som möjligt för att nå det där rekordet. I Guinness bok fick den rekordet för världens största bock, men i min bok får den en notering för rekordet ”världens sämsta giraff”.

Behöver jag ens nämna det uppenbara jättedebaclet i att skapa julfeeling? De kunde väl ha hängt lite pynt i taggtråden i alla fall. Nej, känslan jag får när jag ser bilderna är att taggtråden och stängslet inte var till för att hålla pyromanerna borta – utan snarare för att hålla odjuret därinne borta från Gävleborna.

Det här behöver knappt nämnas det heller: Söders köpmän tog tillbaka ansvaret för bockbyggandet året därefter. Naturvetenskapliga föreningen fick flytta till dagens placering nära Gavleån istället.

2) Amerikansk konstnär tror det är helt okej att tända på bocken – och skrider till verket

När? Strax före klockan 17 söndag 23 december 2001.

Hur? Mitt i sista-minuten-julhandeln dagen innan julafton tänder en då 51-årig amerikansk konstnär vid namn Lawrence Jones på bocken. Arga julhandlande Gävlebor hinner ikapp bockbrännaren en bit upp i Söderbacken. För Lawrence Jones följer en rättsprocess, han är en av få som har dömts för att ha bränt ner bocken, och domen blir en månads fängelse som kvittas mot tiden han spenderade i häktet och 100 000 kronor i skadestånd. Han försvarar sig med att han trodde det var en lokal tradition och att han ”bara skulle tända på några halmstrån på skoj”. Bocken byggs inte upp igen.

Kommentar: Vi har alla varit där – språkförbistring har framkallat dråpliga situationer för de allra flesta någon gång. Man har nog inte riktigt levt fullt ut om man aldrig rest någonstans och missuppfattat någonting grovt. Själv misslyckades jag med att beställa en mjukglass i kiosken på ett Ikea i Skåne en gång men för bocken blev konsekvensen av språkförbistring hårfint värre.

Enligt Lawrence Jones själv skulle han alltså ”bara tända på ett par strån”. Detta faktum talar för att han inte riktigt förstod allt under fysiklektionerna heller. Det här kan vara fördomsfullt och felaktigt – men USA känns spontant som det mest varningsskyltstäta landet i världen och kanske hade en skylt med budskapet ”HIGHLY FLAMMABLE – DO NOT SET ON FIRE (NOT EVEN A SINGLE STRAW)” varit på sin plats.

1) Tomte och pepparkaksgubbe skjuter eldpilar på bocken

När? Strax efter klockan 21 lördag 3 december 2005.

Hur? Två personer utklädda till tomte och pepparkaksgubbe skjuter eldpilar på bocken från slottsparkeringen. Brandkår är på plats bara tre minuter efter att första pilen träffat men bocken är redan helt övertänd.

I efterhand kan polisen se hur två pilar skjuts mot bocken med 20 sekunders mellanrum, en träffar höger framben och en i bröstet på bocken – men gärningsmännen går inte att se på kamerabilderna. Vittnesmål talar för att de skyldiga är två ungdomar under 18 år. Polisen letar bland personer som har vana att hantera pilbåge men jakten blir fruktlös. Bocken byggs upp igen och klarar sig sedan.

Kommentar: Det är inget snack om saken. Bockens öde anno 2005 är det mest spektakulära av alla. Säga vad man vill om de två personerna som bestämde sig för att utföra djävulskapen – de hade i alla fall hyfs nog att göra det med en oöverträffad julkänsla.

Det är möjligt att det här ögonblicket är det mest ”juliga” Sverige skådat. Två personer utklädda till tomte och pepparkaksgubbe bränner Gävlebocken och anstränger man sig lite kan eldpilarna symbolisera adventsljus – det är jul i kubik, det är exakt vad Adolphson & Falk sjunger om och önskar i den där låten.

Det enda som hade varit mer jul är om Arne Weise, live på SVT på julafton, tänt en tändsticka sådär varsamt som han gjorde det – och tuttat på bocken för att sedan helt kallt presentera Kalle Anka och hans vänner.