Sofia Hedqvist tappade motivationen efter VM-guldet – men började om i en ny sport: "Jag grät så många nätter när jag tagit beslutet"

Sofia Hedqvist är liksom hela Sandviken Budo och Kampsportklubbs affischnamn. Hon började träna för klubben 2011 och hon skrattar när hon ska berätta vad det var som egentligen fick henne att börja.

– Man kan säga att jag började med MMA för att jag var trotsig. Det var en person som förolämpade mig genom att säga att MMA inte var något för mig. En person som jag verkligen inte tycker borde yttra sig så. Jag bestämde mig för att MMA visst var något för mig och på den vägen är det. Jag ville motbevisa någon och det blev ju bra, jag är lite tjurskallig.

Och bra måste man ge henne att det blev. Redan 2012 hade hon vunnit SM, EM och VM i kampsporten grappling.

– Redan efter två månader var jag med på mitt första SM, då tog jag silver i två klasser, dels i min klass och dels i en öppen klass. Då visste jag inte ens vad grappling var eller vad jag höll på med. Men på grund av det valde vi att satsa mer och vi höjde träningsnivån rejält, målsättningen blev en landslagsplats och och det fick jag. Jag vann SM, EM och VM det året.

Men där och då blev det inte direkt startskottet på en lång karriär. Till kommande säsong bestämde sig Hedqvist för att försöka byta viktklass från 71 kilo till 64. Det blev också början på slutet.

– 2012 var ett bra år och jag hade vunnit allt under mitt första riktiga år. Men det var också tufft. Jag och min tränare Roger Landström tränade stenhårt och jag fick verkligen välja bort en massa annat. Där och då var det enkelt att välja bort saker när det gick så bra.

– När jag skulle byta viktklass fick jag gå på en jättesträng diet och det kändes inte ens möjligt. Kroppen tog mer stryk av det än vad jag hade trott innan. Jag hade varken ork eller motivation, jag åkte ut redan i första matchen på EM.

Det blev ett antiklimax och Hedqvist kände att hon behövde ett break.

– Det blev för mycket. Det var svårt att hålla uppe motivationen när det gått så bra året innan. Jag tog ju alla titlar direkt.

– Jag lärde mig att det var mycket resan som jag ville åt. Inte bara att stå där, visst, det är fantastiskt att få stå där på ett mästerskap och få höra svenska nationalsången spelas men det är ju resan dit och alla träningspass som är det viktigaste, det härligaste. Det är ju liksom de man kommer att komma ihåg, alla tårar och timmar man la ner på det.

Om du kände så, varför fortsatte du inte bara att träna?

– Jag tappade motivationen. Det var inte samma sak längre. Det var för många saker utifrån som jag började lägga till och försöka trycka in mer saker i mitt redan fullspäckade schema. Jag kände bara att jag hade prioriterat bort exakt allt under det där året som jag vann. Varenda inflyttningsfest och varje kalas. Jag ville vara nyttig och träningen tog upp min tid. Jag kände till slut inte att det var rättvist mot min omgivning att träningen skulle få ta all tid. Jag började addera lite och sedan tog kroppen väldigt mycket stryk och den sa ifrån med viktnedgången. Jag var inte så förberedd på den helt enkelt.

Två år efter att hon gjort sitt första träningspass på klubben så lade hon bara av.

– Det fick bli en paus helt enkelt. Det var ett otroligt tufft beslut att ta men det var viktigt. Jag kommer ihåg att jag grät så många nätter när jag hade tagit beslutet. Jag kände inte att jag kunde gå ner på klubben bara för att köra något pass då och då. Jag är inte sådan, hade jag gått dit hade jag direkt velat se hur bra jag var och hur långt det kunde ta mig igen.

På grund av tävlingsdjävulen i henne höll hon sig helt borta från klubben och från all träning. Under den här tiden hann hon föda två barn och inte förrän yngste sonen var ett år vågade hon sig tillbaka till klubben igen. Då hade hon gått från att vara världsmästare till att inte träna alls på flera år. Hon fick nog. Efter nästan fem års frånvaro var det dags igen.

– Jag kände att något saknades. Jag ville ta tag i mig själv. Jag mådde inte bra utan träningen och jag ville göra något som fick mig att må bra. Jag älskar mina barn och att bli mamma är det bästa beslutet jag någonsin tagit men jag kände att jag behövde vara mer än bara mamma ibland. Just för att kunna bli en ännu bättre mamma.

Att gå från den extremt höga nivå hon tränat på till att knappt göra ett enda träningspass på fem år hade nästan gett henne en identitetskris.

– Så var det, det var en jätteomställning verkligen.

Hon kom tillbaka och utvecklade direkt grapplingen mot hela spektrat av MMA.

– Det är fortfarande jättesvårt att få ihop det, det är ett väldigt pusslande men det är det värt.

På sidan jobbar hon 70% och vardagspusslet är en kamp med varannan vecka–livet med barnen, jobb och träning.

– När jag inte har barnen tränar jag ofta på förmiddagarna och jobbar kväll, när jag har dem får jag försöka träna medan vi byggt en hinderbana för att roa barnen, ibland går det bra, ibland har jag ett barn runt varsitt ben. Det är varierande hur det går men man får ta det som det kommer.

Vid omstarten 2017 bestämde hon sig för att hon bara skulle börja träna för skojs skull helt utan prestationskrav eller prestationsångest. Men eftersom hon känner sig själv lite för bra, så blev det inte så den är gången heller.

För nu sitter hon här med dubbla SM-guld i MMA och har deltagit på både EM och VM i MMA sedan dess.

– Efter ett halvår med träning fick jag frågan om jag ville tävla och då satte tävlingsdjävulen i mig igång direkt. Och så blev jag fast igen, skrattar hon.

Nu drömmer hon om även försöka ta EM- och VM-guld i MMA men det långsiktiga målet är att hålla på så länge det är kul.

– Så länge jag tycker att det är värt att gå ut ur buren kommer jag att hålla på. För det är den känslan jag älskar så mycket.

Hedqvist är speciell där, hon älskar sporten som allra mest när matchen är över.

– Då känner jag att “det här vill jag alltid göra”. Under matchen har man så mycket adrenalin att man inte tänker på något annat, men när man kliver ut är det så otroligt mycket känslor. Då märker jag hur mycket det faktiskt betyder för mig. MMA är som inget annat jag har tävlat i när det kommer till hur känslosamt det faktiskt är. Både innan och efter. Det är så mycket känslor.

Hur då?

– Från det att man vet att man har match är det mycket psykiskt uppladdning. Jag är livrädd innan jag går in i buren, jag har extrem ångest när jag ska tävla. För det första vill jag inte att någon ska titta på mig när jag tävlar. Det är extremt problematiskt eftersom att det är en riktig publiksport. Innan jag går in funderar jag på vad fan jag håller på med och varför, jag tycker att det är idiotiskt. Men ändå går jag in. Och efteråt är det bästa känslan.

Är det prestationsångest, eller är det scenskräck?

– Det är nog en blandning, jag tycker inte om att vara den som har ögonen på sig. Jag vill inte förlora på knock i första slaget. Jag är rädd att det ska göra ont, trots att jag vet att det inte gör ont.

Lider du av din prestationsångest?

– Ja, men det gör jag. Jag ser aldrig fram emot en match förrän jag har gått den, förrän den är över. Då känner jag att jag skulle vilja gå om den och njuta av den. När jag tränar är det helt fantastiskt, men det är just tankarna innan. Tänk dig att du ska bli inlåst i en bur tillsammans med någon som ska slå dig allt som den har.

