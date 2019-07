Sofia och Arons nyköpta bil totalförstördes i översvämningen – tvingades tömma semesterkassan: "Det var väldigt obehagligt"

Sofia Johansson från Bollnäs var på torsdagsmorgonen 13 juni på besök i Sandviken för att gå en kurs på Sandvikens sjukhus. Både hon och hennes kurskamrat i passagerarsätet noterade det kraftiga ovädret, så därför var Sofia noga med att köra i extra låg fart när hon såg att bilarna framför henne hade saktat in under järnvägsbron. I den dåliga sikten insåg hon först för sent att taxibilen framför henne inte hade stannat, utan fastnat i vattenmassorna.

– Eftersom jag såg lyktorna till taxibilen framför trodde jag att jag kunde bedöma djupet på vattnet, men i själva verket flöt ju taxin på ytan, berättar Sofia Johansson.

Innan Sofia hann börja backa hade också hennes bil tappat fästet och helt börjat flyta i vattnet i den översvämmade viadukten.

– Det var väldigt obehagligt. Det var som att någon konstant hällde 10 liters dunkar med vatten på vindrutan, så jag försökte köra lugnt och långsamt men med det djupet hade jag plötsligt ingen kontroll, säger Sofia Johansson.

LÄS MER: Fastnade i vattenmassorna med bilen – klättrade ut genom taklucka: ”Tjofs så satt vi fast”

Sofia tackar sin yrkeserfarenhet inom vården att hon lyckades hålla lugnet och tänka logiskt i den stressade situationen. Under den korta stunden innan bilen började flyta och helt slutade fungera, hann Sofia både lägga bilen i neutralt läge och öppna takluckan. Det var genom den som hon och kamraten tvingades klättra ut ur för att kunna ta sig ur bilen.

Hennes kurskamrat hade därefter svårt att ta sig genom vattenmassorna och snubblade på väg upp mot gräskanten. Dessutom fanns en rädsla för att inte bara bilen skulle skadas i vattnet, utan också Sofia och kamraten själva.

– Killarna som stod vid kanten skrek åt oss vi måste komma ut ur bilen fort och upp ur vattnet. Det åskade och blixtrade och de skrek att vattnet kunde bli ledande om blixten slog ner, berättar Sofia.

I olyckan blev bilen totalförstörd. Vattnet tog sig direkt in i motorn och lamslog nästan allt i bilen. Eftersom den var relativt nyproducerad var de flesta funktioner i bilen automatiserade med teknik som förstördes i kontakten med vattenmassorna. Efter ett par veckor på verkstad går den fortfarande bara att starta i några sekunder innan den helt lägger av igen.

TV: Se hur vattnet forsar ur den förstörda bilen.

Bilen är halvförsäkrad, vilket betyder att vagnskador som uppkommit utifrån inte ersätts alls. För Sofia, Aron och deras tre barn innebär det att sommarresan ner till Göteborg har fått ställas in. Semesterkassan som de har sparat ihop till är helt slut och dessutom har familjen tvingats köpa en annan, äldre bil, för att få vardagslivet att fungera.

Ännu vet inte familjen vad totalsumman för att reparera bilen kommer att landa på. Bara själva grundkostnaden är minst 10 000 kronor, men sannolikt blir det i slutändan mycket mer än så. Till det tillkommer kostnaden för att rädda inredning och få bort den unkna lukten från det smutsiga regnvattnet, som sitter kvar i bilen trots att den avfuktades så fort som möjligt.

Det är fortfarande osäkert om bilen, som de köpte för bara ett par månader sedan, ens kommer gå att laga. Enbart bärgningen från platsen täckts delvis av halvförsäkringen, vilket innebär att familjen ersätts med totalt 200 kronor för hela olyckan och skadorna på bilen.

Det som stör familjen mest, är att Sandvikens kommun länge varit medveten om problemet men ändå valt att inte åtgärda det. Att det återkommande svämmar över vid viadukten är välkänt bland Sandvikenbor, men omöjligt för någon utomstående att veta, menar Sofia Johansson.

De har full förståelse för att är ett krävande projekt att helt bygga om viadukten för att lösa problemet, men Sofia och Aron anser att kommunen i minsta fall måste bli snabbare på att stänga av vägen när översvämningarna sker. Sandviken Energi har tidigare kommenterat att översvämningarna gäller ett par decimeter vatten. Det stämmer inte enligt Sofia, som säger att vattnet nådde upp till höften på henne.

Tommie Larsson på kommunens tekniska kontor uppgav direkt efter översvämningen att de, innan sommarsemestrarna, skulle ordna ett möte med underleverantören Sandviken Energi. Nu säger han att ett sådant möte istället kommer ske efter sommaren. Dock har det nu tillsatts en dagvattenutredning för att se över den nuvarande hanteringen av brunnar och dagvatten i kommunen. Tills dess att utredningen är färdig har Tommie Larsson få kommentarer kring situationen vid viadukten.

Det finns ju en stor risk att det blir fler översvämningar innan utredningen är klar, har ni någon plan för att undvika nya olyckor?

– Nej, det får utredningen visa då.

Kan ni stänga av platsen innan det blir problem?

– Nej det går alldeles för fort, det hinner vi omöjligt göra.

Ni har uppgett tidigare att det är ganska välkänt för Sandvikenbor att det kan bli problem med viadukten när det regnar, hur ska man känna till det om man inte kommer härifrån?

– Det har jag egentligen ingenting att säga något om.

FAKTA: Det här täcker en halvförsäkring

Brand

Stöld

Glas

Rättsskydd

Maskin

Räddning

Halvförsäkringen täcker inte vagnskador.

Källa: Konsumentverket