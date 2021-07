Sommarföljetongen Jernvärksstaden, del 12 av 20

12. Norra porten

Det är den andra i augusti månad. Längre bort hörs rör rullas och slås. De kröks, riktas, ingen industrisemester som förr.

Harriet kan inte sova och försöker sortera. Tankar och i lådor packa upp och packa om. Det är ogjort sedan februariflytten och nu tror hon att hon kan. Hon är långsam men mer lodrät i natt och hon vill rensa, gärna ge bort. Högen med tilltänkt återbruk växer. Hon lägger dem kassvis, petar ner dem för trappan och ut på farstubron där de bildar en slarvig rad längs väggen. Hon har svårt att slappna av. Det är jobbigt med barnen. Hur är det att ta hand om sin egen mor? När hon lägger sig i sängen domnar ena sidan av kroppen bort och hon får känna sig själv i ansiktet så hon inte är förlamad. Le stort och kolla att det fungerar. Så det är bättre att vara uppe och om än hjälpligt städa. Det håller tankarna på plats och oron borta. Även om hon till slut blir kokhet och nästan kräks av yrseln. Erik har efter övertygelse åkt på stämma med fiolen för att spela med kamraterna. Line sover över.

De har ältat symptomen. Trötthet, värk, yrsel, domningar, glömska, mens som kommer och går, ögonflimmer, allt det där sjuka, kanske skoningslösa? Den som finner hen får. Fast Lines mamma är frisk, fick negativa besked, ofarlig var knölen.

Men det dödsdömda vill Harriet återvända till och Line styr undan. Ja, mammor kan skiljas ifrån sina barn. De har kämpat, in i det sista och sedan uppgivenheten. Hur de avskärmar sig mot slutet, nästan stöter bort barnen. Förbereder dem på något sätt på det oundvikliga. Den sista kramen? Stänger av sina egna känslor för att över huvud taget orka. Harriet har nog varit rädd för att dö ända sedan sonen föddes. Då hade hon legat och räknat dagarna efter kejsarsnittet och först på den tjugoandra dagen kunde hon andas ut. Läkaren hade varit noga med att bara påtala riskerna med snittet, fastän det räddade livet på hennes barn. Han hade få rörelser på slutet och när de väl plockade ut honom var han blå.

Hon blickar ut över den slarviga raden av kassar, ser att klockan är över tre på natten. Tänker på när de flyttade och hur hon behövt vila i trapphustrappan på väg ner. Hur de kalla granitstegen svalnat de heta och stela musklerna bak. Och att hon inte orkat mer än i etapper. Hur benen sprängt och att det stack i hela kroppen. Jag var sjuk redan då. Line håller med.

”Du var sjukligt högpresterande, Harriet.”

Vad är det att sakna, längta tillbaka till? Ändå gör hon det, ser soffan med familjen framför Bolibompa men utan att ha så hemskt svårt att andas.

Line säger god natt och Harriet drar sig upp och lägger sig hos sonen. Håller honom hårt och låter tårarna tyst rinna. Han märker inget. Så fin, sover oförstörd, vet inte att han har en sådan dålig mamma.

När barnen tittar på repiga filmer tidig morgon vill Harriet passa på att ta ett bad. Ta vara på den tid de har. Det var länge sedan och hon luktar av svett och annat. Hon är trött efter nattens plågor och det är svårt att bada ensam, Line tappar upp. Men skräcken för att dö är avgrundsdjup, nästan förlamar och Harriet gråter när hon ska ner i det varma vattnet. Blir sittandes på badkarskanten. Skvätter, blundar, försöker andas genom näsan. In genom vänster näsborre, ut genom höger. Eller är det tvärtom? Känner pulsen på halsen och tar sig naken in i dotterns rum. Lugnas något och fokuserar blicken, ser barnens fina små saker som ligger därinne. Dottern som har packat den trasiga köksklockan i en handväska, tillsammans med en trebent drömhäst, och plastkatten Esmeralda, sonen som gömt en mumifierad mandarin i en tomteluva tillsammans med ett halsband och en lucka till en gammal adventskalender. En teckning i sockervatten ligger dold under skrivbordet. Små värdefulla fynd som göms.

Precis som kära mormor gör.

Hon spar, och gömmer också. Glömmer. Låser in sig själv och tappar bort nyckeln fastän den sitter i ett stort rött luciaband av siden. Har väskan packad med fotografier i silverram och pengarna i symaskinsbordet istället. Stjäl barnbarnsbarnens gosedjur och äter helst kanelbullar och kexchoklad till frukost. Värmer smörgåsar direkt på plattan. Och blir tacksam över uppståndelsen det skapar. Allt det som gör att mormodern inte får bo hemma längre, som gjorde att hon blev satt på hem. Harriet som körde henne.

Sakta torkar Line Harriet. Kommer hon att klara hösten, eller lämna man och barn efter sig, ensamma i ett alldeles för stort hus? Fortsätter det så här snabbt och symptomen förvärras kommer hon inte ens hinna få någon hospicevård utan slutet kommer ske hastigt i hemmet.

Hon har alltid tyckt att begravningsbyråer är för dyra och överflödiga, staten måste ändå se till att en hämtas och kommer ner i jorden. Men hon vill att det ska vara lätt för Erik, att han inte ska behöva krångla. Så anlita en, gör det enklaste vill hon säga honom. Det behöver inte ens vara en borgerlig. Kanske till och med att det måste vara en kyrklig. För vad vet hon vad som väntar sedan. På andra sidan. Vem har hon som väntar? Som kan krama henne om hon blir rädd. Hon kanske måste säga det till Erik, att hon måste få någon slags välsignelse med sig på sin allra sista färd.

Hon tar sig ut ur dotterns rum och går på skakiga ben till sängen där hon sätter sig. Stilla sitter hon och hjärtat slår. Lyssnar, känner. Hjärtat slår.

När Erik kommer hem lämnar Line över och Harriet tänker återigen att det är lyxverksamhet hon håller på med. Få sådant stöd och tänk om hon kommer att överleva, vältra sig i detta och tänk alla de som inte gör? Och även om hon skulle vara sjuk och försvinna så har ju barnen sin pappa kvar, och hennes mamma. Och Line. Ett hem, mat och pengar, kläder som värmer och sängar att sova i.

Det är inte som han med kryckan i soprummet som måste stoppa fimpar i låset så att dörren inte ska gå igen. Så han kan öppna på natten när han ska in och leta. Kanske har han också barn? Sömnbristen hänger tung i pannan men Harriet tänker ändå att hon ska göra frukost. Överraska med ostfrallor och snabbkaffe. Barnen studsar upp när de märker att det är mamma som stökar och bryr sig om. Varför har hon jobbat så mycket? Prioriterat möten, telefonsamtal, långa stunder framför datorn. Vad kan egentligen vara viktigare? Jag skulle ha stängt av mobilen, struntat i mejlen. Och snart är sommarlovet slut. Förlåt, viskar hon, förlåt. Men de hör inte.

Så kan hon se det ljusa och fina i köket, det gula som mindre skarpt. Armarna värker men hon känner sig hoppfull. Det kommer att ordna sig. Erik har lovat. Får hon bara vila upp sig blir hon pigg när nästa vår kommer. Då kan hon vara ute i sin nya trädgård, känna solen i ett vintertrött ansikte.

När hon vänder sig om för att hämta kaffet snurrar det till. Så kraftigt att hon måste hålla sig i köksbänken för att inte ramla. Vattenkokaren tappar hon i golvet och den landar i en våldsam krasch. Muggen följer efter och porslinet exploderar framför fötterna. Yrselanfallet mattas av något men hon mår illa och är svag. På bedövade ben tar hon sig upp för trappan (sexton steg, inte ramla bakåt) och lägger sig på sängen. Det bara far omkring i huvudet på henne och hon måste blunda för att få stopp på det.

Hon hinner säga till Erik, jag måste kräkas, innan det kommer upp över golvet. Han rycker till och undrar förskräckt hur hon mår. Hon mumlar något till svar och viftar med handen efter papper. Piller.

Fysisk ångest, är det så här den ser ut? Hjärt- själsjukdom? Ibland tvivlar även Erik, det hör Harriet när han samtalar med sin mamma.

”Hon har ett grymt muskelminne.”

Hela dagen vill hon vila. Halvsover, skrynklig i medaljongrummet. Yrseln har släppt lite men då och då måste hon grimasera för att kontrollera att hon fortfarande kan. Att hon fortfarande har känseln kvar. Hon hör mobilen ringa bredvid men orkar inte svara. Hon är för trött. Hela hon är trött och benen är så svaga. Lårmusklerna är helt viljelösa och hon blir kvar på madrassen.

Stålet bet till slut.

Erik har lagt in kex om hon skulle bli hungrig. Salta, spröda. De släpper i händerna. Det värsta är att hon är så kissnödig hela tiden och att hon till slut ändå måste upp. Hon får resa sig i etapper, ett läge i taget så att yrseln hänger med. För första gången i sitt vuxna liv känner hon att hon inte klarar av det hon är med om, att hon inte kan ta hand om sig själv längre. Det svajar när hon tänker så och hon får hålla sig i dörrkarmen för att inte ramla. Hjärtat dunkar våldsamt i bröstet, hon är livrädd och kan inte ta sig in på toaletten. Ser skurhinken i hallen utanför och får tag i den, halvsätter sig och kissar. Det stänker men lättar. Hon har inget papper och försöker skaka av sig det blöta.

Efteråt är kryper trött tillbaka till sin plats. Gömmer hinken bakom dörren, otömd. Lakanet är knöligt, svettigt på sina ställen men är skönt ändå. Hon ligger där. Vätskar. Ur kroppsöppningar. Somnar av ren utmattning och försvinner bort.