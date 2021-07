Sommarföljetongen Jernvärksstaden, del 15 av 20

15. Bassängsystrar

Palmerna svajar i den svarta natten men står stabila kvar, och Harriet har överlevt. Skadefritt har hon landat i Palma och sitter på en balkong i Santa Ponsa. Islas Baleares.

Framför sig har hon ett glas Cava och hon har provdruckit. Fått ost till. Hon är helt slut och låren hänger slappa över plaststolens skarpa kant. Kan doktorn komma? Om hon behöver det. Si, har Lena svarat flera gånger men Harriet tror henne inte. Känner vagheten. Och tänk om hon blir akut sjuk och mycket sämre? Det är 2 544 kilometer hem. Till toaletten, el baño och sovrumshörnet.

Solljus väcker henne. Det skiner in och hon går försiktigt ut. Längre bort kan hon ana ett hav i turkosblått. Det är disigt, klockan är halv sju på morgonen och Harriet undrar hur de har det där hemma. Barnen, Erik. Hon längtar intensivt, det här var nog det dummaste hon har kunnat göra. Lena sover tungt i rummet bredvid och Harriet tänker att hon ska göra kaffe. Till frukost kan det fungera bra. Annars för varmt och snurrigt.

Det luktar klor ur vattenkokaren och hon gör ett halvhjärtat försök att få den ren. Fyller till strecket och proppen går omedelbart när hon trycker på knappen. Vad gör hon nu? Lena som gått skift hela året vill vila och Harriet törs inte väcka henne. Hon smyger sig ut och ställer sig på loftgången. Det är vindstilla, tyst, ingen fågelsång. Bakom henne sluttar träd uppåt och hon kan se sandig mark mellan buskarna. En härfågel? Nej, det är öde.

Hon tar trappan ner och ut på poolområdet. Längst bort står en person och sveper ovanpå bassängbottnen, går varv efter varv med en lång kvast. Börjar om igen. Harriet för upp handen för en hälsning men den går förbi, märks inte på håll.

Hola. Någon ropar bakom henne och en kvinna i städuniform dyker upp. Hon har det mörka långa håret under keps och i hästsvans. Harriet nickar och vet inte vad propp heter på engelska, definitivt inte på spanska. Försöker.

Coffee. Help me please, my room... No eléctrico.

Kvinnan siar. Número?

Det vet inte Harriet. Står det 207 på dörren, eller 702? Kvinnan tror 207 och de tar hissen upp. Hon har ett förkläde fyllt av trasor och en diskborste som hänger. Hissen är full med plastglas, fimpar och flygblad från olika lokala pubar. En man hänger utanför, mot räcket. De passerar honom på lagom avstånd och han gurglar något ohörbart.

De går tysta in i rummet och Harriet visar elbristen. Hon i vitt förstår och slår på huvudströmbrytaren som kaffeförsöket slagit av. Nuevo säger hon och hämtar en ny kokare. Tafatt står Harriet kvar. Muchas gracias. Sträcker fram handen. Möts av en. Valeria. Harriet håller fast och känner det svala strömma genom henne. Hon som ju behöver kylas. Men ser hur Valeria släpper och försvinner ut. Tänker V-ord. Vatten, vin. Vacker? Får med sig kropp, kopp och sätter sig på balkongen. Ser Valeria där nere. Hon är snabb, har redan hunnit över soldäck. Med en hink som hon fyller från poolen skrubbar hon fläckar från kaklet vid vattnet. Bassängen är avlång och sträcker sig mot öster. Harriet undrar hur det känns mellan fingrarna när hon tar tag.

Poolen har en bred trappa ner och där flyter en blekblå baddräkt. Valeria tar upp den och vänder sig mot Harriet. Vinkar, bjuder in. Harriet vet inte vad hon ska tänka. Lena snarkar dovt inifrån och Harriet tvekar. Kan hon? Hon som inte minns sina ben, inte känt sina armar sträcka ut. Åren som bränd och utförsäkrad. Bristen på det självklara som tärt så skoningslöst. Stresshistoriken.

Hon får på sig sin randiga. Den är ny och en storlek för liten, hon har missat kroppens omfång, konturförändringen. Rättar till sig, drar ut och hänger en handduk över. Försiktigt tar hon trappan ner igen och kliver av sig tofflorna på stengolvet. De snirkliga bokstäverna över entrén stavar Casa de Solana och Valeria passar där under. Hon skiner hon med. Och vänder sig om och dyker i, verkar inte rädslas. Vet vant hur armar ska töjas och ben böjas. Huvud, axlar, knä och tå.

Harriet går efter i. Det är både varmt och kallt och hon blir ostadig, hamnar i otakt och bak och fram. Hennes lår gör vågor i vattnet, det strålar mot insidan. Hon ryser. Av välbehag? Tar några simtag och är plötsligt djupt ute. Valeria kommer upp bakom och simmar på rygg bredvid. Ler och hon har en liten glugg mellan framtänderna. Kan hon hjälpa mig genom mina sorger och besvär hinner Harriet tänka innan hon missar kanten och drar i sig en kallsup. Det något fräna vattnet svider och hon försöker hosta bort. Kommer ihåg att hon inte har vattenpanik och trampar sig vidare. Ut mot mitten med Valeria framför sig. De säger inte mycket, låter det blöta omsluta dem. Valeria gör det här varje morgon. Innan de andra fyller hela området. Turistas. En viskning bjuder in till mer badsällskap. Invitar. Harriet vill. Men tycker det är svårt att svara. Hon som tappat även de svenska orden. Men kan ändå yes, eller si. Ty y yo. Du och jag. Väldigt gärna nästa dag igen.

En rörelse fångar henne, en härfågel går sprättandes förbi. Den fäller ut sin blåa kam, väser prickig och lyfter sedan mot den tryggare slänten bakom hotellbyggnaden.

Någonstans hörs steg. Ekar flera i mörkret.

Är det morbror John?

Från ursprungsplatsen, han som inte hade järnverksdrömmar. Men där tråddragare, rörriktare eller bandvalsare utgjorde kartan för de troligaste karriärmålen. Var finns han? Han som egentligen var naturfotograf och landslagsman i både bandy och fotboll, samtidigt. Åren på Rörverket han gjorde. Stället där järn blir stål och till sist rörverksamhet. Pressa, rulla, rikta, det finns sömlösa rör. Det firades högtidligt när det invigdes 16 juni 1962 och järnverket fyllde 100 år. Var Kungen där? En del påstår det.

Harriet är kallsvettig och luftkonditioneringen har slutat brumma. Lakanen är tvinnade runt benen och hon sträcker sig efter sin mobil. 4:08. Alldeles för tidigt. Hon är kissnödig och sätter sig försiktigt upp. Kroppen minns yrselrädslan och hon tar en rörelse i taget, huvudet allra sist. Hon vet vad det vill säga att ha hjärnan upp och ner. Hur det är att stå i stadsträdgård och räkna ekollon, ovetandes om den verkliga årstiden. Missa hur skatungarna ätit körsbär i trädet intill. Har erfarit hur lår kan svikta efter år på fritidsgård och hur stressen stelnar kroppen, att det bränner baktill. Att det låter och klagar, som valkvisor om nätterna. En trött och närsynt blick möter henne i badrumsspegeln. Outgrundlig.

Inte någonstans och alls. Morbror John finns inte längre.

I poolen flyter en chockrosa uppblåsbar gitarr. Utpyst. Vattenmelonskal ligger kastade mellan solstolarna, och golvkaklet pryds av blått drinkspill. Hela soldäcket ska skrubbas och Valeria börjar bakifrån. Svabbar sig framåt, tar vatten ur poolen, rör sig cirkelformat mot mitten. Området är långt som en fotbollsplan och varje yta ska torkas, alla stolar fällas ihop och sköljas. Harriet vill gå före och ställa på plats. Gå barfota för att inte lämna märken senare. Istället sitter hon på balkongen två trappor upp och överser det hela. Valeria lyssnar på musik i hörlurar och Harriet kan se att hennes rörelser är tonsatta. När hon vänder sig om och vinkar är inte Harriet beredd, har uttrycken i oordning. Men förstår.

Det är resans tredje morgon och varje dag har börjat på samma sätt. I bassäng och med Valeria. Som systrar skimrar de under ytan tillsammans. Hermanas de la piscina.

Vattnet känns allt mindre strävt och de simmar sig andfådda. Längst bort ligger en fågel i blöt. De stela benen står rakt upp. Harriet kupar händerna kring den smala kroppen och för den upp mot buskarna som kantar. Den stirrar oseendes på henne och hon täcker den med gröna sötaktiga blad.

Valeria undrar om Harriet vill följa med. Hon ska ta med en grupp turister ut till havs. Hon som fridykare, de med snorkel. Kan hon? Det stramar välbekant i den nedre delen av bröstet. Men hör att det siktats kaskelotval där ute. Känner det svalblå mot huden, längtar till rytmiskt kluckande. Lugnande sveper det in över henne och hon nickar innan hon hinner ändra sig. Valeria går upp och släpper ut det mörka håret i en van gest. Sådant kan inte Harriet göra, det krånglar så och hon har sitt i flätor. Harriet badar vidare och ser en man på fjärde våningen. Han måttar henne och följer varje simtag. När hon lyfter blicken gör han juckande rörelser med höfterna och far ut med tungan. Harriet kommer av sig och går upp för att skyla sin kropp med handduk. Mannen på balkongen ropar och visslar, Harriet försöker vända sig bort. Han får sällskap av två likasinnade och de skrattar högt. Pekar. Kastar en burk efter poolskötaren. Yassin. Han håller på att ställa stolarna i ordning. Åt dem. Varje lägenhet har glasbalkonger och Harriet ser hur de börjar fyllas av män på olika våningsplan. De växlar mellan att skriksjunga, spela musik och försöka röra sig till takten. Deras stela gester liknar mest monotona rörelser hos djur i bur. Animales. Kanske är det det Harriet ser. En cirkusföreställning?