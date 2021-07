Sommarföljetongen Jernvärksstaden, del 16 av 20

16. Björksätra Mitt

Jag går bakom dig, tätt i morbrorspåren. Vi har korsat skogen bakom Åtulen på väg från Säveränge. Via åkrarna och Harplatsen har vi tagit oss igenom de gamla snåren, förbi den höga likkisttallen och över de djupa myrarna. Till Kojan. Grävlingsberget har vi klarat och vi ser en björnlort i mossan. Kaffet i termosen smakar precis så bra som vi vill och du har brett orostat rostat bröd med ost på. Du röker och håller myggen stången. Överflugna av jamande ormvråkar går vi. Östergök är tröstergök, är det den jag hör?

Gatan genom byn är ojämn och hett asfalterad. De måste ha sandaler när de går den korta vägen ner till havet. Valeria bär en stor ryggsäck och märkeskeps, Harriet en strandväska. Trosor, tabletter och tamponger. Allt i en röra och hon tror att hon kan ha mens snart. Gruppen väntar vid Playa Santa Ponsas stenmur och de ska följa strandpromenaden rakt ut. Åt nordväst finns en brant lagun som sträcker sig mot havsvidderna. Mar Mediterráneo. Där hon inte behövt fly i gummibåt eller förlorat sin enda dotter i de höga vågorna.

Första simtaget sluter dem och Harriet har till en början svårt att räta ut. Vill nå stegen hon klev ner från, baklänges hålla sig fast. Men Valeria hjälper och drar henne ut på djupt vatten och det svindlar. Det är säkert fem meter djupt och längst där nere anas sjögurkor. De har lämnat spår i havsbottnen och Harriet vill skratta. Kan livet vara så här? Fritt och i motsats till kravvardagen som för henne innebär samma känsla som den en besviken mor ger, obehagad.

Hon får en Palometa under magen och snorklar försiktigt tillbaka och in vid kanten. De andra stannar en bit ut och har havet som bakgrund och Valeria mitt i. Harriet flyter vid den karga klippan. En liten brun fisk äter på en trasig sjöborre, solen lyser in från sidan och det är glasklart. Ser vad hon tror är en muränunge, och en sillhaj, eller är arten makrill? En grön Påfågelsgirella flimrar förbi och hon kan nästan röra vid den. Kom hit tänker hon och för försiktigt handen efter men den simmar snabbt framåt och vidare ut.

Harriet smörjer de strimmiga vattenlåren med olja av oliv efteråt, har badat fötterna lena. Den småsträviga sanden har lösgjort och hon blickar varsamt utåt. Det hörs röster bakifrån och ett bröllopspar med gäster kommer klivandes över randen. De ska upp mot toppen och den vita klänningen frasar över den varma stentrappan. Varje steg bränner men hela vägen ska de. Det är helt vindstilla och solen hettar intensivt, havet hisnar så långt ner att det inte svalkar ända dit. Det är tredje gången de försöker. De har stannat två gånger tidigare. Det blir inte bra, något skevar. De ställer sig med det azurfärgade djupet där bakom och fotografen smäller av. Cheese och de måste torka svett i både panna och urringning. Harriet på sidan om vänder blicken bort igen. Överstörs av brudparets tjafsande och ser mot horisonten. Kaskelotdrömmer, tänker att minsta reflektion där ute är en möjlighet. En turkosblå fågel flyger förbi och hon häpnar, magen skimrar. Ser den sätta sig i busken bredvid, tappa färgen och sedan flyga vidare. Det turkosa hamnar hos Harriet och hon tar upp kolapapperet, sparar det i väskfickan. Brudparet är på väg. Det första stället var nog bäst, och Harriet blir ensam kvar.

Så sakta stängde jag dörren till din lägenhet och blev ståendes i trappuppgången. Hela maj månad gick åt och när jag låser kommer det att vara för den allra sista gången. Aldrig mer ska jag kliva in och inga fler kaffekoppar ska vi dricka tillsammans. Inte heller fotboll ska vi prata om, eller du ta en cigarett i det smala köksfönstret. Och alla björnsamtalen. Käre John! Jag ringde dig, många gånger. Och du svarade allt färre. Kvällstidningarna så fint vikta bland en röra för övrigt. Jag kunde följa datumen bakåt tills den dag du inte köpte fler. Och julkortet jag aldrig sände. Tänk om jag glömmer? Ett morbrorliv som kom att bli i utkanten, likt koltrasten ensam stökandes bland lump och rester.

Under nötta parasoller vilar de siesta tillsammans. Valeria vet ett ställe där palmerna svalkar. Skalet över ryggen har långsamt lossnat och Harriet kan för första gången på väldigt länge sträcka sig ut i sin fulla längd. Med Valeria vågar hon mer. Hon ser allas storheter och törs vara för sådant som spontaninvandring. Orädd kastar hon sig ut på okända djup och säkert även från höga höjder. Harriet en fisförnäm fröken från Sverige. Som perfekt sopsorterar och är flygrädd. Blir sjösjuk vid för långa havsturer. Som aldrig skulle klara av att hålla sin dotter på en gummibåt på öppet hav i svarta natten. Dikten som ligger knölig i väskan. Torka, orka Mallorca. Finns inte på kartan, farten oroväckande. Aldrig mer utomlandsåka. Bussen till Björksätra som tar livet av. Sitta i höjd beredskap, krisledning och inte klara mer än tre hållplatser. Måste plinga måste av, missa vattengympa. Med en avstigning.

Valeria bredvid målar marina motiv. Falska karettsköldpaddor, skriftabborrar, drakfiskar pryder tavlor hon vill ställa ut i höst. När semesterbyn stänger och hon får flytta till fastlandet igen. När hon ska slippa stöket, den låga men livsnödvändiga lönen, brandlarmen som går halv tolv på natten. Och klockan fem då berusade turister steker ägg. Eller röker i hissen upp. Berget med sopor de lämnar efter sig. Den obefintliga dricksen. Help! Please call 999! Natten före hade Harriet vaknat av ropen och hennes hjärtslag hade överröstat sirenerna som följde. Det hade varit bråk i slänten upp och Harriet hade tänkt härfågeln. Hur den undrade. Och att 112 por favor hade varit bättre.

Kvällarna kan ägnas åt havsutsikt och solnedgång på hotellrummets långa balkong. Den vackra vyn får tillfälligt vara ifred då männen i rummen runt omkring vilar inför de nattliga rövarstråken. Det är också de enda gånger hon träffar Lena. Lena vars närvaro annars är mer oklar. Hon som hemma kallar sig Prippsbrud och hänger på dansrestaurang, rör sig världsvant här i barkvarteren.

Lena som vill in till Palma tar Harriet med på buss med hastiga inbromsningar. De ska se katedralen, palmerna, alla portar. Harriet trivs bäst i parker och stannar kvar på en fontänbänk innan gatan upp till stan. Det är som om att luften är grön och vattnet strilar genom den heta atmosfären. Längre upp vilar en slutkörd häst och Harriet önskar att hon kunde köpa den fri. Kan inte förstå varför någon vill utnyttja den i så torr och varm stadsmiljö.

Lena ska gå till avenyn, Jaume III, och på parfymaffärer. Hon vill ha en Dior med sig hem. Harriet borde köpa något till barnen men har svårt för trängseln. Följer istället Passeig del Born bort mot havet. Den är milslång promenaden som följer och hon kommer inte att orka. Om hon hade cykel hade hon kunnat ta sig söderut. Men hon vinglar fortfarande och räds sådana äventyr. Det har gått nästan tre år sedan hon tappade minnet och fick köras från Valbo köpcentrum hem. Snurrandet och surrandet hade slagit henne till marken och efter det hade hon varken handlat eller jobbat mer. Varit rädd för köerna på Konsum. Fritidsbarnen saknade henne men hon kan inte återvända. Tål inte ljud längre, måste höra ett i taget. Och hon har dessutom förlorat stressförmågan och sådan skada passar inte pressat arbetsliv. Diskmaskinen som lutat kraftigt, åksjukan det medför. Jag tog trapporna ner, såg upp emot ditt fönster och du var inte längre där. Parkettgolvet behövde de ta bort och det var grus där under. Och jag har inte glömt. Hon har Lena att tacka för mycket. Hennes mans syster som hjälpt dem villkorslöst när vardagen gått över styr och Harriet behövt mer vila än vakenläge. Lena som nu tagit henne på egenregisserad rehabresa till Mallorca. Fullpackad, Harriet av mer spartanskt slag. Fristaden blir tidiga morgnar. Badet med Valeria, strandvandringen efteråt. Ut mot det oändliga där hon tänker kaskelot och vallängtar. Till tystnaden och vattenevigheten. Här hörs inte de brölande öldrickande (engelsk)männen som nattetid tar över semesterbyn och som under dagen härjar på hotellet. Som högljutt stökar ner, bökar sönder och lämnar plastmuggar och sura cigarettfimpar var helst de går. Eller halvstår. Harriet har sett deras misslyckade försök att uppvakta det motsatta könet men där finns inget intresse. Ändå förmår de inte att byta stil utan kör på med sin envägskommunikation i vrålform. Och passar samtidigt på att kränka Yassin som måste städa poolen efter dem, och Valeria som ska skrubba deras nedsprutade duschkakel senare.

Harriet drömmer om en plats där hon kan simma fritt och höra sina tankar och andetag. Fantiserar om ett ställe med bara kvinnor och skyddande palmträd. Och en morbror med egentliga äventyr i stegen, en skogspromenad bara en tallhed bort. Hon ska minnas honom. Och el paraiso, en balearisk återhämtningsö. Hon ska höra de svala palmerna i Santa Ponsa, se Casa de Solanas vackra kvällsbalkonger, och känna sin skimrande hermana i den turkosblå hotellbassängen.