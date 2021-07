Sommarföljetongen Jernvärksstaden, del 7 av 20

7. Ånghammare

Årets sista gök hörs den andra juli. Den ropar intensivt, aplikt, över en skogssjö. Spårar ur och blir sedan tyst. Ska inte sjunga mer förrän till nästa vår. I det veka morgonljuset tvättar Harriet sin nu svaga kropp. Taffligt, den känns inte som hennes under fingrarna. Den tidiga solen lyser svagt, vid vattnet skugga. Hon har stängt av omvärlden, känner bara doften av tjärn och olivtvål. Har tappat så mycket, förlorat förmågor, midsommar, våglår. Kan inte läsa längre. Inte tidning, inte heller Djungelbok. Blir åksjuk när hon bläddrar, texten hoppar när hon försöker fokusera blicken. Kan inte koncentrera sig och måste upp. Upp och gå, upp och stå. Upp ur bad. Blir för yr och måste ner igen. Det börjar om, hela tiden.

Harriet sitter alldeles stilla där fram. Hon har knappt märkt att de stannat. Noterar inte att Erik har lämnat bilen. Det dånar i huvudet och hon har som ett spännband runt pannan. Utanför är färgfylld sommar men hon ser allt i stela, svartvita bilder. Det brusar och surrar, hoppar framför ögonen. Hon tänker att hon inte kommer att överleva detta. Förvånas över att hon inte längtar hem, hade trott att hon ville dö hemma. Eller i stugan, under äppelträdet. Nu när det väl sker så spelar det ingen roll. Hon är redo. Begrav mig bland hjortronblommor. Täck mig med löv och låt mig för evigt vandra längs ett soligt höstbränt skogsbryn.

Avlägset kan hon ana hur tallhedar och stormyrar doftar, bären som hennes mormor brukade koka när hon fortfarande kunde. Harriet kan inte minnas när hon åt hennes sist lagade lingonsylt.

Hon gråter inte, och när hon förstår vart Erik har kört henne känner hon bara ett lugn. Konfronterad med det faktum att det är på sjukhusets parkering hon befinner sig kan hon bara andas ut. Befriad, beslutet redan fattat. Det är över.

Hon kan inte gå och de möter henne med rullstol. Sjukhuset stort och med svängdörr och Harriet måste blunda. Trevar i byxfickan och hittar en migräntablett som smälter på tungan. Väntar på resultat, ibland kan det snurra mindre då. Hon har tänkt att hon skulle behöva en dos C- vitamin, direkt i låret. Mot tröttheten som hänger ner. Kanske blandat med Stesolid, för avslappningen, de spända låren som drar. Men en sådan cocktail har hon ej medgivits.

En norsk sköterska tar snällt hennes hand. Hvordan går det? Hon sätter henne till rätta, kör in genom entrén. Harriet känner sig som i en film. Hon skakar lätt och benen är svaga, kan inte stå när de ber henne. Läkaren kommer in, trycker, pressar och klämmer. Testar reflexer, kan hon gapa stort? Lyfta båda armarna, säga sitt namn? Namnet blir det svåraste, läpparna bortdomnande. Jeg snakker ikke norsk. Får ändå fram det men inte sonnamnet. Säger inget om flundrorna hos mormor.

De lägger henne på en brits och för henne till röntgenrummet. Nu blir hon rädd för första gången. Hon vill inte det här. Hon försöker ta sig upp men är hjälplöst fast på båren. Hon vill ut men sköterskan kommer tillbaka med en klapp på kinden. Säger något ohörbart och ger henne något. Artikulerande. Doktorn lyser i hennes ögon och hon mår illa. Yrseln är svår. Hon kramar väskan hon har med sig.

Tandborste, trosor, tabletter.

Sådan stor packning för att bara gå på Konsum?

Paniken tar stryptag och hon försöker andas sig igenom det faktum att hon inte är på affären. Tar en migräntablett till. De ropar på henne, ska köra två gånger säger de, sista gången med kontrastmedel. Det kommer att kännas varmt och som om hon kissat på sig. Det vil ordne seg. Som en skattehöjning tänker hon. Sedan minns hon inte mer förrän hon vaknar upp på en sjukhussal. Hon har nålar i armvecken och en droppställning ovanför. Hon känner sig bortkommen men minns allt när hon ser Erik bredvid. Förrädare, eller frälsare?

Han kommer fram när han ser att hon har vaknat. Undrar. Harriet vet inte, känner inte något. Det är som efter kejsarsnittet, när hon legat på uppvaknandet och väntat på att kunna röra på tårna. Försiktigt försöker hon och hon kan. Jag är inte förlamad. Känner till och med Eriks beröring när han kramar om knäet.

Hon är törstig och får en mugg med vatten. Hon får dricka, ska inte opereras. De har hittills inte kunnat hitta något fysiskt fel. Doktorn kommer in och ställer frågor, noterar att Harriet har feber, undrar om hon känner sig förkyld. Nej, hon är inte förkyld, inte för tillfället. Men däremot väldigt törstig. Han säger att hon är uttorkad, att hon behöver dropp och att det, trots tillförd vätska, nästan inte kommit någon urin alls. Hon känner att det svider mellan benen och förstår att hon har kateter. Precis som vid kejsarsnittet. Det kanske är så det är, att hon har fått, fött, ett barn? Det är därför hon är här.

Jag har i själva verket haft ett foster i magen och inte en tumör på tarmen.

Det kommer en kurator och ställer frågor. Hon har röda glasögon hängande runt halsen som rör sig när hon talar och Harriet blir åksjuk. Kuratorn berättar att nej, Harriet har inte förlösts, hon var inte ens gravid, däremot väldigt förvirrad. Kan hon redogöra för vilken dag det är? Det kan inte Harriet. Hon som levt i en grå massa så länge. När läkaren säger att hon måste stanna kvar för observation, yrseln oroväckande, faller hon bakåt. Håller sig hårt i sänggrinden och känner djup skräck inför ordet vårdplanering.

Klockan tre på natten får de äntligen tömma kateterpåsen, droppet har hjälpt. De tar prover, Harriet sover stötvis. En nattlampa lyser längre bort och i skenet försöker Harriet slå bort saker som far omkring framför ansiktet på henne. Personalen noterar noggrant hallucinationerna och stomimannen i dörren som bara Harriet kan se.

Erik får berätta att Harriet varit dålig en tid och att hon blivit sämre. Att hon ibland måste krypa över köksgolvet för att ta sig ut. Och att hon har ett högt kraniellt tryck som tar vid, som gör att hörseln förloras delvis. Han försöker återge kroppen som varit, hur utmattad den är. Hon har aldrig sett honom så hjälplös.

Harriet får smörgås och kokt ägg till frukost, Erik inget. Han måste gå iväg ner till serveringen sedan och köpa. Precis som vid kejsarsnittet. Då fick han inte heller någon mat.

Hon tycker sambanden är kraftiga, förstår att det är tecken i tiden. Tecken på att något stort ska hända. Katastrofkänslan är begravd i töcknet av all medicinering och det känns ganska bra. Det kommer en doktor in, en ny, som skrapar under fötterna. Jo, det kittlas, hon knölar ihop precis som hon ska. När hummandet är färdigt skriver hon något i sitt block. Diagnosen? Äntligen, eller helst inte. Harriet ska få vänta på alla provsvar sedan blir det flytt till en annan sektion. Det törs hon inte veta och blir rädd igen. Onkolog, kirurgklinik, hospicevård?

Hon radar upp mängder av scenarion tyst för sig själv, ligger stilla och räknar. Det finns säkert åtta våningar eller fler i det stora sjukhuset. Vilken plats ska hon till, patologen? Hon tänker att mammor inte skulle få hållas på sådana ställen, att barn borde ha rätt att ha dem kvar. Minns mosterns kamp, hur hon stred mot sjukdomen, svulsterna som bara blev fler och fler, de som åt henne inifrån. Hur hon till sist blev kvar på sal för att en morgon inte finnas mer.

Då gråter hon. När kuratorn kommer ligger Harriet och storgråter i sängen. Fritt hulkande som hon behövt göra så länge. Hon ska få vila nu, i lugn och ro på en plats i ett annat hus, bortom den kroppsliga vårdenheten. Ett hus på en höjd med fura runt omkring. Där de tar emot trötta och sörjande mammor som behöver en paus. En andhämtning.

Hun hviler litt, det var vanskelig.

Hon får gråta fram till lunch. Sedan kör de henne till den psykiatriska kliniken. Den bland tallar och tabletter. De åker under jorden i långa, trånga gångar. Följer mörka korridorer med inget slut. Harriet håller hårt i sänggrinden, är livrädd men bedövad.

De möter henne på andra sidan, två stycken, som ler. Hon får ett eget rum och en egen larmklocka. Väggarna är kala och ljust gula. Hur länge de kan ljuga för barnen var hon befinner sig?

Det luktar mat på hela avdelningen. Pannbiff med lök, barndomsmaten. Hon ser mormor, löken som hon hackade så fint och omsorgsfullt stekte. Harriet drar in doften. Alldeles som i köket på Agavägen luktar det. Alldeles som hemma när hon var liten. Morfar vid det grå pertorpsbordet, båda väntandes på mormors mat. Lingonsylten mellan dem. Hon vill ringa. Till lägenheten som var tjänstemannabostad som en arbetarfamilj fick flytta in i. En jernverksarbetare med fru och barn, en klassresa i sig till tre rum och kök. Med utblick över lasarettsskogen, liljekonvaljerna sommartid. Den långa raden av cyklister vid skiftbyten. Men balkongen på fel sida.

Hur var det med Harriets egen flytt? Den från det nya bruket till det gamla, en hyresrätt i två plan med stadsträdgård. Bara en tunnel bort, på malmmark bland syren. Jo, den har högre status, bättre standard. Men inuti? Samma lika. Hon behöver verkligen ringa. 026-25 07 73. Hallå? Tonen döv. Fru Flundra har aldrig funnits.