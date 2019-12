Spetssegrar i Bollnäs

BOLLNÄS. Favoritseger blev det i den V5-inledande montéloppet där Emilia Leo aldrig var i förlustfara bakom Sign Me Up Too.

Ledning från start till mål blev den även för Gullkongen och Claes Stolt i ett sprinterlopp. Han fångade upp favoriten Spik Loke utvändigt som för sin del tappade aktionen och galopperade 750 kvar. Gullkongen trummade på och vann säkert före en bra avslutande Björlifanner. Segertiden blev 1.24,8a/1 640 meter.

Dessutom vann Lukas Svedlund med Billy Svedlund-tränade Hyttas Vrålsnabb. Även där från ledningen och segertiden för treåringen blev 1.35,7/2 140 meter.

Mats Persson