Spöktåg, Curling, Höstlovsskoj - Det händer i dag 30 oktober 2019

GÄVLE

Arrangemang

Spökigt Höstlovspyssel. Läskiga ansiktsmasker, flygande spöken och ruggigt spännande historier. Länsmuseet kl 13–16. Skapa läskiga ansiktsmasker, flygande spöken och lyssna på ruggigt spännande historier. Välkommen till museets ateljé där våra pedagoger är på plats och inspirerar. Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

Läslov: Trollstavsverkstad Wingardium Leviosa! Gör din egen trollstav tillsammans med Gavle adventure. Drop in, från 7 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 13-16.

Sveriges Fängelsemuseum höstlovsöppet hela veckan. Varje dag har vår museipedagog Margit Söderström höstlovsvisningen ”Gastar och gengångare i gamla fängelset” som passar familjer med barn från 7 år. Visningen ingår i entrépriset. Kl 12.00 – 18.00. Visning kl 11.30 och 14.00.

Skapa med pärlor på Bomhus bibliotek. Halloweentema, för barn i alla åldrar. Drop in! Bomhus bibliotek kl 10-13.

Högläsning på Valbo bibliotek. Bibliotekarie Helena läser högt ur en kuslig bok. För barn. Valbo bibliotek kl 14.00.

Brädspel på Sätra bibliotek. Spela olika sorters brädspel. Från 9 år. Drop in. Sätra bibliotek kl. 14-16.

Spöktåg. Ta spöktåget till Halloween på Furuvik. Det blir massor med rysmys för hela familjen. Törs du följa med på vårt spöktåg med gastar ombord? För de som vill slippa gastar har vi en ospökad vagn med oss. Förköp biljetter via Järnvägsmuseets hemsidan www.jarnvagsmuseet.se/halloween Avgång från Gävle C: 11.50, 13.20, 15.41, 17.20. För komplett tidtabell se hemsidan. Välkommen att resa med oss … om du törs! Tåget avgår från Gävle Centralstation, stannar i Furuvik, samt Skutskär.

Samling i Hemlingbystugan kl.10.00. Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Curling som höstlovsaktivitet för skolungdomar kl 14-16 i Curlinghallen på Testebovallen Strömsbro (Sanatorievägen 1). Du behöver ingen förkunskap eller utrustning, bara glatt humör och gärna mjuka byxor eller stretch.

Blå scenen musik: The Hiienkoskis. The Hiienkoskis är en musikduo, bildad 2013, bestående av gävleborna Lisbeth och Tomas Hiienkoski. De har båda spelat i olika band, från Stockholm till Umeå. Lisbeth och Tomas trakterar flera olika instrument och sjunger båda två. The Hiienkoskis framför gärna svensk progg, rock och visa, men också tonsättningar av exempelvis den ryske poeten Majakovsky. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 19.

Museum After Work – visningar och syjunta. Visningar: Kvinnliga konstnärer genom tiderna. Syjunta: Ta med ditt handarbete och låt energin flöda. Länsmuseet kl 17–20. Om kvinnliga konstnärer genom tiderna. Visning kl 17 och 18. Idag är antalet kvinnliga konstnärer i majoritet, likaså kvinnliga elever på konsthögskolorna. Hur ser historien ut från ”en enfaldig liten flicka” eller assistent till sin bror Konstnären till dagens Queen of fucking everything. Vi är stolta över museets fina konstsamling och vill gärna dela med oss av den ur olika teman och vinklar. Välkommen att upptäcka konsten med oss! Syjunta! Kl 17–20 Ta med ditt handarbete och låt energin flöda! I ateljén finns stora runda bord, det går också bra att sitta i kaféet och faktarummet. I kaféet finns kaffe, te, fikabröd och smörgåsar till försäljning. Butiken är öppen! Gå gärna med på en visning! Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.15.

Gävle Fotoklubb öppet hus, Brunnsgatan 81 inne på gården. kl. 19.00.

Träffpunkt BK. Språkcafé kl 17:30-19:30 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Vi börjar med att fika tillsammans (fikat är gratis), sjunger en sång eller två, sedan pratar vi! Papper och pennor, spel, böcker, tidningar mm finns som stöd. Vill du kan du få hjälp med läxor. Det finns också möjlighet att spela volleyboll inne i vår gymnastikhall.

Bibelstund i Kyrkans hus,Kaplansg. 1 kl. 10.30 och kl. 13.15. Ämne: De första kristna Apostlagärningar kap. 6. Ledare Elsie Johnson.

I Mariakyrkan i Sätra. Kl. 17:00 Enkel Måltid. Ingen föranmälan krävs. Kostnad 40 kr/vuxen, gratis för barn.

I Strömsbro församlingshus. Kl. 19:00 Kyrkokör.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl 13-15.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. Sätra bibliotek kl 14-15.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. Bomhus bibliotek kl 13-14.

Promenad i Boulognerskogen. Två grupper: en lätt/kortare och en rask/längre promenadgrupp längs Hälsans Stig. Samling utanför Kyrkans hus kl 10.30. Sopplunch serveras efteråt.

Idag serveras Sopplunch 11:30-13:00 i Kyrkanshus Kaplansgatan 1. Soppa, sallad, bröd, kaffe/te och hembakt fikabröd 40 kr.

Högläsning med Maggan. Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer tillsammans vad som ska läsas och sedan diskuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. Valbo bibliotek kl 14.

Kl 16:00 Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 och Brunnsgatan 59 anordnad Sittande yoga och Sittande dans.

Hemslöjdens vävstuga. Välkommen att väva vi har ett tiotal vävar uppsatta. Handledning finns. Styrmansgatan 4 närmaste busshållplats, Steneberg. Öppet månd 9-12, tisd 9-12, onsd 9-12 och 17-20, torsd 9-12.

Språkcafé Träffpunkt BK kl 17:30-20:00. Välkommen till Betlehemskyrkan för att prata, få hjälp med läxor eller bara umgås. Enklare fika finns utan kostnad.

Alborgens Äventyrshus öppet 10-16.

Utställning

Galleri K . Sune Liljevall ”Vilsna Själars Universum”, konstnären närvarar. Utställningen pågår till 26/10 - 10/11. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Höstsalong – Årets bästa utställning?! Gävle konstcentrums första höstsalong, som omfattar konstnärer från hela länet.

”Colorful people”: Akrylmålningar av Nathalie Gunnarsson. Öppet vardag: 11-19. Helg: 12-16. Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1.

Studiefrämjandets kamratcirklar i måleri har Konstutställning i Hemlingby 1-31 oktober. Mån-Fred 08-17.45. Lörd-Sönd 10-16.

Vi och dom – Ulf Ivar Nilsson. Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 50 år och är publicerad i olika dagstidningar. Hans originalteckningar har visats i olika sammanhang – på utställningar i Montreal och Tierp, Tokyo och Bollnäs. Många av hans teckningar är politiska med teman som antirasism, feminism och klassklyftor. Just nu turnerar Ulf Ivar runt på bibliotek över hela Sverige med utställningen Vi och dom. Nu är det Valbo biblioteks tur att visa utställningen.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

09.00 – 09.30 Hjärtesångerna – andliga önskesånger med Roland Ericsson

13.00 – 16.00 Oldies FM, Svennes Blues Wang Dang Doodle med Sven-Erik Lundberg

17.00 - 18.00 MHF-radion med musikkryss

HAMRÅNGEBYGDEN

Arrangemang

Pyssel på Bergby bibliotek. Idag kan du pyssla på Bergby bibliotek. Begränsade platser vid pysselbordet. Under läslovet kan du gå den fasliga tipsrundan där dina kunskaper om troll, monster och spöken sätts på prov. Har du alla rädd kan du vinna en fin presentpåse. Du kan även spela brädspel och låna läskig läsning. (Vi har stängt 31/10 och 1/11) Bergby bibliotek kl. 13-16.

SANDVIKEN

Arrangemang

Äventyr på havet. Följ med på ett havsäventyr där vi bordar en hemsnickrad flotte och skapar magiska öar tillsammans med författaren Daniel Hallbygård! Kl 13:00 - kom i tid! Litteraturhuset Trampolin. 8-12 år. Fri entré. Ingen föranmälan.

Visfolk "Välvalda låtar och visor” med Sven Olov Ekman m fl vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Smedsgårdens Vänner inbjuder tillbildvisning. Tommy Hjort visar historiska bilder från Sandviken. Smedsgårdens Annex, Malmgatan 11, Sandviken kl 18.00.

Drömfabriken. Kl 19-21. Entré 100 kr. Åke Hillström & Mathias Liljeholm - Nu kan vi förvänta oss fin gitarrmusik samt en och annan sång

Sällskapet släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 15-17.00.

Lunchmusik ”Musik på djupet”. I en mycket ovanlig instrumentkombination får vi höra Frescobaldis Canzoni per Basso soli. Nisse Palm, kontrabas, Martin Andrén, orgel. Soppa serveras kl. 12.00, 40 kr. Kl 11.30 Björksätra kyrka.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Vardagsbilder. Ett fotoprojekt av Mediaprogrammet åk 3, Sandvikens Gymnasieskola. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum. Kl 10-19.

Bewildered. Utställningen presenterar ett större urval av konstnären Peter Köhlers arbeten på papper. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

GYSINGE

Arrangemang

Höstlovsskoj i naturum Färnebofjärden. Mån 28/10 – sön 3/11. Öppet varje dag kl. 11-16. Välkommen på Höstlovsskoj i naturum Färnebofjärden! I år går höstlovet i myrornas tecken. Pyssla myror av äggkartong. Gör myrkort. Gå tipspromenad med myrtema. Stoppa händerna i läskiga rör – Vad gömmer sig där? Fri entré och gratis aktiviteter.

Föreningen för Myggbekämpning har informationsmöte om sommarens myggbekämpning samt planerna inför 2020. Jan Lundström och Martina Schäfer från Biologisk Myggkontroll medverkar. Hörsalen vid Naturum Gysinge kl. 18.30.

STORVIK

Utställning

Garnharmoni En lisa för själen. Utställare Catherine Johansson. 28/10 tom15/11 på Storviks bibliotek kl 10-15.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars Vävstuga Åshammar. Öppet mån – tors kl 09.00 – 12.00.t

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

Bio – Terminator: Dark Fate kl. 19:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställning

Medlemsutställning 2019, Hofors Konstintresse. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 26/10-15/11. Öppet 9/11 – 10/11 kl 12-15. Övriga öppettider: månd, tisd, onsd, fred kl. 10-18. Obs! utställningen avslutas fredag 15/11 kl. 16.00.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Stick- och handarbetscafé -start. Nybörjare och vana, unga och gamla är välkomna - inspireras och lär av varandra. Kaffe med hembakat 20 kr. Info 026-792 74. Aktiva kvinnor. Biblioteket i Skutskär kl. 16.30–19.

Rio Bio Skutskär. Kl 19 Maleficent 2: Ondskans Härskarinna Höstlovsfilm.

Under Konstruktion Rio Bio kl 13. För skollediga. En lekfull dansföreställning, poetisk och lite knasig. Kan vi prata och dansa med ord och teckenspråkstecken och rörelser? Hur kan en tumstock användas och vad kan den bli? Fri entré. Scenkonstkarusellen.

”Starka kvinnor i Bibeln. Öppna Bibelsamtal under ledning av prästen Peter Hallgren Stjerndorff. Dagens tema: Claudia Procula- Pilatus drömmande hustru” kl 18.15 Skutskärs kyrka.

Onsdagspyssel. Olika pyssel onsdagar. Från 7 år (yngre barn i föräldrars sällskap). Ingen anmälan. Biblioteket i Skutskär kl 15 -16.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11 Promenadgruppen i Månkarbo. Samling vid Månkarbokyrkan för promenad som avslutas med enkelt fika i kyrkan efteråt.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Vi lever. En ny tid är här. Åren är 1990–2010. Foton från den andra boken om Gävleregionens musikliv. Se artister som blev stora i Gävle, Sverige och världen. Boken är skriven av Peter Alzén och Anders Sundin. Gefle brinner. 5 oktober 2019 – 12 januari 2020. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Drömmen om skolan. Om romers kamp för utbildning. 12 oktober – 5 december. Berättelser om ambulerande lägerskolor, diskriminering och fördomar men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap. I utställningen möter vi såväl romer med erfarenhet av ambulerande lägerskolor som unga romers upplevelser av skolan idag.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.