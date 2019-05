Sponsorer har lämnat Stolt och nykter - fördubblat biljettpris för alla utanför Gävle och Sandviken

Stolt och nykters huvudsponsor var under flera år Svenska kommun försäkrings AB, SKFAB. Arbetarbladet avslöjade 2017 en alkoholskandal i företaget varpå vd:n Björn Ryd sedan klev av sin post.

– I samband med härvan kom en ny vd (Jan Malmberg) och de införde en ny sponsringspolicy, där vi inte fanns med längre, säger Thed Stjerneklev, projektledare för Stolt och nykter.

Han berättar att SKFAB bidrog med en förlusttäckningsgaranti, vilken innebar att försäkringsbolaget betalade underskottet som uppstått efter Stolt och nykter var genomfört. Det kunde handla om allt från 80 000 upp till 200 000 kronor.

Sedan 2018 års Stolt och nykter är det i stället kommunledningskontoret (KLK) på Gävle kommun som står för förlusttäckningsgarantin, i år på max 200 000 kronor. Sedan förra året har Gästrike vatten hoppat av som sponsor, så också Brynäs IF (En bra start) och Gefle IF, men Thed Stjerneklev berättar att han ska ha nya möten med de två senare idrottsklubbarna inom kort för att få dem att komma tillbaka. Sandvikens IF ska också uppvaktas. Samtidigt har andra sponsorer ökat sina anslag, som Diakonirådet, Gavlegårdarna och Gävle energi.

– Så totalt sett har vi faktiskt ett bättre ekonomiskt läge i år. 397 000 i rena sponsorkronor i år mot 320 000 i fjol, ej inkluderat förlusttäckningsgarantin.

Det har även tillkommit sponsorer i Flanör Depeschen och Godisparadiset, där biljetter säljs i stället för på nu nedlagda Hemmakväll. Fjärran Höjder-badet och The Dome är exempel på andra nya sponsorer.

Standardinträde är 100 kronor förköp eller 200 kronor i dörren. Målet har under alla år varit att hålla priset på den nivån så att alla kan gå. Men det nya ekonomiska läget har gjort att Stolt och nykter till årets evenemang som inträffar 11 juni, sett sig tvingade att fördubbla biljettpriset för externa kommuner. Detta gäller alla utanför Gävle kommun, utom Sandviken som också får köpa in biljetter för 100 kronor, på grund av sitt stöd på 50 000 kronor till Stolt och nykter.

De övriga kommunerna får dock alltså köpa förköpsbiljetter för 200 kronor. Hur de har agerat skiljer sig åt. Vissa, som till exempel Älvkarleby har valt att köpa in för 200 kronor men ändå sälja till ungdomarna för 100 och står alltså för mellanskillnaden. Andra kommuner säljer även förköpsbiljetterna till ungdomarna för 200 kronor och ytterligare andra bjuder sina ungdomar på biljetten.

– Anledningen att biljettpriset höjs för externa kommuner är att vi tidigt i år fick veta att vissa aktörer ville dra in sitt stöd, varav flera av dessa sedan ändrat sig. Ambitionen var dock aldrig att höja biljettpriset utan att vi tyckte att det var rimligt att även externa kommuner som besöker oss är med och bidrar ekonomiskt, säger Thed Stjerneklev.