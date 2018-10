De får chansen i alpina världscuppremiären – unge talangen gör debut: "Oerhört spännande"

Snart drar den alpina världscupen igång.

I helgen är det dags för premiären i Sölden, Österrike. Totalt kommer sju svenskar till start varav OS–guldmedaljören Frida Hansdotter.

Den något mindre mediterade åkaren och junioren Jesper Brändholm från Sälen får chansen och gör världscupdebut under herrarnas storslalom på söndag. Han knep startplatsen till Sölden efter ett kval. Brändholm presterade under förra säsongen bland annat genom FIS–vinster och knep även pallplatser i Far East Cup.

– Det ska bli oerhört spännande att se junioren Jesper Brändholm på start. Ett tecken på vi har en stark generation på gång, säger Fredrik Kingstad i ett pressmeddelande.

Här är hela truppen till världscuppremiären i Sölden:

Damer:

Sara Hector, Kungsbergets Alpina

Frida Hansdotter, Norbergs SLK

Estelle Alphand, Åre SLK

Magdalena Fjällström, Tärna IK Fjällvinden.Herrar:

Matts Olsson, Valfjällets SLK

Mattias Rönngren, Åre SLK

Jesper Brändholm, Sälens IF.