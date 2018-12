Domaren som hör hemma i hetluften, målvakten som försvann och VM-debutanten som vann – här är 40–31 på Sportens 100-bästalista 2018

40) Hille IF, Fotboll/Damer (ny)

Klubbens damer med kaptenen Linnea Lindbom och Wilma Sjöberg i spetsen stod för en av de främsta lagprestationerna i fotbollen i Gästrikland. Efter dramatik i slutomgången vann Hille div 2-serien – och avancerade upp i ettan. Nästa säsong blir det derbyn mot Gefle IF och Sandvikens IF. Imponerade.

39) Jari Liiten, Sandvikens MK/Rally (ny)

Stor dominant i klassen JSM otrimmat tvåhjulsdrivet. Trots byte av stall mitt under SM-serien vann han de fyra första deltävlingarna. Behövde sedan bara visa upp sig i den sista, East Sweden Rally i Linköping, men visade vem som är bäst genom att vinna även den deltävlingen.

38) Piotr Johansson, Gefle IF/Fotboll (8)

Fick hoppa fram och tillbaka mellan högerbacksspel och yttermittfältsspel. Inte lika framträdande som i fjol, men en av de spelare som höll superettannivå i laget. Gjorde fyra mål och passade till fem.

37) Lucas Carlsson, Brynäs IF/Ishockey (ny)

Spelskicklig och teknisk back som slagit igenom i SHL efter lite mer än tre säsonger. Faktiskt bara 21 år, och valde inför den här säsongen proffspel i Nordamerika där han nu spelar i AHL-laget Rockford IceHogs (Chicago Blackhawks farmarlag)

36) Daniel Mossberg, Sandvikens AIK/Bandy (3)

Tackade nej till landslaget efter VM-guldet på hemmaplan, men fortsatte att vara en av de verkligt stora spelarna i SAIK. Var med och förde laget till en ny SM-final och som veteran har han inlett även den här säsongen starkt. 30 mål och femma i skytteligan.

35) Emelie Timan, Skutskärs IF/Bandy (ny)

Imponerade stort som en klippa i Skutskär under säsongen och debuterade i VM där det blev VM-guld. Fortsatte med samma säkerhet – och vann även SM-guldet på Studenternas.

34) Emil Bellander, Sandvikens IF/Fotboll (ny)

Valde till slut SIF – och hittade rätt under säsongen. Lagets främste målskytt under säsongen. Noterades totalt för 13 mål – och samtidigt en viktig roll som target player i laget. Verkar given i Pelle Olssons bygge.

33) Gefle GF, gymnastik (ny)

För två år sedan ställde klubben för första gången upp med ett eget lag i SM i mixed truppgymnastik. Nu fixade man den höga målsättningen, SM-guldet, genom en imponerande insats under SM-veckan i Helsingborg där man till slut avgjorde i det tredje momentet, tumbling.

32) Martin Strömbergersson, Fotboll/Domare (ny)

Missade i stort sett hela förra säsongen på grund av skada. Men nu tillbaka med hög status i allsvenskan där han bland annat dömde två Stockholmsderbyn. Hann även med internationella insatser som Europaleague och landskampen Armenien–Serbien.

31) Sara Grahn, Brynäs IF/Ishockey (14)

Målvakten som varit Brynäs trogen under åtta säsonger och hela tiden hållit högsta klass. Självklart uttagen till OS, där dock inte ens hon kunde lyfte Damkronorna. 30-åringen valde efter säsongen att flytta till Luleå och ansluta till de regerande svenska mästarna och få en chans att vinna en titel.