Här är de udda lirarnas parad i fotbollsvärlden – och en Årsundakille kvalar in på bänken

Fredag eftermiddag kl 16.00 har Ronald Åman, Sandvikensonen med Sandvikens IF i hjärtat som efter fotbollskarriären blev reklamman och nu författare, boksläpp på The Church.

2016 gav han ut "Idrottsplatsen i våra hjärtan", som var en kulturvandring i idrottsmiljöer från söder till norr i Fotbollssverige. Då med Göran Willias och Mats Tallkvist.

Nu heter radarpartnern Lars Nylin och ämnet udda lirare spänner över hela världen. De som just kvalat in som "spelare som till sin omgivnings glädje eller vansinne var udda lirare redan under sina aktiva karriärer", eller som i en del fall efter karriären, får längre eller kortare kapitel.

Många av de stora namnen finns där. En del så väldokumenterade att läsningen går fort.

Det är i det fördolda som de verkliga historierna suger fast mig i boken.

Som den tyska fallskärmsjägaren Bert Trautmann, som kom som krigsfånge till England och med nazismen indoktrinerad och som i en del i rehabiliteringen var chaufför åt judiska officerare och sedan på ledig tid började spela fotboll.

Trautmann började karriären som det "det tyska svinet" och blev sedan både på planen och utanför en hjälte för Manchester Citys supportrar. Och var sedan trots en nackskada mitt under matchen med och vann FA-cupen.

Eller Alexandre Villaplane, som var kapten i det franska VM-laget 1930 – men som avrättades annandag jul 1944 för att gått tyskarna ärenden med de mest vedervärdiga metoder.

Svenskar?

Självklart. Lennart "Nacka" Skoglund, där det hamras fast att kröka och vara framgångsrik egentligen inte är något udda. Men där slutorden blir att "Nacka" är det första exemplet på överexploatering inom den svenska fotbollen.

Historierna finns där, rappt berättade. Och det är i okända överraskningarna och de över 300 sidornas guldkorn vaskas fram.

Boken avslutas med "På bänken", spelare som alltså inte riktigt platsade som udda och där finns i korthet Pelé, Mario Balotelli, Carlos Valderrama – ja en rad stjärnor.

... och där, den allsvenska bonden Daniel Bernhardsson från Årsunda. Han som blev Sankt Bernhard för Gefle IF:s supportrar för sin lojalitet, hängivenhet och alltid hundraprocentiga inställning. "Det är knappt att man tror att sådana hjältar skapas i modern tid", skriver Åman och Nylin.

Helt rätt. Där också.

