Inside landslaget med Allgulander: Provisoriska isbadet och stjärnornas oväntade tågresa: ”En rullande cirkus”

Johan Allgulander är sedan 20 år tillbaka naprapat i det svenska landslaget. Han är under VM-sommaren 2018 också Sportens ögon och öron på insidan av landslagsverksamheten. Sporten pratade med Allgulander under torsdagen för att få veta mer om mötet med rutinerade domaren Jonas Eriksson, hur landslaget reser under lägret i Sverige – och för att få en bild på det provisoriska isbadet.