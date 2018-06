VM-magasinet #9 – Mötte Mexiko med isländska landslaget: "De är inte lika starka som svenskarna"

Varje morgon under Sveriges VM-resa kan du se Sportens Oskar Lund och Elena Lövholm ta sig an de senaste snackisarna runt mästerskapet. I dagens program har Lund tagit ett snack med förre allsvenska spelaren och isländska landslagsmannen Kristinn Steindórsson. Mittfältaren mötte Mexiko under 2017, och ger sin syn på laget och vad som väntar Sverige.