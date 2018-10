Här är massor av gästrikar och nordupplänningar som sprang Lidingöloppet 30 km

Här är resultat från Lidingöloppet 30 km, gästrikar och nordupplänningar

Damer 30 km:

115) Malin Holm, Gävle, 02:27:46, 229) Emmy Thelberg, Handen, 02:35:30, 422) Magdalena Källander, Gävle, 02:43:51, 628) Alva Karlsson, OK Borgen, 02:49:33, 672) Madelen höglund, AXMAR, 02:50:35, 767) Anna Lindholm, Gävle, 02:53:09, 805) Ellen Clavebro, Hemlingby LK, 02:53:55, 818) Caroline Ström, Tierps IF, 02:54:07, 855) Angelica Forsberg, Prolympia Gävle, 02:55:01, 886) Sara Grankvist, , 02:55:37, 946) Ellen Skoog, Sandviken, 02:57:10, 955) Charlotta Bergqvist, Gävle OK, 02:57:19, 975) Malin Holmgren, Valbo, 02:57:38, 1048) Anna Hägglund, Gävle, 02:59:07, 1123) Satu Kettunen, Sandviken, 03:00:35, 1129) Anna Ellbom, Sandviken, 03:00:39, 1140) Lovisa Karlsson, , 03:00:50, 1370) Elin Lind, Tierps SOK, 03:06:41, 1450) Ingela Andersson, Hemlingby LK, 03:08:45, 1490) Marie From, Sandviken Trail Running, 03:09:46, 1491) Jenny Gustafsson, Gävle, 03:09:48, 1535) Therese Engvall, Gävle, 03:10:55, 1558) Johanna Isaksson, Gävle, 03:11:21, 1563) Anki Pedersen, Gulf ÅRSUNDA, 03:11:31, 1645) Titti Fältström, Ockelbo SK, 03:13:22.

1756) Maria Wallström, Gävle, 03:15:44, 1908) Anna Kronberg, Friskis& Svettis Gävle, 03:19:03, 1932) Johanna Järdeholm, Gävle, 03:19:41, 1980) Elise Andersson, Österfärnebo IF, 03:20:49, 2066) Erika Viklund, Tierp, 03:22:57, 2146) Sandra Ekström, Gävle, 03:24:51, 2252) Fanny höglund, AXMAR, 03:27:44, 2264) Kia Olofsdotter, Östervåla, 03:28:02, 2329) Marie Kihlström, Årsunda, 03:29:34, 2372) Klara Klippmark, Setra sportsclub, 03:30:58, 2442) Madeleijn Pejros, , 03:33:00, 2532) Lina Åhrman, Prolympia Gävle, 03:35:42, 2665) Carina Bergström., sandviken, 03:39:41, 2682) Linda Lundin, Sandviken, 03:40:00, 2698) Carin Forsberg, Valbo AIF, 03:40:48, 2726) Annie Larsson, Gävle, 03:41:46, 2826) Cecilia Sjöblom, Team Sixten, 03:45:28, 2838) Cecilia Michel, Gävle, 03:45:59, 2965) Teres Åkerman, Gävle, 03:50:59, 2974) Jessica Helin, Årsunda IF, 03:51:13, 2976) Emelie Aune, Karlholmsbruk, 03:51:25, 3009) Annika Thoren, Österfärnebo IF, 03:52:46, 3105) Sofia Lundgren, Lövåsens FK, 03:57:01, 3183) Zandra Nordanås, Gävle, 03:59:59, 3188) Pernilla Sellfors-Forsling, Hofors, 04:00:08.

3194) Sofia Elvelind, Gävle, 04:00:26, 3195) Johanna Waern, Årsunda IF, 04:00:28, 3212) Ulrika Kregert, Tierp, 04:01:39, 3218) Emma Freijd Johansson, Sandviken, 04:02:08, 3230) Sara Berglund, , 04:03:10, 3302) Lisa Skotte, Gävle, 04:08:28, 3355) Kerstin persson, gäle.sk, 04:12:20, 3382) Carina Forsling, Gävle, 04:14:18, 3391) Christina Müller, Valbo, 04:14:41, 3435) Pernilla Thyr, GÄVLEGövle, 04:17:55, 3485) Marie Forsling, GÄVLE, 04:21:35, 3488) Katrin Jansson, Tierp, 04:22:10, 3496) Erika Rundlöf, Örbyhus, 04:23:30, 3575) Andrea Kupari, Gävle, 04:36:35.

Herrar 30 km:

36) Joacim Lantz, Ockelbo SK/Scott Running, 01:52:06, 63) Elov Olsson, Ockelbo SK, 01:55:00, 317) Pontus Westlin, Gävle, 02:09:33, 335) Johan Welander, Sandviken, 02:10:01, 367) Jonas Eriksson, Hemlingby LK, 02:10:43, 414) David Wijk, Högbo GIF, 02:12:00, 550) Henrik Gustafsson, Gävle, 02:14:26, 604) Karl Engström, Vilket Gävla spring, 02:15:38, 608) Christer Fyhr, Gävle Skidkamrater, 02:15:51, 658) Simon Bergroth, Mammas, 02:17:15, 659) Magnus Mellberg, Sandvikens Cykelklubb Triathlon, 02:17:17, 673) Jonas Ivarsson, OK Hammaren, 02:17:36, 674) Michael Skoog, Sandviken, 02:17:36, 712) Lars Nilsson, Stensätra IF, 02:18:18, 737) Tomas Nygren, Gävle, 02:18:44, 835) Emanuel Flodin, RPBF, 02:20:29, 891) Johan Pettersson, Söderfors, 02:21:29, 895) Johan Skäringer, BillerudKorsnäs, 02:21:33, 949) Daniel Hedqvist, GÄVLE, 02:22:29, 1002) Patric Fridlund, OCKELBO, 02:23:23, 1075) Per Johansson, Sandviken, 02:24:31, 1080) Patrik Käll, IK Rex, 02:24:35, 1082) Anders Möllerberg, Sågvretens LK, 02:24:36, 1157) Andreas Rosberg, Högbo GIF, 02:25:32, 1163) David Bonnevier, Vinddraget/Gävle, 02:25:41.

1174) Simon Hwang Bursjö, Vaxholms Roddförening, 02:25:46, 1208) Göran Lindqvist, Hemlingby LK, 02:26:08, 1429) Nebiu Assefa, Gävle, 02:28:38, 1445) Dennis Bergman, Norrsundets IF, 02:28:47, 1465) Sören Fasting, Friskis & Svettis Gävle, 02:28:54, 1531) Daniel Westlund, Naprapat Walle skidklubb, 02:29:39, 1546) Daniel Englin, Gävle, 02:29:51, 1619) Daniel Lindholm, Älvkarleby, 02:30:44, 1768) Jacob Westerbom, Tierp, 02:32:20, 1949) Torbjörn Sjöström, Torsåker, 02:34:07, 1984) Niklas Hedberg, Hemlingby LK, 02:34:25, 2095) Anders Olsson, Gävle OK, 02:35:28, 2104) Johan Larsson norell, Hemlingby LK, 02:35:32, 2169) Staffan Löfström, Månkarbo IF, 02:36:11, 2188) Daniel Persson, Gävle, 02:36:18, 2250) jimmy andersson, furuvik, 02:36:52, 2374) Andreas Fahlcrantz, Team Strandcrantz, 02:37:52, 2393) Jonatan Söderberg, Gävle OK, 02:38:00, 2423) Christofer Larsson, Älvkarleby, 02:38:16, 2434) Kristoffer Edvardson, Hemlingby LK, 02:38:23, 2542) Oskar Andersson, Hemlingby LK, 02:39:20, 2584) Erik Hellström, Gävle CA, 02:39:43, 2615) Fredrik Rosin, Stereo, 02:39:57, 2688) Peter Kronberg, Friskis & svettis Gävle, 02:40:43, 2695) anton simonsson, Gävle, 02:40:47.

2765) Daniel Svensson, Sandviken, 02:41:28, 2826) Anton Östberg, Gävle, 02:42:09, 2828) Jan-Peter Eriksson, Gävle, 02:42:09, 2846) Mikael Persson, HOFORS, 02:42:20, 2850) Marcus Arnesson, Månkarbo IF, 02:42:21, 2914) Ronnie Steinwall, Hemlingby LK, 02:42:55, 2920) Robin Nässlin, Gävle, 02:42:56, 3044) Axel Fältström, Ockelbo SK, 02:43:59, 3066) Pär Thorén, Österfärnebo IF, 02:44:11, 3254) Johan Andersson, Sandviken, 02:45:48, 3321) Jonas Öhrn, Norrsundets IF, 02:46:22, 3364) Mikael Nordlander, Gävle, 02:46:46, 3425) Patrik Jansson, Gävle, 02:47:12, 3447) Andreas Berglund, Norrsundets IF, 02:47:21, 3450) Johnny Nilsson, Gävle SK, 02:47:22, 3463) Matthias Lindberg, Gävle, 02:47:29, 3648) Stefan Wernhager, Tierp, 02:48:59, 3656) Per Edlund, Gävle, 02:49:04, 3717) Pär Mostad, Gävle, 02:49:33, 3816) Sam Sjöblom, Årsunda, 02:50:15, 3851) Per Eklund, Gävle, 02:50:36, 3871) Peter Lyck, Gävle, 02:50:47, 3878) Henrik Sonka, Högbo GIF Sandviken, 02:50:49, 3895) Magnus Hagelin, , 02:50:56, 3899) Jonas Forslund, Trödje IK, 02:50:57.

3934) Robin Rodestrand, Gävle, 02:51:12, 4082) Fredrik Elofsson, Gävle, 02:52:13, 4139) Kristian Mäki, Gävle, 02:52:37, 4225) Håkan Frank, Åbyggeby FK, 02:53:10, 4246) Stig Östlund, Valbo, 02:53:20, 4253) Ingemar Karlsson, hemlingby lk, 02:53:23, 4385) Leif Carlsson, Gävle Skidkamrater, 02:54:25, 4392) Fredrik Köie, Gävle, 02:54:29, 4410) Mikael Johansson, Hemlingby LK, 02:54:38, 4439) Magnus Jansson, Årsunda IF, 02:54:51, 4536) Håkan Erixon, Tierp, 02:55:30, 4539) Jakob Lindqvist, Ljusdal, 02:55:32, 4643) Erik Eljansbo, Gävle, 02:56:16, 4663) Daniel Olsson, Tierp, 02:56:28, 4674) Linus Waern, Årsunda IF, 02:56:35, 4716) Marcus Vastling, Storvik, 02:56:55, 4831) Henrik Sandin, Barbo, 02:57:46, 4936) Andreas Landén, Gävle, 02:58:30, 4963) Anders Björk, Hofors AIF, 02:58:45, 5079) Tomas Östblom, Valbo, 02:59:31, 5233) Per Holmgren, Lindboms Löpare, 03:00:57, 5258) Simon Mårtensson, Gävle, 03:01:11, 5300) Bo Renström, Jägarns Jaktlag, 03:01:36, 5569) Karl Tirén, Lindboms Löpare, 03:04:34, 5714) Andreas Melin, Tierp, 03:06:01.

5717) Anders Vandin, Gävle, 03:06:03, 5722) Pontus Norell, Gävle, 03:06:05, 5731) Joakim Olsson, Gävle, 03:06:10, 5787) Jacob Resare, Sandviken, 03:06:55, 5963) Nicklas Winestedt, Gävle, 03:08:48, 5964) Adam Hultman, Axa Sport Club, 03:08:49, 6007) Hampus Stigbrand, Brynäs löparmän, 03:09:20, 6021) Torbjörn Jonsson, Gävle, 03:09:32, 6131) Eric Hellström, Gävle, 03:10:55, 6146) Per-Ewert Ohlsson, Årsunda IF, 03:11:06, 6201) Johan Alkberg, Ockelbo, 03:11:48, 6249) Göran Andersson, Gävle, 03:12:28, 6274) Martin Åhrén, Gävle, 03:12:41, 6316) Ronnie Gillving, Gävle, 03:13:20, 6323) Andreas Zetterström, Gävle, 03:13:25, 6334) Carl-Henrik Ohlsson, Årsunda IF, 03:13:34, 6512) Adam Ädel, Ockelbo, 03:15:54, 6525) Roger Edström, Valbo, 03:16:01, 6549) Anders Hermansson, Gävle, 03:16:20, 6675) Joakim Lindström, Sandvken Trail Running, 03:18:02, 6685) Patrik Holmgren, Tierps IF, 03:18:08, 6767) Björn Dahlström, Gävle, 03:19:13, 6793) Philip Sandberg, Gävle, 03:19:41, 6805) Sven-Erik Eriksson, OK Borgen, 03:19:53, 6812) Walit Ibrahim, Skutskär, 03:20:05.

6849) Björn Jönsson, Årsunda ik, 03:20:43, 6953) Fredrick Pedersen, Gulf ÅRSUNDA, 03:22:11, 7018) Erik Lennartsson, Lövåsens FK, 03:23:03, 7069) Daniel Blomstedt, Tierp, 03:23:52, 7097) Mikael Olsson, Ockelbo Sk, 03:24:14, 7174) Andreas Nehvonen, , 03:25:25, 7177) Vasily Simutkin, Tobo, 03:25:29, 7218) Kalle Jansson, Sweden, 03:26:01, 7316) Alexander Thorell, Axa Sport Club, 03:27:33, 7324) Magnus Arvidsson, Gävle, 03:27:37, 7369) Kenth Hillborg, Hille IF, 03:28:13, 7449) Mattias Karlsten, Gävle, 03:29:26, 7584) Jonathan Klaussen, Hofors AIF, 03:31:44, 7588) Niclas Lind, Gävle, 03:31:45, 7652) Andreas Persson, Tierp, 03:32:58, 7690) Philip Wikman, , 03:33:47, 7729) Jens Gustafsson, Lonesome Runners, 03:34:29, 7759) Henrik Isacsson, Xylem IF, 03:35:06, 7878) Mikael Söderberg, Frösö IF, 03:37:20, 7954) Gary Etholén, Gävle, 03:39:08, 8021) Micael Olsson, Gävle, 03:40:45, 8121) Torbjörn Larsson, Högbo GIF, 03:43:02, 8218) Lars Larsson, Team Sixten, 03:45:28, 8246) Niklas Lindqvist, Årsunda IF, 03:46:36, 8297) Reino Naatikka, Hofors AIF, 03:48:12.

8359) Fredrik Holm, Gävle, 03:49:51, 8492) David Åkerlund, Gävle, 03:54:05, 8513) gunnar Strand, Setra sports club, 03:54:33, 8634) Per-olov Bergroth, Ockelbo, 03:57:47, 8638) Christofer Blomstedt, TIERP, 03:57:52, 8641) Simon Johansson, Sandviken, 03:57:56, 8714) Lars Andersson, Årsunda IF, 04:01:08, 8722) Tomas Kregert, Tierp, 04:01:39, 8741) Alex Hedlund, , 04:02:30, 8760) Jim Blomstedt, Tierp, 04:03:25, 8853) Jonas Wollmén, Gävle, 04:07:39, 8869) Andreas Lindberg, Storvik, 04:08:29, 8930) Peter Tångeryd, OK Hammaren, 04:10:58, 9035) Jan Karlsson, OK Borgen, 04:17:31, 9037) Jonas Winroth, Sandviken, 04:17:36, 9042) Daniel Käll, Storvik, 04:18:08, 9043) Andreas Elebring, IK Huge, 04:18:08, 9080) Anders Elvelind, Gävle, 04:21:27, 9081) Tommy Forsling, Gävle, 04:21:35, 9084) Robin Kelkkanen, Gävle, 04:21:54, 9162) Sebastian Kallioniemi, Gävle., 04:29:26, 9228) Signar Mäkitalo, Gävle, 04:36:59, 9309) Martin Sander, Skutskärs Bandy, 04:52:08, 9320) Anders Björklin, Valbo, 04:55:26.