RESULTAT: Så här gick det i Gavletrailen

Dam 10 km:

1)Löfström Annika Hemlingby LK 42:03 2) Lindgren Wall Nadine Ockelbo SK 49:20 3) Sjödin Linda 49:24 4) Malmsten Madeleine IF Skade 50:34 5) Lindgren Anna Brovallens IF 51:10 6 Ström Caroline Tierps if 55:44 7) Nykvist Terese 58:31 8) Engvall Therese Gävle sk 00:59:30 9) Viktoria Bäckström Motion 59:53 10 )Forsman Hannah Valbo aif 1:01:48 11) Dragon Katarina Team Nordic Trail 1:02:36 12) Svärd Linnea Gävle sk 1:04:36 13) Sofie Johansson Gävle SK 1:06:48 14) Juthback Gunilla Hemlingby lk 1:07:22 15) Ulrika Svensson Friskis o Svettis 1:17:12 16) Hauser Carola Team Nordic Trail 1:27:28

Herr 10 km:

1) Anders Dahl Högbo AIK 40:03 2) Harald Carling Falu IK 41:53 3) Uggla Pär Högbo gif 42:15 4) Olofsson Fredrik Team nordic trail 43:05 5) Sebastian Aldén Brovallens IF 43:08 6) Gustafsson Henrik Gavle 44:33 7) Forsström Anders Storviks if 45:25 8) Lundén Rasmus Gävle sk 45:25 9) Vallström Pontus Nordic trail 45:41 10) Blomberg Marcus Team nordic trail 45:43 11) Wall Martin Gavle sk 46:32 12) Mikael Hellsten Team Nordic Trail 46:37 13) Oskar Andersson Hemlingby LK 46:48 14) Stefan Ehrin Run Accademy 47:10 15 Bergman Thomas Gavle 47:33 16) Winberg Kalle Hille 48:35 17) Persson Andreas Ok hammaren 49:06 18) Kjellsson Anders Falun 49:18 19) Enfors Henrik Lantmäteriet ff 49:42 20) Edvardson Kristoffer Hemlingby lk 50:13 21) Magnus Nilsson IF skade 51:55 22) Janne Johnsson Sandviken Trail Running 51:57 23) Fagerlund Björn Sandviken trail running 53:41 24 Larsson norell Johan Hemlingby lk 53:48 25) Wilén Dan 53:51 26) Dalmans Fredrik Team ormsalva 54:18 27) Hermansson Gabriel Gävle sk 54:23 28) Lars Fredriksson Motion 54:37 29) Lund Göran Storvik 56:51 30) Sylvander Peter 58:41 31) Tony Ståhl Järbo OK 58:57 32) Kenneth Carling Falu IK 59:16 33) Vikström Lars 59:18 34) Dragon Jonas Ljusne 59:22 35 Niklas Hedberg Naprapat Valles SK 1:00:00 Prel 36) Joakim Olsson Bomhus 1:02:00 37) Hermansson Anders Gävle sk 1:02:03 38) Oscarsson Ragnar Hemlingby lk 1:02:07 39) Hillborg Petter Gävle sk 1:05:55 40) Dan Magnusson Friskis o Svettis 1:17:13

Dam 5 km

1) Malmsten-Nilsson Alva If skade 21:05 2) Olsson Karolina Högbo gif 26:31 3) Larsson Maria Hemlingby lk 26:45 4) Åberg Gunilla Gavle 30:10 5) Carling Elsa Falu ik skidklubb 30:12 6) Carling Susanne Falu ik skidklubb 31:02 7) Stenvall Maja Falun 31:10 8) Pettersson Marie Falun 31:32 9) Amanda Forsström 31:34 10) Romin Lotta Gavle sk 32:16 11) Norrström Tina Gavle 33:43 12) Rainer Margareta Gavle sk 36:19

Herr 5 km

1) Fredrik Åström Gävle SK 20:46 2) Hahnsson Samuel Gävle sk 21:11 3) Hedqvist Daniel Bilmetro 21:43 4) Haga Andreas Gavle 22:27 5) Sören Sundberg Högbo GIF 22:40 6) Kent Persson Ockelbo SK 23:30 7) Sandmark Måns Gävle sk 24:40 8) Mattsson Gustav Valbo aif 25:08 9) Mattsson Henrik Sågvreten IK 25:09 10) Pettersson Johannes Falun 25:24 11) Björk Kjell Hemlingby lk 26:38 12) Kenneth Stark Motion 27:19 13) Olle Wikholm Gävle SK 27:22 14) Carling Roberh Falu ik skidklubb 30:06 15) Wennberg Per Hemlingby lk 34:52