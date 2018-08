Stark inledning av gästrikarna i Nordea Masters – Gävles Nyholm ett under par

Den 24-årige Högbospelaren Lilliedahl inledde tävlingen lysande. Både han och Pontus startade sent och spelade hål 10–18 först.

Lilliedahl öppnade oerhört bra och var faktiskt ett tag i toppen av tävlingen på en delad sjätteplats.

Detta efter att ha gjort fyra birdies, varav tre i rad på de inledande nio hålen.

Men sedan hackade det en aning och Linus fick nöja sig med par totalt, efter att ha slagit två bogeys och en dubbelbogey på resten av rundan.

Där var det istället Pontus Nyholm som plockade fram sina kvaliteter. 20-åringen spelade en utmärkt säker första runda i Nordea Masters. En birdie och en bogey på de första nio hålen följdes av tre birdies och två bogeys på resten – och alltså totalt ett under par.

Det gör att Gävlekillen, som gjorde sin första säsong på Campbell University i vintras och är inbjuden amatör, ligger på delad 39:e plats.

Starkt givetvis, men också en fortsättning på en härlig golfsommar. Han var med och spelade fram Gävle GK till en femte plats i lag-SM och spelade sedan EM Tyskland – och vann sedan först Bilmetro Gefle Open och sedan Siljan Open.

Nu har han alltså bäddat för en intressant fortsättning.

Tävlingen leds av fransmannen Clement Sordet som gick åtta under par, med Scott Jamieson, Skottland och Lee Slattery, England ligger på sex under par. Bäst svensk är Christofer Blomstrand som följer på fjärde plats, fem under par.

