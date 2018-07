Ebba Ottosson just nu trea efter tredje etappen i O-ringen – så gick det för de lokala orienterarna

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 80.58 (1) 22.04, 23) Selma Ivarsson, OK Hammaren, 122.16 (31) 43.17, 25) Elma Wikström, OK Hammaren, 123.49 (6) 28.12

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 127) Linnéa Persson, Valbo AIF, 230.13 (113) 51.16, 132) Agnes Malmgren, Ockelbo OK, 238.18 (98) 47.20

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 130.21 (4) 27.08, 105) Daniel Ståhl, OK Hammaren, 211.21 (100) 42.43, 106) Emil Danielsson, OK Hammaren, 212.00 (160) 68.45, 133) Nils Ottosson, Gävle OK, 261.33 (152) 60.14

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 49.23 (3) 14.29, 30) Alicia Ivarsson, OK Hammaren, 71.38 (33) 19.34, 87) Vera Jeppsson, OK Hammaren, 92.45 (141) 31.12, 100) Iris Wikström, OK Hammaren, 94.56 (85) 25.17, 128) Siri Hejdenberg, Gävle OK, 108.30 (96) 27.07, 134) Tilde Vikblom, OK Hammaren, 110.18 (164) 38.07

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 68.04 (1) 22.25, 71) Stina B Lindholm, OK Hammaren, 131.54 (44) 38.51

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 67.37 (1) 21.57, 122) Ebba Flodman, OK Hammaren, 128.39 (131) 51.00, 128) Signe Wiksten, Gävle OK, 133.53 (138) 55.36

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 89.54 (1) 25.31, 111) Elsa Palmberg, OK Hammaren, 171.33 (115) 48.18

D14: 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 7) Ebba Ottosson, Gävle OK, 96.10 (3) 25.23, 17) Sara Åbom, Gävle OK, 105.56 (72) 38.11

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 98.27 (3) 25.20, 88) Julia Näslund, OK Hammaren, 169.15 (115) 45.16, 122) Johanna Olsson, Ockelbo OK, 199.13 (86) 39.03, 151) Mathilda Karlsson, Valbo AIF, 261.33 (157) 61.12

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 100.00 (2) 31.40, 6) Josefin Lindström, OK Hammaren, 129.16 (13) 42.53

D17-20 Kort: 1) Kårhild Nordstad, Ntnui, 154.42 (16) 39.24, 41) Vanja Johansson, OK Hammaren, 282.28 (40) 58.33

D20: 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 136.11 (6) 34.06

D21-1: 1) Sara Bengtsson, Sävedalens AIK, 158.49 (12) 37.55, 37) Emma Bengtsson, Årsunda IF, 216.31 (48) 45.21, 38) Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK, 216.48 (61) 51.19, 48) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 234.20 (53) 47.10, 51) Joline Ingelsson, OK Hammaren, 236.03 (52) 47.06, 56) Kristin Boman, Gävle OK, 252.17 (40) 43.05, 62) Maja Ingelsson, OK Hammaren, 263.48 (64) 52.42, 81) Linda Eriksson, Gävle OK, 347.24 (84) 69.40

D21 Kort-2: 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 91.09 (1) 23.32, 66) Sofia Hägglund, OK Hammaren, 158.08 (54) 38.55, 87) Erika Blixt, OK Hammaren, 173.21 (99) 47.31, 100) Johanna Cavallin, Valbo AIF, 185.34 (83) 43.35, 119) Anna Carlberg, OK Hammaren, 211.33 (113) 51.27, 128) Klara Skoog, OK Hammaren, 225.30 (139) 85.23

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 101.10 (2) 28.59, 16) Helena Stropp, Gävle OK, 127.03 (15) 35.51, 38) Åsa Jernberg, Gävle OK, 157.29 (57) 52.21, 69) Stina Backlund, Ockelbo OK, 202.42 (81) 68.18

D35 M: 1) Karin Forsberg, KFUM Örebro OK, 130.04 (1) 40.04, 3) Lisa Dahlqvist, Storviks IF, 147.56 (3) 43.46, 29) Maja Åström, OK Ödmården, 229.32 (29) 64.51

D40: 1) Yvonne Gunell, Pargas IF, 116.32 (1) 28.12

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 92.55 (1) 27.46, 43) Åsa Sund, OK Hammaren, 121.27 (63) 40.50, 58) Jenny Johansson, Valbo AIF, 126.31 (81) 44.57

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 135.48 (1) 38.21, 3) Maria Engstrand, Storviks IF, 148.37 (11) 43.01

D45: 1) Hanne Sandstad, Freidig, 104.47 (1) 28.49, 91) Anna Berggren, Gävle OK, 175.02 (129) 62.06

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 92.03 (1) 27.40, 16) Malin Palmberg, OK Hammaren, 125.23 (16) 35.29, 17) Helena Backlund, Gävle OK, 125.28 (30) 40.50, 28) Karin Johansson, OK Hammaren, 134.36 (35) 41.59, 38) Ulrika Silver, Gävle OK, 143.32 (28) 40.20, 41) Åsa Skoog, OK Hammaren, 144.54 (36) 42.23, 44) Louise Jeppsson Wulff, OK Hammaren, 145.58 (45) 45.09, 58) Christina Lilje, Gävle OK, 158.36 (61) 48.57, 63) Maria Hållström, Gävle OK, 163.03 (104) 68.32, 64) Petronella Ivarsson, OK Hammaren, 163.23 (74) 54.18, 66) Ann-Sofie Täck, OK Hammaren, 166.06 (83) 56.34, 71) Eva Lindström, Storviks IF, 171.40 (94) 59.59, 76) Anette Hälldal, Gävle OK, 177.01 (89) 58.10

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 141.11 (1) 37.12, 9) Helena Liljeström, Gävle OK, 170.09 (25) 52.34, 31) Marita Karlsson, Storviks IF, 192.49 (33) 55.09, 40) Erika Lindström, OK Hammaren, 206.58 (42) 57.43, 49) Caroline Ottosson, Gävle OK, 218.38 (28) 52.50, 98) Marjaana Daniels, Hofors OK, 290.29 (98) 81.58

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 27) Elisabet Enmark, Gävle OK, 127.20 (67) 39.03, 34) Ingela Eriksson, Gävle OK, 133.31 (46) 35.56, 62) Monica Boman, Gävle OK, 144.44 (88) 42.02, 63) Laila Ingelsson, OK Hammaren, 145.18 (35) 34.29, 129) Anette Sjöberg, Gävle OK, 187.56 (156) 59.35, 163) Ann Lyrberg, Valbo AIF, 245.16 (175) 74.27

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 97.02 (3) 29.37, 74) Camilla Näslund, OK Hammaren, 159.15 (99) 55.29

D55 : 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 101.55 (1) 27.11, 42) Anna Lena Tynong, Gävle OK, 166.53 (67) 50.47

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 101.18 (2) 31.00, 5) Kia Bratberg, OK Hammaren, 121.28 (19) 42.08, 28) Lena Ahnlén, OK Hammaren, 140.33 (25) 44.04

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 115.48 (1) 32.33, 38) Karin Öhlund, Ockelbo OK, 246.58 (46) 84.43

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 118.39 (7) 41.15, 3) Inger Andersson, Årsunda IF, 132.00 (6) 41.08

D60 M: 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 150.34 (10) 54.35, 37) Birgitta Åkesson, Ockelbo OK, 286.24 (41) 107.25

D65: 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 110.09 (2) 31.54, 26) Annika Gillgren, Gävle OK, 181.29 (28) 53.21, 32) Helena Hemström, Gävle OK, 199.07 (39) 65.45

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 18) Lena Vestbom, Ockelbo OK, 196.31 (14) 55.23

D70: 1) Inger Löfgren, Stora Tuna OK, 124.45 (3) 37.48, 9) Solveig Svahn, Ockelbo OK, 134.05 (10) 43.55

D75: 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 96.44 (1) 30.12, 11) Margareta Skoog, Valbo AIF, 151.16 (13) 54.10

D75 Kort: 1) Wiwi-Anne Nilsson, Nyköpings OK, 126.16 (4) 44.37, 7) Anita Asp, Ockelbo OK, 176.01 (5) 45.35, 11) Ann-Margret Persson, Gävle OK, 192.48 (11) 60.12

D80: 1) Asta Sjöberg, Lindebygdens OK, 98.38 (1) 28.42, 5) Lillemor Forsberg, Gävle OK, 166.01 (4) 46.33

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 48.42 (7) 15.00, 49) Gustav Mattsson, Valbo AIF, 69.26 (89) 21.52

H11: 1) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 60.58 (2) 19.21, 18) Morgan Alfredsson, Gävle OK, 77.18 (18) 24.17, 38) Adam Engstrand, Storviks IF, 86.00 (46) 29.19

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 58.01 (3) 18.49, 24) Gustav Ljunggren, OK Hammaren, 73.14 (24) 24.28, 38) Albin Möllerberg, Valbo AIF, 79.51 (31) 25.08, 74) Melker Sund, OK Hammaren, 96.35 (135) 43.29, 136) Leo Wikström, OK Hammaren, 126.51 (157) 52.05, 155) Isak Björk, OK Hammaren, 143.30 (165) 62.20

H12 Kort: 1) Elias Persson, Helsingborgs SOK, 57.05 (3) 17.43, 6) Jacob Lilje, Gävle OK, 66.21 (7) 19.05

H13: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 83.05 (3) 22.44, 60) Anton Engstrand, Storviks IF, 123.14 (53) 33.34, 112) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 156.14 (103) 43.18, 127) Alfred Jeppsson, OK Hammaren, 170.08 (145) 62.00, 134) Hampus Karlsson, OK Hammaren, 185.23 (138) 55.38

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 19) Elias Danielsson, OK Hammaren, 93.18 (55) 34.10, 100) Fabian Sund, OK Hammaren, 127.13 (71) 35.05, 122) Edvin Mäkinen, OK Hammaren, 140.11 (130) 46.40, 141) Albin Malmgren, Ockelbo OK, 156.08 (160) 56.14, 146) Viktor Karlsson, Storviks IF, 164.49 (163) 56.48, 153) Loke Holmgren, OK Hammaren, 170.57 (158) 55.36, 174) Oskar Eurenius, OK Hammaren, 209.38 (177) 68.45

H14 Kort: 1) Bruno Göransson, Almby IK, 72.31 (5) 24.47, 29) Ivar Stenälv, Valbo AIF, 125.05 (30) 42.29

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 31) Eric Hallner, Ockelbo OK, 136.35 (32) 31.12, 115) Albin Björk, OK Hammaren, 185.23 (124) 44.48, 118) Malte Johansson, OK Hammaren, 195.14 (55) 34.03, 124) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 200.20 (157) 56.44

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 69) Felix Silver, Gävle OK, 150.46 (28) 28.55, 82) Alfred Liljeström, Gävle OK, 156.04 (72) 34.07, 91) Linus Täck, OK Hammaren, 162.21 (98) 36.52, 104) Isak Berggren, Gävle OK, 168.25 (126) 41.47, 166) Noa Stenälv, Valbo AIF, 271.55 (182) 85.34

H17-20 Kort: 1) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 109.08 (1) 21.19, 7) Rasmus Täck, OK Hammaren, 146.13 (21) 43.32, 39) Elias Näslund, OK Hammaren, 238.36 (41) 61.30

H20: 1) Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK, 132.32 (1) 26.08, 15) Andreas Persson, OK Hammaren, 152.08 (15) 30.34, 34) Erik Olsson, Gävle OK, 169.07 (75) 44.05, 37) Mårten Olsson, Gävle OK, 170.38 (48) 36.00

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 160.40 (4) 31.44, 55) Erik Hanson, Gävle OK, 220.14 (54) 40.38

H21 Kort-1: 1) Mats Nordbrøden, Halden SK, 119.02 (4) 27.42, 8) Fredrik Ahnlén, OK Hammaren, 137.24 (10) 30.19, 75) Samuel Johansson, OK Hammaren, 210.09 (44) 40.52, 77) Kalle Johansson, OK Hammaren, 210.46 (52) 42.58, 85) Viktor Stridh, Österfärnebo IF, 222.07 (75) 48.51, 113) Erik Stridh, Österfärnebo IF, 269.12 (104) 59.40, 114) Axel Sjöberg, OK Hammaren, 270.01 (108) 61.54

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 188.44 (4) 33.16, 16) Erik Boman, Gävle OK, 211.08 (20) 35.38, 116) Erik Dahlqvist, Storviks IF, 297.45 (145) 62.29, 125) Nils Dahlqvist, Storviks IF, 325.35 (132) 56.39, 135) Viktor Dahlqvist, Storviks IF, 352.57 (146) 64.05, 138) Joel Börjesson-Eriksson, Storviks IF, 360.25 (152) 79.36

H21 M: 1) Johan Kastensson, Eksjö SOK, 156.23 (17) 53.23, 2) Niklas Norling, OK Ödmården, 159.44 (7) 46.10, 30) Carl Jansson, Gävle OK, 234.51 (30) 60.58

H35: 1) Peter Öberg, OK Hällen, 132.17 (1) 29.52, 39) Jonatan Söderberg, Gävle OK, 202.37 (33) 42.26

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 41) Henrik Mattsson, Valbo AIF, 159.02 (44) 36.22, 70) Håkan Carlberg, OK Hammaren, 182.44 (91) 44.51

H35 M: 1) Tomas Soucek, Slavia Hradec Kralove, 153.40 (1) 40.01, 15) Mattias Borg, Gävle OK, 279.12 (17) 86.19

H40: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 127.29 (3) 28.17, 7) Björn Ljunggren, OK Hammaren, 143.06 (21) 35.12, 11) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 150.06 (17) 34.33

H40 Kort-2: 1) Martin Pettersson, Sävedalens AIK, 106.54 (2) 29.15, 45) Mattias Eklund, Ockelbo OK, 150.30 (53) 42.09, 51) Magnus Karlsson, Storviks IF, 155.56 (63) 43.52, 93) Robert Ahlberg, Gävle OK, 199.18 (82) 51.25

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 128.58 (1) 35.12, 16) Anders Möllerberg, Valbo AIF, 193.44 (28) 55.52, 38) Patrik Eurenius, OK Hammaren, 225.22 (38) 62.10

H45-1: 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 117.39 (2) 29.27, 41) Per-Anders Olsson, Ockelbo OK, 175.03 (53) 47.22, 88) Magnus Flodman, OK Hammaren, 254.20 (70) 52.19, 102) Tobias Stenälv, Valbo AIF, 310.21 (103) 68.25

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 91.56 (1) 24.07, 9) Mikael Palmberg, OK Hammaren, 108.05 (15) 30.42, 16) Jonas Ivarsson, OK Hammaren, 112.08 (13) 30.26, 17) Ulf Karlsson, Storviks IF, 112.14 (10) 29.18, 27) Henrik Björk, OK Hammaren, 120.57 (26) 33.08, 28) Ingemar Stålberg, Gävle OK, 122.36 (22) 32.35, 30) Daniel Johansson, OK Hammaren, 123.01 (35) 34.37, 62) Håkan Persson, Valbo AIF, 147.13 (59) 41.10, 63) Torbjörn Wikblom, OK Hammaren, 147.45 (55) 39.50, 73) Daniel Sund, OK Hammaren, 152.35 (53) 38.50, 95) Magnus Jeppsson, OK Hammaren, 168.15 (23) 32.51, 103) Janne Lindström, OK Hammaren, 172.24 (67) 42.03, 142) Ulf Kivisäkk, OK Hammaren, 248.53 (123) 62.06

H50-1: 1) Per Ek, Nyköpings OK, 109.10 (1) 27.37, 18) Dan Norin, Gävle OK, 131.52 (32) 37.29, 29) Jerker Boman, Gävle OK, 138.07 (30) 37.10, 44) Fredrik Wiksten, Gävle OK, 150.32 (46) 40.26, 48) Patrik Ottosson, Gävle OK, 153.00 (28) 37.01, 55) Anders Olsson, Gävle OK, 155.48 (50) 40.52

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 97.30 (1) 26.30, 19) Thomas Ivarsson, OK Hammaren, 127.26 (59) 45.51, 22) Anders Johansson, OK Hammaren, 129.53 (17) 35.31, 44) Jan Andersson, Gävle OK, 143.22 (48) 44.13, 48) Håkan Jansson, Gävle OK, 148.11 (65) 47.29, 65) Jan Andersson, OK Hammaren, 161.21 (61) 46.14, 81) Jonas Näslund, OK Hammaren, 178.57 (76) 50.28, 124) Mikael Andersson, Valbo AIF, 363.34 (128) 119.46

H50 M: 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 122.14 (1) 34.35, 3) Mikael Lilje, Gävle OK, 139.36 (6) 42.55, 39) Niklas Blixt, Järbo OK, 203.30 (44) 63.44

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 3) Lasse Jansson, Gävle OK, 113.22 (17) 31.07, 6) Harry Hietanen, Gävle OK, 120.18 (8) 30.06, 22) Anders Enmark, Gävle OK, 129.35 (9) 30.12, 24) Mikael Ingelsson, Ockelbo OK, 131.17 (21) 31.40, 56) Bo Börjesson, Storviks IF, 152.09 (83) 41.37, 129) Karl-Erik Engblom, Valbo AIF, 207.04 (137) 54.20, 157) Lennarth Karlsson, Valbo AIF, 266.16 (158) 66.02

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 103.51 (10) 31.38, 45) Anders Lindholm, OK Hammaren, 135.25 (41) 39.02, 106) Mats Carlsson, OK Ödmården, 181.39 (100) 54.21, 121) Börje Ahnlén, OK Hammaren, 190.07 (91) 51.44, 139) Jörgen Helmersson, Ockelbo OK, 221.31 (142) 70.45

H55 M: 1) Mikael Holm, IF Minken, 134.33 (1) 36.06, 31) Lars-Erik Liljeström, Gävle OK, 233.09 (30) 67.29

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 111.46 (1) 29.33

H60 Kort: 1) Anders Johansson, Hestra IF, 108.38 (3) 29.15, 12) Per-Olov Jemth, OK Hammaren, 122.59 (38) 38.58, 32) Christer Segerqvist, Gävle OK, 137.21 (33) 38.12, 33) Hans-Olof Fröjd, Oslättforspojkarnas IK, 138.28 (58) 45.05, 37) Lars Bengtsson, Årsunda IF, 142.06 (101) 59.11, 47) Sven-Arne Stridh, Österfärnebo IF, 150.26 (49) 41.46, 51) Göran Hedman, Valbo AIF, 151.23 (62) 45.54, 63) Göran Lyrberg, Valbo AIF, 162.27 (92) 54.29, 93) Lars Dahlqvist, Storviks IF, 190.11 (97) 57.54

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 111.54 (10) 37.49, 38) Mats Hemström, Gävle OK, 164.55 (77) 61.20

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 97.28 (1) 27.19, 11) Sune Åkesson, Ockelbo OK, 120.03 (4) 32.12, 73) Sven-Åke Windahl, Gävle OK, 170.09 (57) 48.54, 81) Anders Ek, Gävle OK, 179.27 (92) 66.27

H65 M: 1) Anders Elofsson, OK Djerf, 143.20 (1) 38.18, 22) Lars Åbom, Gävle OK, 234.06 (25) 81.14

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 116.18 (3) 34.15, 3) Bo Sundqvist, Ockelbo OK, 117.16 (6) 35.38, 6) Hans Aurell, Gävle OK, 126.06 (7) 36.18

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 89.31 (1) 26.57, 11) Hans-Erik Eriksson, Gävle OK, 111.16 (17) 38.04, 63) Sven-Erik Kempe, OK Hammaren, 161.26 (77) 58.03

H70 M: 1) Sven-Arne Nilsson, Västvärmlands OK, 135.49 (4) 41.11, 12) Erik Troeng, Storviks IF, 183.50 (26) 71.57

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 88.44 (1) 24.47, 28) Anders Persson, OK Hammaren, 180.17 (29) 53.53, 49) Kurt Sandström, Skutskärs OK, 247.59 (49) 77.21, 53) Bo Skoog, Valbo AIF, 295.13 (59) 123.31

H75 Kort: 1) Bengt Jönsson, Åkers IF, 92.34 (2) 27.39

H85: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 99.53 (1) 33.20, 6) Anders Ahnlén, OK Hammaren, 158.28 (5) 47.01