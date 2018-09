Här är mästarna i Sandvikens öppna kommunmästerskap

TV – MISSA INTE: Spelare och tränare inför säsongen – se SDHL:s upptaktsträff live

Terrängen var till övervägande delen lättlöpt tallhed.

Tävlingen ingick också i breddserien Trimtex Cup för distriktets ungdomar. Totalt startade ca 200 orienterare i tävlingen.

Kommunmästare blev

D21 Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF

H21 Erik Dahlqvist, Storviks IF

D14 Elise Edler, OK Hammaren

H14 Vigor Kjellman, Storviks IF

H12 Melker Sund, OK Hammaren

D10 Alicia Ivarsson, OK Hammaren

D40 Åsa Sund, OK Hammaren

H45 Ulf Karlsson, Storviks IF

D50 Laila Ingelsson, OK Hammaren

H50 Jonas Näslund, OK Hammaren

D55 Kia Bratberg, OK Hammaren

H60 Per-Olov Jemt, OK Hammaren

H70 Lasse Holm, Storviks IF

H75 Kurt Andersson, Storviks IF

H80 Per-Olof Eriksson, OK Hammaren

LÄS ÄVEN: Tillbaka på Gavlevallen – Poya Asbaghi om GIF:s besvärliga läge: "Förvånad över att allt

TV: Här är höjdpunkter från SIF-matchen– med Bellanders sena segermål verkar så uppgivet"

Här är alla resultat:

D21, 6 100 m: 1) Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF, 38.12, 2) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, 39.48, 3) Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK, 47.06, 4) Ingela Eriksson, Gävle OK, 53.26, 5) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 55.03, 6) Moa Karlsson, Storviks IF, 1.01.52.

H21, 7 700 m: 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 47.27, 2) Johan Calleberg, Snättringe SK, 48.24, 3) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 48.25, 4) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 50.51, 5) Jonas Eklund, OK Rodhen, 50.53, 6) Dan Norin, Gävle OK, 53.07, 7) Erik Dahlqvist, Storviks IF, 57.16, 8) Peter Viréhn, Avesta OK, 58.33, 9) Patrik Ottosson, Gävle OK, 1.00.51, 10) Jonatan Söderberg, Gävle OK, 1.02.34, 11) Joel Börjesson Eriksson, Storviks IF, 1.09.58, 12) Daniel Ståhl, OK Hammaren, 1.33.11.

H16, 4 600 m: 1) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 43.42, 2) Noa Stenälv, Valbo AIF, 47.13.

D14, 3 600 m: 1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 25.50, 2) Elise Edler, OK Hammaren, 35.58, 3) Elma Wikström, OK Hammaren, 1.02.12.

H14, 3 800 m: 1) Vigor Kjellman, Storviks IF, 30.23, 2) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 32.28, 3) Fabian Sund, OK Hammaren, 34.16, 4) Morgan Alfredsson, Gävle OK, 35.23, 5) Lucas Söderberg, Gävle OK, 36.02, 6) Hampus Karlsson, OK Hammaren, 37.29, 7) Anton Engstrand, Storviks IF, 38.22, 8) Gustav Vising, OK Triangeln, 38.46, 9) Max Alfredsson, Gävle OK, 43.01.

D12, 2 600 m: 1) Svea Forsslund, Gävle OK, 23.49, 2) Signe Wiksten, Gävle OK, 25.29, 3) Tua Offrell, Gävle OK, 29.57, 4) Amanda Stropp, Gävle OK, 40.12, 5) Signe Backlund, Gävle OK, 1.01.13.

H12, 2 600 m: 1) Melker Sund, OK Hammaren, 19.25, 2) Adam Engstrand, Storviks IF, 19.28, 3) Axel Söderholm, Valbo AIF, 20.59, 4) Hugo Lavigne, Gävle OK, 22.48, 5) Isak Björk, OK Hammaren, 26.18, 6) Neo Selbherr, Valbo AIF, 35.36, 7) Leo Wikström, OK Hammaren, 39.24, 8) Sigvid Barth, Valbo AIF, 43.10, 9) Samuel Aspfors, OK Hammaren, 47.17.

D10, 2 000 m: 1) Alicia Ivarsson, OK Hammaren, 16.40, 2) Siri Hejdenberg, Gävle OK, 18.58, 3) Vera Jeppsson, OK Hammaren, 20.59, 4) Iris Wikström, OK Hammaren, 22.57, 5) Alma Westlin, Valbo AIF, 23.20, 6) Jennifer Löfgren, Ockelbo OK, 24.56, 7) Josefin Stropp, Gävle OK, 30.09, 8) Tilde Vikblom, OK Hammaren, 44.23.

H10, 2 000 m: 1) Arvid Kjellman, Storviks IF, 14.35, 2) Alfred Söderholm, Valbo AIF, 25.01, 3) Egil Heneryd, Valbo AIF, 32.01.

D35, 5 100 m: 1) Helena Stropp, Gävle OK, 49.56.

D40, 4 600 m: 1) Åsa Sund, OK Hammaren, 37.17, 2) Jenny Johansson, Valbo AIF, 41.26, 3) Maria Wikström, OK Hammaren, 1.15.29.

H40, 5 100 m: 1) Daniel Edler, OK Hammaren, 44.47.

D45, 4 000 m: 1) Christina Lilje, Gävle OK, 47.17.

H45, 5 100 m: 1) Ulf Karlsson, Storviks IF, 35.07, 2) Magnus Flodman, OK Hammaren, 46.38, 3) Martin Forsslund, Gävle OK, 52.13, 4) Daniel Sund, OK Hammaren, 1.00.34, 5) Tobias Stenälv, Valbo AIF, 1.07.05.

D50, 4 000 m: 1) Laila Ingelsson, OK Hammaren, 33.13, 2) Elisabet Enmark, Gävle OK, 33.15, 3) Monica Boman, Gävle OK, 39.51, 4) Lena Broberg, Snättringe SK, 48.39, 5) Camilla Näslund, OK Hammaren, 57.23.

H50, 4 600 m: 1) Fredrik Wiksten, Gävle OK, 35.39, 2) Magnus Fredriksson, Korsnäs IF OK, 36.38, 3) Jan Lindberg, Korsnäs IF OK, 39.11, 4) Joakim Nilsson, Stora Skedvi IK SOFF, 42.44, 5) Jonas Näslund, OK Hammaren, 52.37, 6) Magnus Jeppsson, OK Hammaren, 1.04.33.

D55, 3 800 m: 1) IngMarie Åsenlund, Gävle OK, 33.31, 2) Kia Bratberg, OK Hammaren, 34.27, 3) Inger Andersson, Årsunda IF, 39.44, 4) Mia Gustafsson, OK Kåre, 46.05, 5) Carina Holmberg, OK Hammaren, 49.43, 6) Annika Gillgren, Gävle OK, 54.53.

H55, 4 600 m: 1) Lars Lindgren, OK Ödmården, 31.42, 2) Anders Enmark, Gävle OK, 35.51, 3) Anders Jönsson, OK Triangeln, 38.34, 4) Lennarth Karlsson, Valbo AIF, 44.04.

H60, 4 000 m: 1) Anders Stefan Vestlund, OK Kåre, 30.41, 2) Roland Jansson, OK Linné, 32.19, 3) Hans-Olof Fröjd, Oslättforspojkarnas IK, 32.42, 4) Roger Lind, Leksands OK, 32.57, 5) Johan Jungell, Korsnäs IF OK, 33.57, 6) Johnny Nilsson, Stora Skedvi IK SOFF, 33.58, 7) Kjell Viklund, Hofors OK, 34.30, 8) Svante Lindgren, Korsnäs IF OK, 35.21, 9) Per-Olov Jemt, OK Hammaren, 36.51, 10) Christer Segerquist, Gävle OK, 36.55, 11) Lars Dahlqvist, Storviks IF, 40.01, 12) Rolf Kulla, Valbo AIF, 42.29, 13) Sven-Erik Levin, Tierps SOK, 44.08, 14) Göran Hedman, Valbo AIF, 44.35.

D70, 2 600 m: 1) Elke Wilke, Tierps SOK, 46.40.

H70, 3 600 m: 1) Lasse Holm, Storviks IF, 31.47, 2) Jan Lund, OK Kåre, 32.26, 3) Ola Karlsson, Storviks IF, 35.51, 4) Sven-Erik Kempe, OK Hammaren, 40.58, 5) Bertil Holmgren, Gävle OK, 41.37, 6) Roland Forsblom, Kungsgårdens SK, 43.48, 7) Yngve Persson, Tierps SOK, 45.51, 8) Hans Nyberg, Gävle OK, 46.27.

H75, 3 600 m: 1) Kurt Andersson, Storviks IF, 37.19, 2) Ale Thorsling, Kungsgårdens SK, 47.25, 3) Magnus Mejyr, Gävle OK, 54.02, 4) Kurt Sandström, Skutskärs OK, 58.18.

D80, 2 600 m: 1) Ulla Bengtsson, Årsunda IF, 1.01.45.

H80, 2 600 m: 1) Per-Olof Eriksson, OK Hammaren, 37.55, 2) Olle Olofsson, Storviks IF, 39.11, 3) Erik Lindberg, Korsnäs IF OK, 52.59.

Inskolning, 2 000 m: Sara Alpling, Valbo AIF, fullföljt; Gabriel Drevin, Klubblös, fullföljt; Tilde Engvall, Valbo AIF, fullföljt; Lukas Johansson, Valbo AIF, fullföljt; Stina Sperling, Gävle OK, fullföljt.

U1, 2 000 m: 1) Elis Eklund, OK Rodhen, 15.04, 2) Meja Vikblom, OK Hammaren, 18.26, 3) Christian Jönsson Ulate, OK Triangeln, 20.51, 4) Amelia Li Eklund, Stora Tuna OK, 21.47, 5) Frida Flodman, OK Hammaren, 22.49, 6) Agnes Persson, Ockelbo OK, 25.07, 7) Emmy Persson, Ockelbo OK, 25.23.

U2, 2 000 m: 1) Emil Li Eklund, Stora Tuna OK, 28.45, 2) Selma Söderholm, Valbo AIF, 28.47, 3) My Offrell, Gävle OK, 30.41, 4) Nova Helm, OK Hammaren, 31.18, 5) Isak Eriksson, OK Hammaren, 31.30, 6) Annie Lavigne, Gävle OK, 31.58, 7) Isa-Li Barth, Valbo AIF, 43.12, 8) Lisen Backlund, Gävle OK, 46.11, 9) Simon Alpling, Valbo AIF, 53.56, 10) Jesper Engvall, Valbo AIF, 53.58, 11) Linnea Holmberg, Valbo AIF, 58.23.

Öppen motion 1, 2 100 m: 1) Alicia Ljung, Järbo OK, 20.28, 2) Daniel Persson, Ockelbo OK, 27.40, 3) Irina Nilsson, Gävle OK, 30.37.

Öppen motion 5, 3 800 m: 1) Niklas Ljung, Järbo OK, 36.45, 2) Robin Westman, OK Hammaren, 40.43, 3) Malin Lidow Heneryd, Valbo AIF, 43.27, 4) Linda Drevin, OK Rodhen, 48.02, 5) Andreas Selbherr, Valbo AIF, 58.08, 6) Lars Vising, OK Triangeln, 1.10.39, 7) Anna Vising, OK Triangeln, 1.10.48, 8) Ingela Selbherr, Valbo AIF, 1.12.03, 9) Johan Brask, OK Hammaren, 1.45.28.

Öppen motion 8, 4 600 m: 1) Anders Larsson, OK Hammaren, 38.18, 2) Erik Calleberg, Snättringe SK, 38.25, 3) Birgitta Hansson, Klubblös, 40.47, 4) Karin Johansson, OK Hammaren, 45.17, 5) Anette Sjöberg, Gävle OK, 48.44, 6) Tove Flodman, OK Hammaren, 51.39, 7) Nicolas Lavigne, Gävle OK, 55.14, 8) Liv Sperling, Haninge SOK, 56.04, 9) Mikael Lilje, Gävle OK, 56.15, 10) Torbjörn Vikblom, OK Hammaren, 56.28, 11) Filip Nilsson, OK Triangeln, 57.48.

Öppen motion 9, 6 100 m: 1) Jakob Sjöberg, Gävle OK, 39.30, 2) Jonas Ivarsson, OK Hammaren, 46.22, 3) Sara Hägglund, OK Hammaren, 50.51, 4) Edvin Mäkinen, OK Hammaren, 1.09.25, 5) Simon Bergroth, Gävle OK, 1.25.08.

Öppen motion 17, 3 600 m: 1) Jan Andersson, Gävle OK, 26.26, 2) Åsa Skoog, OK Hammaren, 32.09, 3) Maja Dahlqvist, Storviks IF, 33.08, 4) Tomas Falk, Valbo AIF, 33.15, 5) Karl-Erik Engblom, Valbo AIF, 35.12, 6) Petronella Ivarsson, OK Hammaren, 36.53, 7) Börje Svensson, Marnardal IL, 38.41, 8) Marita Karlsson, Storviks IF, 38.51, 9) Lars Karlsson, Dalaportens OL, 42.30, 10) Ingela Bengtsson, Årsunda IF, 43.26, 11) Sven-Åke Windahl, Gävle OK, 44.35, 12) Marie Lindström, OK Triangeln, 45.04, 13) Jan Andersson, Norbergs OK, 45.50, 14) Gunilla Mäkinen, OK Hammaren, 46.17, 15) Anna Persson, Ockelbo OK, 47.03, 16) Tanja-Birgit Söderström, Sala OK, 47.31, 17) Eva Fredriksson, Korsnäs IF OK, 47.33, 18) Axel Mäkinen, OK Hammaren, 47.44, 19) Maria Westlin, Valbo AIF, 49.02, 20) Kent Olsson, OK Hammaren, 49.29, 21) Bertil Mäkinen, OK Hammaren, 51.05, 22) Enar Persson, Ockelbo OK, 51.11, 23) Anders Eklund, Stora Tuna OK, 52.12, 24) Anette Engström, Valbo AIF, 1.18.24.