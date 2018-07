Jennie Börjesson-Eriksson femma efter dagens elitsprint i O-Ringen – här är den totala ställningen i elitklasserna

D20 Elit: 1) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 119.08 (7) 14.25, 2) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 120.45 (4) 14.12, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 120.50 (7) 14.25, 4) Synne Strand, Asker SK, 124.27 (33) 15.14, 5) Jennie Börjesson-Eriksson, Storviks IF, 126.15 (2) 14.06, 14) Johanna Börjesson-Eriksson, Storviks IF, 129.57 (18) 14.39, 57) Emma Blixt, OK Hammaren, 157.54 (87) 17.33, 85) Ellen Skoog, OK Hammaren, 193.25 (88) 17.45

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 96.11 (8) 14.10, 2) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 103.17 (19) 14.31, 3) Venla Turakainen, Helsingin Suunnistajat, 104.34 (16) 14.25, 4) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 105.22 (17) 14.26, 5) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 107.47 (3) 13.30, 97) Moa Karlsson, Storviks IF, 162.17 (103) 18.11

H18 Elit: 1) Erik Hannrup, IF Thor, 97.10 (3) 14.08, 2) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 98.35 (1) 13.54, 3) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 98.46 (2) 14.00, 4) Gustav Runefors, Växjö OK, 99.42 (3) 14.08, 5) Sander Arntzen, Asker SK, 100.14 (29) 15.39, 92) Jakob Sjöberg, Gävle OK, 139.38 (108) 18.30