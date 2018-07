Gefle Freestyles åkare med i A-landslag och utvecklingslag

Frida Lundblad ser fram mot den nya säsongen som bland annat innehåller VM i USA i början av februari som en av de stora höjdpunkterna samt att åka sin andra säsong i världscupen. Hon tränar mycket på att bli stabilare i sin hoppning och kunna köra med skruvade volter i puckeln på tävlingarna i vinter.

Flera av Gefle Freestyles unga åkare har kommit med i en satsning som landslaget gör på ett utmanarlag som ska fungera som en plantskola, där åkare ska få möjlighet att utvecklas på sin väg mot övriga träningsgrupper i landslaget. Nio åkare har blivit uttagna och de kommer få plats på försäsongsläger med landslagstränare, allt för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas.

Detta är ett led i att utveckla svensk puckelpiståkning genom att erbjuda talanger en möjlighet till stöttning för att de ska kunna nå sina mål. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för framtida framgångar både nationellt och internationellt.

Av nio åkare som är uttagna, är tre från Gefle Freestyle. Detta visar på att Gefle Freestyle fortsätter fylla på med duktiga åkare som är på väg in i internationell elit. De tre Gefle Freestyleåkarna är Ture Johansson 19 år med flera tävlingar i Europacup och som nu börjar sitt sista år på puckelgymnasiet i Järpen. Erik Flodman 17 år med sitt första år som elitåkare var med och utmanande precis under landslaget på SM, går på Freestyle gymnasiet i Sandviken. My Bjerkman 18 år som bland annat åkt Junior-VM i år och börjar sitt tredje år på puckelgymnasiet i Järpen.

Alla dessa Gefle åkare har gjort stora framsteg under den gångna säsongen och fortsätter att satsa hårt. Flera år av målmedveten träning gör att även utöver dessa åkare så har Gefle freestyle ytterligare åkare som troligen kommer göra nya stora framsteg i vinter med och nog tar steget ut på internationella arenorna.

Jonas Lundblad