Allt gick snett – men slutade ändå med hemmaseger i sista V75-loppet: "Den här hästen är en riktig hårding"

Under fredagens V64-tävlingar på Gävletravet strulade det mesta för paret Blom och Leo.

Och i första V75-loppet tvingade man stryka hästen som på förhand var mest betrodd, Sign Me Up Too, som Emilia skulle kört.

– Han var lite slemmig i halsen, förklarar hon.

Så när Oskar satte sig bakom Antonio Tabac i sjunde V75-loppet var det liksom sista chansen under helgen som duon laddat för så länge.

Och det blev rena mardrömsstarten.

– Han var så laddad att jag inte vågade hålla honom, jag släppte på istället, sa Kylin Blom, som fick se Antonio Tabac hamna i dödens.

– Det är ju inget man söker, säger Emilia.

– Men när vi hamnade där lugnade han ner sig, säger Oskar.

Duon fick svårast tänkbara förutsättningar hängande i tredje par utvändigt – men krafterna fanns ändå på upploppet.

– Det var helt enkelt en heroisk insats. Den här hästen är en riktig hårding, konstaterar Emilia, som själv vunnit tre V75-lopp i år.

– Men det här var Oskars första för året. Och den första med en egentränad häst. Det känns förstås extra kul.

