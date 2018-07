Emilias största seger – vann V75-final med egentränade Sign Me Up Too

Emilia kör på lärlingslicens, men har två hästar på sin egen träningslista och det är just Sign Me Up Too och halvbrodern Signmeup. Den förre har utvecklats oerhört under året och är obesegrad efter fyra starter. Den första togs med Oskar Kylin Blom i sulkyn, men sedan är det Emilia som kört och hon vann försöksloppet i klass ll i Östersund och nu alltså även finalen på Färjestad efter ledning från start till mål.

– Jag har varit nervös inför det här loppet, men när vi väl kom ut på banan tänkte jag bara att vi skulle ha kul, sade Emilia efter segern på 1.12,4a/2 140 meter.

Fredrik Wallin hade kvalat in Loser On Loser till E3-finalen för ston, men det blev galopp för hästen som tillhörde de mindre betrodda i loppet.

Fredrik fick ändå avsluta dagen som en vinnare då Ulf Ohlsson segrade i ett långlopp tillsammans med Bicc’s Lamborghini som efter tidig ledning var smått överlägsen på 1.14,4/2 660 meter.