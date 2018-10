Första segern för My First Offspring

ROMME. Fredrik Wallin-tränade My First Offspring tog karriärens första seger vid tävlingarna på Romme under fredagskvällen. Ulf Eriksson satt i sulkyn bakom tvååringen som ledde från start till mål och segrade på 1.18,2/1 640 meter.

– Han var bra senast också, kommenterade Eriksson tredjeplatsen från starten innan.

– Men då var det mycket tuffare motstånd och den här gången var det mer lämpligt, menade Ulf Eriksson vidare.

I ett stolopp löste det sig bra för Mikael Olsson och Mofaksan. Dels galopperade andrahandsfavoriten Lykkje Borka, sedan fick han fin draghjälp av Klack Vilja och när han styrde på 300 kvar blev hon tämligen ensam till slut. Segertiden blev 1.24,7/2 180 meter.

– Hon är makalös, man måste ge all heder till hennes huvud och inställning och hon känns lika fin nu som när hon var tre år, berömde han 12-åringen.

MATS PERSSON