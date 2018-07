Gävledubbel på lunchen

Tomas Pettersson vann den första LD-avdelningen med Kristofer Jansson-tränade Raja Ribb. Stor favorit i loppet var Mattias Djuses Now Or Never Flair I14 för tio), men denne rullade över i passgång på väg mot ledningen kort efter start.

– Då var vägen öppen för mig att ha chansen att köra i ledningen, konstaterade Tomas.

Favoriten kom sedan tillbaka utvändigt, men Tomas hade ingen tanke på att släppa.

– Nej, han hade tappat mycket på galoppen så jag ville prova i spets, fortsatte Tomas, som ryckte i sista sväng och fick många meter som räckte gott och väl till seger på 1.13,4a/2 140 meter.

Tvärtom blev det för Tomas i V4-finalen där han fick galopp med VIva Frontline i ledningen i första kurvan, vilket gynnade Ulf Ohlsson bakom favoriten, Tapio Ruhas B.B.S.Day Dream, som sedan kunde leda hela vägen.

– Det var tacksamt att få ta över, konstaterade Ohlsson, som dock fick kämpa för att hålla utvändige Hungarian Hotwax bakom sig i mål.

– Det var stenhårt hela vägen, men jag hade marginalerna på min sina, avslutade Ohlsson.

Mats Persson