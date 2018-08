Härlig hemmaskräll på V64: "Jättekul och efterlängtat"

– Jättekul, jublade Frida som tog sin fjärde seger för året.

För hästen var det karriärens första seger och för tränaren Leila var den första segern på flera år.

– Vi har haft dåligt med poäng och nu fick vi pengar också, sade Leila som även om det varit glest med framgångar på slutet, så finns det rutin i övermått hos Leila.

– Jag är amatör nu och har hållit på med hästar i 40-50 år. Tidigare jobbade jag bland annat som lärling hos Sven Gunnar Andersson och hos P O Bengtsson på Solvalla, berättade hon.

Att segern var efterlängtad gick inte att ta miste på.

– Nu får vi nog fira med en öl ikväll, fastslog hon.

Segervan är Claes Sjöström som vann nästa lopp från ledningen med New Steel.

– Han har kommit tillbaka efter ett skadeuppehåll och är så här bra, menade Claes efter segern på 1.15,0a/2 140 meter.

Kom tillbaka gjorde även Claes som avrundade omgången med Up To Me som hade allt under kontroll från ledningen.

– Hon var inte bland de bästa som 2-åring, men hon överraskade i debuten och sedan har det fortsatt, sade Claes.

Mattias Djuse har en kapabel herre i Dartagnan Sisu som vunnit var tredje lopp i karriären så här långt. Nu vann han stayerloppet på ett snyggt sätt sedan han fått spara speeden och sedan växlat ned konkurrenterna sista biten.

MATS PERSSON