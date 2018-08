ROMME. Hon kvalade in till långa E3-finalen via en andraplats bakom Aleppo Pine. På söndagseftermiddagen kvalade Fredrik Wallin-tränade Loser On Loser även in till korta E3-finalen via en fjärdeplats i sitt försök. Finalen avgörs hemma på Gävletravet i samband med V75 den 18 augusti med 925 000 kronor till vinnaren

MATS PERSSON