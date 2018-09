Stort firande och många fina minnen när Gävletravet firade 80 år

LÄS ÄVEN: Sign Me Up Too inledde ny segerrad: "En fantastisk häst"

Per Skoglund var konferencier och under dagen fick deltagarna prata om gamla minnen som alla inbjudna fick lyssna till och se gamla filmer ifrån. Under dagen fick gästerna lyssna till 92-årige Lennart Holmstedts minnen från Gävletravet, bland annat. om hur han plankade in på premiärtävlingarna 1938. Hela den berättelsen finns på Gävletravets hemsida och heter "Historien om grabbarna i backen".

Jim Frick, med 26 championat på banan, berättade många minnen från Gävletravet, bl.a. om karriärens första seger med Dirigent men också en del om familjen Fredlunds fina kallblod Verner. Jan-Olov Persson var på plats och berättade om Järvsöfaks världsrekord på Gävletravet när han en julikväll 2005 sprang otroliga 17,9a/1640 meter. Persson berättade också om det speciella träningsprogram han lade upp för hästen sex veckor före loppet för att kunna slå världsrekordet.

Lars Axelsson fick berätta om Rambrico och andra fina hästar han har tränat men även om första åren på Travskolan där han var ledare och hjälpte till att köra in ponnyhästar åt eleverna. Sven-Erik Landin, den äldsta segerkusken i Sverige, med totalt fem championat på banan berättade bl.a. om segern i Sprintermästaren 1978 med Safari Express som han och Lars-Ove Westberg managerade. "Det är lika roligt fortfarande, speciellt när man har en häst som kan vara med och strida om segern", sade Landin, som inte körde lopp 2011-2012 på grund av att han var för gammal men eftersom en österrikare protesterade via EU hävdes åldersregeln och från 2013 fick han köra lopp igen.

Sören Eriksson är tillsammans med Gunnar Wallberg och Sven-Erik Landin de som från Gävletravet tagit plats i anrika 1000-klubben. Sören berättade om världsstjärnan Westgate Crown som han vann lopp med på Solvalla och flera andra fina hästar som ex. Urban Erikssons Sävaflickan, som var den häst han vann flest lopp med under sin karriär.

Sven-Gunnar Andersson, med derbykavajen på, drog en del vitsar för alla gäster och givetvis också en del minnen om May Björn, hästen med Gävletravets största meriter, som segrade i Svenskt Travderby och Stochampionatet 1979.

Mathias Gustafsson