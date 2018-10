Tips till Gävletravet torsdag 11 oktober

Vi hoppas i alla fall att smällarna uteblir i de första avdelningarna för vi inleder systemförslaget med två singelstreck. Thorsten Tietz Lady Star Bo har fina förutsättningar för Jimmy Dahlman i Lärlingsfinalen och i ett fyraåringslopp för ston tror vi på hemmaseger genom Troels Andersen och Robloxia.

Mats Persson

V64-1

Lady Star Bo har övertygat i sina tre på Svensk mark och har ett fint utgångsläge.

Somoli’s Love har inte varit sämre än trea på nio starter i år men möter tuffare motstånd nu.

Claret Jug har visat form i två raka starter och är tidig om man garderar.

Bottnas Easy Cash vann direkt senast efter en liten paus och räknas trots utgångsläget.

Ranking: 1-3-2-7-8-11-10-4-6-5-9-12

V64-2

Robloxia har svikit som favorit några gånger men normalt sett skall det här vara en toppchans.

Timotejs Godis är mycket bättre än raden och ett bud om favoriten skulle svika.

Hilton Boko har blivit bättre och bättre och är säkert inte ofarlig nu heller.

Lisa S.E. gör intressant debut i ny regi.

Ranking: 6-7-4-1-2-10-9-3-5-8

V64-3

Lövdala Principito vann senast han hade Rebecca Dahlén i sulkyn och från ett bra läge ska det vara chans igen.

Red Miles vinner inte så ofta men är nästan alltid med långt framme.

Digital Diamond är bättre än raden och får inte glömmas bort.

Twinkle Kronos har gjort två starter efter en paus och fungerar han fullt ut kan han runda allt.

Ranking: 2-5-9-11-10-1-3-6-4-7-12-8

V64-4

Scarlets Mirakel fungerar bra över lång distans och har en bra proposition och en vettig segerchans om det löser sig på vägen.

Querys Alesio gör spännande Sverigedebut och läget går inte att klaga på.

Journey har många att runda men kapacitet att göra det om det stämmer.

Lukas Bris har en vass speed och får han vänta med den slår han många till slut.

Ranking: 4-1-15-11-10-8-9-7-3-14-12-6-5-3

V64-5

Gustav E. behövde en genomkörare för att vara en vinnaren igen och här har han en vettig chans till andra raka.

Hövding Jaros vann på bra sätt på V75 senast och är absolut med och slåss om segern igen.

Kaksen N.O. galopperade bort sig senast men var fin i två raka innan det, varav en av segrarna togs här på Gävletravet.

Bellfaks tävlar ojämnt och gör bort sig ibland men är ett bud om han sköter sig.

Ranking: 3-7-10-11-8-1-6-5-9-12-4-2

V64-6

M.T.Insider har fina förutsättningar att leda från start till mål.

Colbert hade samma förutsättningar vid segern näst senast och är ett givet motbud.

Desert Runner gör debut i ny regi och verkar ha form att döma av segern i ett enklare gäng senast.

Blue Star Champion kommer också från seger och är tidig om man garderar.

Ranking: 2-4-8-5-7-6-10-9-11-1-3

Systemförslag

V64-1: 1 Lady Star Bo

Res: 3,2

V64-2: 6 Robloxia

Res: 7,4

V64-3: Alla tolv hästarna

Res: 2,5

V64-4: 1,4,15

Res: 11,10

V64-5: 3,7,10

Res: 11,8

V64-6: 2,4,5,8

Res: 7,6

Rader: 432

Kostnad: 432 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 3,7,10

Avd 2: 2,4

Kombinationer: 6

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Cordelia I.S. - 10 Västerbo Margareta - 3 Haga Mella. Outs: 1 B.B.S.The Last Star.

Lopp 2: 1 Jilla May - 6 Acme - 7 Primus All Over. Outs: 10 Break The Rules.

Lopp 3: 10 Global Uppermost - 11 Incredible Smart - 9 Lass Caviar. Outs: 2 Vanda Magic.

Lopp 10: 7 Blue Angel V.S. - 9 Vellum Paper - 3 Chanel West Coast. Outs: 4 Katinka.

Lopp 11: 11 Spike Gwin - 12 Uptown Sally - 2 Running Sölebo. Outs: 6 Noel Palema.