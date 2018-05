Tipset till Gävletravet torsdag 31 maj

Spelmässigt ser det inte helt lätt ut, men vi har i alla fall fastnat för Per Linderoths Noble Boy som ett förslag till singelstreck. Med två segrar i ryggen och ett motstånd som i alla fall på papperet ser hanterbart ut tror vi på tredje raka för hans del.

MATS PERSSON

V5-1

Noble Boy har imponerat i två raka segrar och måste ha en vettig chans att segerstrida igen. Basil Pellini kommer också från seger och är ett motbud. Religious har inlett karriären med tre raka andraplatser och kommer nu åter efter en liten tävlingspaus. Ninepoints Yankee vann lätt från ledningen senast men har ett lite jobbigare utgångsläge nu.

Ranking: 6-5-2-8-9-1-3-4-7

V5-2

Eleanor Shellby har visat fin form i två starter och har återigen samma fina utgångsläge. Findus M. gick en bra tid som tvåa senast och är värd att passa här. Maclemore visade vid segern senast att han är riktigt på gång igen och är given på kupongen. Rally Didrik fick inget med på V75 senast men möter lite enklare motstånd nu och måste också streckas.

Ranking: 2-3-4-5-7-10-13-12-11-14-1-6-8-9-15

V5-3

Emotion Man har gjort bra lopp hela tiden och kommer nu åter efter en liten paus. Wing Man har fått ett lopp i kroppen efter ett tävlingsuppehåll och har ett intressant utgångsläge. Lotusathena har ett bra smygläge och kommer från ett formstall. Vine Vision är inte att lite på men duger gott och väl fartmässigt.

Ranking: 5-1-9-3-11-10-2-6-4-7-8

V5-4

Faxmar tävlar jämnt och bra och blir intressant med Rikard Skoglund. G.G.Miljonär är en talang som återkommer efter en tävlingspaus. Myrsjös Stalo vann för Ohlsson senast och gjorde ett starkt och rejält intryck då. Kut Melvin är kapabel för klassen men har svårt att sköta sig.

Ranking: 8-12-13-15-5-11-1-3-2-10-7-6-4-9-14

V5-5

Lady Zappa har visat form och har ett bättre läge än i sina två senaste starter. Tanya Gel har tävlat i tuffa gäng i varje start och är bättre än raden. Sundsholms Fatima är kuskförstärkt och står bra inne i loppet. Carja kommer mer och mer och första årssegern är inte långt borta.

Ranking: 3-4-7-15-13-12-11-6-10-9-1-2-5-14-8

Systemförslag

V5-1: 6 Noble Boy

Res: 5,2

V5-2: 2,3,4,5,7

Res: 10,13

V5-3: 1,5

Res: 9,3

V5-4: 5,8,12,13,15

Res: 11,1

V5-5: 3,4,7,12,13,15

Res: 11,6

Rader: 300

Kostnad: 300 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 10 Gott Klirr - 5 Lystad Odin H. - 1 Alwin W.J. Outs: 4 Tverdals Jon.

Lopp 2: 3 He’s A Keeper - 11 Nebbiolo - 12 Jasmine Julie. Outs: 2 Spotlight Brodde.

Lopp 8: 5 Ineedyourmoneymum - 12 B.B.S.Poetry - 9 Hurray Boko. Outs: 4 Aruba Babe.

Lopp 9: 2 Maximus M.M. - 1 Azrael - 6 Framante. Outs: 9 Rocky Tilly.

Lopp 10: 7 Chookdi - 4 Cashmir Love - 13 Zdenka. Outs: 9 Falling Sky.

Lopp 11: 9 Titan Igiro - 15 Give Me Money Back - 6 Go Easy B.J. Outs: 11 Catch The Game.

