Sportsnackarna om att tackla Zlatan och smeknamn på idrottare: "Jag är döpt efter gammelmormor – uppfattat!"

Zlatan tränar med Hammarby, men är det nån som vågar tackla honom?

► Petter Barrling

Alltså, menar du på träning eller? Nja, där är det nog bäst att mest bara gå på överkrppp. Men sen i Allsvenskan så kommer det nog smälla bra, annars går det väl bra att krama Zlatan som Daniel Theorin gjorde? Man vill ju förvisso inte vara den som genom en ful tackling avslutade Zlatans karriär, men jag tror det kan bli hett i många matcher. Vänta tills Bajen åker till Malmö så får vi se. Men OJ vad kul det vore att få se Zlatan i Allsvenskan. Wow. PLEASE!!

► Nanna Jansson

Men det hoppas vi väl på? Det måste ju kännas en aning märkligt för herrarna i Hammarby. Helt plötsligt när du kommer till jobbet en dag så delar du omklädningsrum, gräsmatta och fotbollar med en av fotbollens världens största profiler. Man kan bara hoppas att spelarna försöker insupa så mycket fotbollskunskap som möjligt av herr Ibrahimovic.

► Andreas Dahlén

Jag är ganska säker på att han kommer behandlas ganska tufft om han nu skriver på för Hammarby. Många kommer förmodligen att se det som ett unikt tillfälle att ”vinna” mot den bäste vi haft! Men de som tror att de kan sätta Zlatan på plats kommer nog få det hett om öronen resten av matchen om 90 kg muskler hittar rätt läge att trycka tillbaka på.

Slangen, Bempa, Klimpen, Mona-Lisa, Sleven, Topsy, Nora-Anna – varför har alla sköna smeknamn försvunnit ur idrottsvärlden. Och förresten, vilket är din favorit?

► Petter Barrling

Är det sant att Bebben var så jäkla bra att Pelé kallades för Den svarte Bebben? En story alldeles för bra för att kollas. Alla lag borde förstås ha en Bagarn, det är nog min enkla favorit. Men jag gillar att Garrincha kallades De tvinnade benens ängel, att Javier Zanetti kallades El Tractor och att Chelsea-fansen tyckte att Cesar Azpilicueta var för svårt för att uttala, så dom döpte honom till...Dave. Varför dom verkar försvunnit ur den svenska idrottsvärlden har jag svårt att förklara. Men jag välkomnar dom gärna tillbaka.

► Nanna Jansson

Oj, jag är inte så imponerad av smeknamn. Jag tilltalar gärna folk vid deras riktiga namn. Dock använder jag gärna deras efternamn. Så såsom Fröken Johansson, Herr Sjöman o s v. Kan inte räkna dom gångerna jag fått frågan om mitt eget namn. Är det ett smeknamn? Vad heter du egentligen? Vi gör det klart här och nu. Jag är döpt till Nanna efter min gammelmormor.

► Andreas Dahlén

Jag håller absolut med om att det var mer smeknamn förut. Det var väl inte någon som kallades för sitt vanliga namn under uppväxten. Om jag ändå måste välja ett så skulle det vara ”Skinkan” som Johan Kinsten kallades för. Vi spelade både hockey och fotboll ihop med i Brynäs 82:or. En härlig kille med det starkaste smeknamnet. Ett par DM-guld i ishockey och vinst i Skutskärscupen (fotboll) när vi var tolv år, det är otroligt starka meriter. Två andra namn från senare tid är Viktor Rönneklev från IFK Norrköping som kallades "Ploppen" (vet inte varför) och Anton Tinnerholm, nu i New York FC, som kallades för "Licky" (en chipshistoria).

Det går inte bara kolla sportdokumentärer och årskrönikor – det går att läsa idrottslitteratur också. Kom med ett boktips!

► Petter Barrling

Jag är så oerhört trött på spelarbiografier där en spökförfattare tagit sig för stora friheter. Spelaren i fråga har i många fall bara blivit en exekutiv producent, en som sätter sitt namn på boken. Hur ska jag som läsare veta om det jag läser är sant? I all denna förvirring finns en bok som står ut, och det är Pelle Blohms bok "Blohm står när dom andra faller". En naken o rak skildring där Pelle skrivit varenda ord. Han fick nobben från förlagen så han gav ut den själv. Lysande!

► Nanna Jansson

Biografier från olika idrottare är alltid läsvärda och gärna om dom finns som ljudbok. Där idrottaren själv läser. Det ger det hela en till dimension. Annars är ju alltid sommarpratarna i P1 lyssningsbara. Där kan man också hitta ett gäng med idrottare som berättar sin historia.

► Andreas Dahlén

Då måste jag vara lite tråkig och säga Hjärnstark (av Anders Hansen) som nu ändå har varit med ett tag. Väldigt intressant och lärorikt om nyttan med motion och dess positiva effekter. Den borde fler absolut läsa. Annars så tipsar jag om Erik Nivas podd "When we were kings".