Sportsnackarna om Brynäs-turbulenser från förr och vackra minnen

Dansken Christian Eriksen föll ihop under EM-matchen mellan Danmark och Finland – och under väntan på beskedet att han klarat sig skanderade bägge nationernas fans hans namn. Och när matchen återupptogs applåderades de danska spelarna av finländarna. Vad är det finaste du upplevt på eller från en idrottsarena?

► Nanna Jansson

– Solklart det absolut finaste jag upplevt på en idrottsarena. Allt från att hans lagkamrater inser allvaret direkt, agerar, stänger in honom i en cirkel, ger honom ro, samtidigt som dom själva är livrädda för att förlora honom. Vilken mardröm. Tänk er själva om detta hade hänt på er arbetsplats, vad hade du själv gjort? Hur hade kollegorna agerat? Att pulsen slår i taket på dom som står bredvid är ofrånkomligt. Nu verkar Eriksen efter omständigheterna må bra. Vilken lättnad.

► Daniel Sandström

– Åh, det finns såklart en massa fina saker man fått uppleva genom åren. Exemplet i frågan är såklart ett stort och märkvärdigt ögonblick. Men ska jag välja nåt annat, så är en grej som ploppar upp i skallen så här direkt, eftersom jag trots allt i huvudsak bevakar Brynäs, är från april 2012 när Jakob Silfverberg nästan tvingade fram den ordinarie (men skadade) lagkaptenen Andreas Dackell att vara med och höja SM-pokalen. Den bilden är fin när två olika generationer av klassiska Brynässpelare gemensamt höjer LeMat till Gavlerinkens tak.

Nu har Stanley Cup-semifinalerna dragit igång. Vilka vinner till slut? Varför? Och vilken spelare är din NHL-favorit genom tiderna?

► Nanna Jansson

– Min känsla just nu säger fjolårets vinnare Tampa Bay Lightning. Dom har styrkor i varenda del av truppen som leds av Mr. Hedman! Men det kommer såklart bli tight och jag tror den största utmanaren just nu är Montreal Canadians. Vilken grej om dom tar sig till final. Senast dom stod som segrare var 1993. Det kommer bli glödhett hela vägen in.

► Daniel Sandström

– Jag undrar jag om inte Vegas tar hem det till slut ändå. Det verkar vara något speciellt med det där nya laget från den galna spelstaden i öknen. Jag tror dom satsar på rätt nummer och vinner Stanley cup för första gången. Favoritspelare genom tiderna.. hmm... det vore enkelt att svara Wayne Gretzky eftersom han är den bäste genom tiderna. Men får vara patriot och säga Peter Forsberg. Han var komplett i en tid när hockeyn var brutalare än den är nu, och också jämfört med Gretzky som "ingen" vågade röra fick "Foppa" ta emot enormt med stryk – men gav också en del.

Brynäs engagerar, Brynäs väcker känslor, Brynäs är något som många bryr sig om. Det leder ofta till olika åsikter och en del turbulens. Vilken Brynästurbulens från förr minns du mest?

► Nanna Jansson

– Brynäs är en förening som skapar känslor. Det brukar rasslas i korridorerna och på läktarna, men på något sätt brukar man lyssna på varandra och sätta Brynäs främst. Flera årsmöten har kantats av rykten om kuppförsök, men som sedan slutat i något sorts samförstånd. Jag hoppas det blir så också på tisdag. Att varje medlem röstar på dom kandidater som dom vill ha och inte på det ena eller andra paketet. Men frågan handlade ju om tidigare konflikter. Sandlin, Boork, Jonas Johnson är några gamla som brukar lyftas fram. För mig är dom ointressanta. Det viktiga är hur Brynäs nu ska bli den förening medlemmarna förtjänar. Både när det gäller flick- och damverksamheten men också herrarna och ungdomslagen. Brynäs ska vara en klubb för alla. Jag hoppas medlemmarna visar det på tisdag.

►Daniel Sandström

– Det har ju minst sagt hänt en del genom åren. Det jag själv varit med och bevakat och dyker upp på näthinnan i dessa tider är turbulensen 2008 när ett kuppförsök signerat numera framlidne Janne Reander skapade kaos. Men det finns mycket att ta av. Som längre tillbaka till Brynäs fuskade med skatten och anställde spelare via ett bolag på skatteparadiset Isle of Man. Eller varför inte när Tommy Sandlin rev sitt medlemskort när Tord Lundström fick sparken som tränare, men det var ju före min tid. Men nog händer det och har hänt saker runt Brynäs – genom åren.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

Derbyt mellan på herrsidan mellan GIF–SIF.

► Daniel Sandström

Fotbolls-EM, Fotbolls-EM, Fotbolls-EM. Och så derbyt mellan Sandvikens IF och Gefle IF som vi såklart sänder på gd.se och arbetarbladet.se

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

Sara Skoog Waller. Du har så många med dig! För framtiden är här NU!

► Daniel Sandström

Marcus Berg. Vi har alla missat öppet mål i livet på olika nivåer, det är sånt som händer. Han vet själv att han gjorde en miss och det räcker så. Vad är det med folk? Sluta hata! Hoppas han tar revansch mot Slovakien. Det vet vi när du läser detta.