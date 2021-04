Sportsnackarna...om kvaldrama, fotbollsstart och Zlatan: ”Spela för märket ni bär på bröstet”

Under påskafton spelar Sandvikens IF premiär i Ettan och på annandagen kliver Gefle in i handlingen. SIF har nya tränare och ett antal nya spelare medan GIF är lite mer intakt. Fördel eller nackdel? Och vilket lag kommer placera sig högst av dessa två?

► Nanna Jansson

– Jag tror att Gefle IF kommer vara det vinnande av dessa två lag. Med Micke Bengtsson i spetsen, som har fått behålla sin trupp och utvecklat denna över förra säsongen blir det otroligt intressant att följa. Sen tycker jag mig höra att det händer intressanta och roliga saker från Sätraåsen och Gefle IF. Just nu har deras granne det tufft men hos Gefle, ett stenkast bort, verkar planen och framåtandan spira, idéerna många. Kan bli en rolig fotbollssommar. Hoppas bara att publik på plats kan få uppleva detta.

► Daniel Sandström

– Tänk att det som för bara några år sedan sågs som något unikt, att GIF och SIF möts på fotbollsplanen, nu är normaltillståndet. Det kan man tycka vad man vill om, men det som är bra är att det finns en positiv framtidstro i bägge klubbarna.

– Det borde vara lite fördel GIF, som har en säsong bakom sig och kan jobba vidare med samma tränare och spelare. SIF känns på förhand lite mer osäkert sedan Pelle Olsson försvann men den nya unga tränarduon ser helt klart intressanta ut och Sandviken har visat att de inte kommer vika ned sig.

Nu är det klart att det blir Brynäs som möter HV71 i play out-kvalet. Hur kommer det att gå och varför?

► Nanna Jansson

– Det blev Brynäs. Nu handlar allt om att ladda om. För nu börjar KRIGET, om fortsatt existens i den högsta serien. Kom igen nu grabbar! Det finns inget att spara på. Var galen därute på isen. Agera utanför boxen. Men framförallt, spela som kamrater i strid, för märket ni bär på bröstet.

► Daniel Sandström

– Ja, det blir ju Brynäs och hur det kommer att gå ja, det är faktiskt omöjligt att säga. HV har varit sällsynt dåliga under slutdelen av säsongen och haft ett par veckor på sig att mentalt ställa sig in på kval (men förlorat med hemska siffror på senare tid). Det som talar för Brynäs är att man historiskt aldrig misslyckats i ett kvalspel. Men om det egentligen har någon betydelse vet jag inte.

Zlatan är tillbaka i svenska landslaget och spelade fram till tre mål på två matcher i VM-kvalet. Han har redan hunnit charma hela den svenska presskåren med sin timslånga presskonferens, samtidigt även hunnit svinga mot Börje Salming (?!) i media. Frågan är, ska Z med till EM? Oavsett ja eller nej, varför?

► Nanna Jansson

– När nu Coach Andersson tagit ut honom så ska han såklart försöka ta en plats som alla andra i truppen. Sen kan man tycka vad man vill om Zlatan som person. Men om vi ska utgå från prestation är det såklart inget snack. Andersson ska dressa det absolut bästa svenska laget för att ta sig så långt det bara går i EM.

► Daniel Sandström

– Ja, såklart ska han spela EM. Det är väl därför han är med redan nu i kvalmatcherna till VM för att spela in sig i laget. Men klarar han av att vara den nya mer beskedliga Zlatan, som fogar in sig i laget, under en lång turnering? Vi får hoppas det.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

– Påskharen. Samt mina kollegor som klär ut sig till påskkärringar!

► Daniel Sandström

– Hoppas bli kvitt det dumma coronaviruset som flyttat in i min kropp. Ägg utan smak, hur blir det?

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

– Brynässupportrarnas mottagande av damerna när dom anlände hem från Luleå. Mitt öga var fanken inte torrt! STORT! Sveriges bästa fans!

► Daniel Sandström

– Oj, det var dåligt med den varan just nu. Men okej, det får ändå bli att fotbollen drar igång igång under påsken med både GIF och SIF, det blir intressant.