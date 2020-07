Sportsnackarna om missar de minns – och världsrekord "Det är den mesta klassiska jag vet"

Brynäs – och en hel del andra klubbar – ber fansen om ekonomiskt stöd via swish. Det finns åsikter både för och emot dessa kampanjer. Hur känner du inför saken?

► Magnus Wahlman

Det är på två sätt, å ena sidan betydelsen av stort antal medlemmar och supportrar som Brynäs har, många bäckar små blir till en välfylld å. I Bertilsson och Berglund har klubben värvat två spelare med stor potential.

Det är vågat att teckna ett 4-årskontrakt i dessa osäkra tider. Vad händer om laget underpresterar och inte lever upp till dom högt ställda förväntningarna – Finns en risk med tuff yttre påverkan. Många har varit med och bidragit och vill ha ”valuta” för satsade slantar.

Kortsiktigt är det kanske ok att ”tigga” degen – men på längre sikt ingen bra lösning för en elitförening.

► Nanna Jansson

Efter den här coronavåren, med tappade intäkter från publik och så vidare har jag en förståelse för att klubbar ber om ännu mer engagemang från fansen. Och när vi summerar. Vilka fans, i synnerhet Brynäs IF besitter. På cirka en vecka har man skrapat ihop 2 054 706 kronor från fans och företag. Det är en mäktig summa. Taket var två miljoner för att herrarna Berglund och Bertilsson skulle dra på sig tröjorna med de gulröda oken. De 54 706 kronor som ”blev över” får man en hyfsad "sniper" i damernas värld för, inför ett kommande SM-slutspel när guldet ska till Gävle. Just saying.

► Eldar Abdulic

Jag tycker att supportrar och publik är en vital del av alla sporter, och vill de vara med och bidra till klubbens resurser så är det helt okej. Däremot tycker jag att klubbarna verkligen ska göra allt i sin makt för att utveckla alla fronter i en förening innan man startar sådana kampanjer så att resurser från supportrarna blir ett tillskott som ger ny kraft och inte något som lappar ihop för någon del som klubben misslyckats med.

I en av helgens fotbollsmatcher i division 1, den mellan Torn och Utsikten i söderettan, råkade målvakten släppa in en rensning från egen planhalva som studsade i mål. Vilken är den största miss du sett/upplevt själv?

► Magnus Wahlman

Vilken jäkla ”kaka” det där var. Ett minne att bära med sig resten av livet på både gott och ont, mest ont misstänker jag.

År 1984 – Domnarsvallen, jag besökte för övrigt den arenan tidigare i somras för första gången. Försökte förstå hur Arne Skalk, målvakt i Gefle IF, kunde släppa in det som beskrevs som ett riktigt höstlöv. Ett skott från halva plan och GIF fick lämna fotbollens finrum efter 0-1 borta mot Brage.

Vill minnas att solen bländade den annars utmärkte målvakten under många säsonger i klubben. Det är än i dag ett starkt minne.

► Nanna Jansson

Måste ju vara Brynäs självmål och Herr Sjödins kommentarer efteråt som är den mesta klassiska jag vet. ”Vem fan är det som kommit på de där reglerna, hur fan ska de kunna göra mål när de har en avvaktande utvisning? Det är nån ny regel för i år som nån jävla pajas kommit på.”

► Eldar Abdulic

Fotbollsspelare som står en meter från mål, ohotade och rena, men på något sätt misslyckas att sätta bollen i mål. Jag har sett det här fenomenet hos amatörer och professionella utövare.

I coronatider kör friidrotten en drive där atleter från olika världsdelar möts via tv-länk. Förra helgen trodde amerikanen Noah Lyles ett tag att han slagit Usain Bolts världsrekord på 200 meter (19,19) när klockan stannade på 18,90 – men det visade sig att han startat från fel ställe och bara sprungit 185 meter. Vilket världsrekord skulle du vilja tro att du slagit?

► Magnus Wahlman

Till att börja med, totalt meningslösa och trista föreställningar som friidrotten pysslar med. Vem kan finna något intresse i detta!? Vilken besvikelse, Noah Lyles trodde för ett ögonblick att han gjort det omöjliga – bara så där, via en länksänd tävling krossat Bolts omöjliga världsrekord med 3-tiondelar. Måste snabbt förstått att allt inte stod rätt till.

Enkelt val, 100 meter, friidrottens formel 1. Att få titulera sig världens snabbaste kvinna eller man. Då skulle man vara lite mallig.

► Nanna Jansson

Utan tvekan 100 meter, prata så mycket du kan, under dessa 100 meter. Ibland, eller oftast, har jag mycket att säga och säger det oftast fort. En oerhörd mängd med information kan komma ut ur Fru Jansson under en galet kort period. Och då handlar det om att spetsa öronen för lyssnaren, om man vill hänga med. Men generellt skulle man ju vilja vara snabbast i benen på 100 meter slätt.

► Eldar Abdulic

Rekordet i att se antal fotbollsderbyn världen över under ett års tid.