Sportsnackarna om skyttekungar, virus och lagkaptener: ”Topplocket hade gått”

Brynässtjärnan Anton Rödin stängdes av fyra matcher för en crosschecking. Rätt eller fel – och ska man förresten ställa andra krav på en lagkapten än andra spelare?

► Nanna Jansson

Solklart. Helt rätt. Pucken är inte ens i närheten av spelarna och Rödin sätter en crosschecking i huvudet på HV71:s Emil Andrae. Detta i ett läge där man har häng på poäng. Jag hade varit galen om jag hade varit lagkamrat och topplocket hade gått om jag varit coach. Jag ska förklara, så här ÄR det: Har du en bokstav på bröstet, så har du från lagkamrater, coacher, förening, fans, media, sponsorer och allmänhet ett helt annat ansvar och förväntan på dig. Du kommer att stå stadigt när det blåser, vara ansiktet utåt när det går bra. Den media vill veta mer om och så vidare. Bestämmer du dig för att ta den rollen måste du leva med den fullt ut, 24 timmar om dygnet, i alla situationer. Man måste kunna hantera både kyla och värme.

► Karin Johansson

Rätt. En mycket onödig förseelse från en av de bästa spelarna i hela SHL och Brynäs kanske allra viktigaste pjäs. Och ja, jag tycker som Peter Andersson sa i vår intervju i veckan: ”Du ett större ansvar om du har en bokstav på tröjan. Det ansvaret får du för att du ska kunna hantera det.” Och det är jag benägen att hålla med om. Som lagkapten är man ansiktet utåt för klubben och i en storklubb som Brynäs blir du extra synlig. Därför krävs det att man sköter sig.

Isac Lidberg fortsätter att ösa in mål för Gefle IF. Finns det nån chans att han spelar kvar i klubben och på division 1-nivå nästa säsong?

► Nanna Jansson

Han verkar ju verkligen ha hittat rätt i Gefle IF. Vilket är otroligt roligt såklart! Han har ju haft några år bakom sig där han skrivit kontrakt på kontrakt men blivit utlånad. Det som talar för att han stannar, är att han peakar här och behöver lugn och ro något år för att bygga upp självförtroendet. Det som talar emot är om han besitter samma vinnarskalle som sin pappa Martin och hela tiden vill vidare. Om jag skulle ge Isac ett råd. Stanna. Väx in i rollen. Sen jaga drömmen.

► Karin Johansson

Andreas Dahlén gjorde sitt bästa att låta övertygande när jag pratade med honom om Lidberg. ”Vi räknar med honom nästa år”. Men det gör inte jag, tyvärr får jag säga då. 16 mål på 20 matcher bör locka till sig en och annan klubb. Han har det mesta, fysiken, tillslaget och målfarligheten. Han har ju redan debuterat i allsvenskan som 16-åring, nog bör han kunna göra comeback som 23-åring under 2021? Hoppas det genererar en slant på GIF:s konto dock.

Från söndag är det tillåtet med 300 åskådare på idrottsevenemang. Bortsett från SHL, kommer läktarna verkligen att fyllas på ishockey, fotboll, innebandy, bandyn, basket – eller är publiken redan bortskrämd och van vid att se matcher digitalt?

► Nanna Jansson

Ja, jag tror att folk kommer att fylla arenorna. Människorna uti folkhemmen längtar efter att gå på livesport. Få känna nerven på plats i arenan. Det säger väl ganska mycket, signalen ända från ungdomslagen till A-lagen på både dam- och herrsidan. Aldrig någonsin tidigare har det varit så LÄTT att rekrytera personal till sekretariat, matchvärdar, bollkallar, och så vidare. Helt plötsligt var alla platser tillsatta. Sedan kö på att få vara med. Nu hoppas vi bara att dessa stannar kvar i verksamheten. Men den utvecklingen vi ser i SHL, med inställda matcher, flaggade vi för i sportsnackarna tidigt. Nu är frågan, stängd serie? Fansen hungrar, men vi måste alla hålla i och hålla ut, även när arenorna öppnar, håll avstånd, tvätta händerna men njut av sport live.

► Karin Johansson

Jag tror folk är utsvultna på livesport! Jag hoppas verkligen att de som kan och har möjlighet tar sig till de mindre klubbarna och arenorna för att hjälpa till både med hejarop men även med lite ekonomi via inträdesbiljetten. Samtidigt hoppas jag alla sköter sig, tvättar händerna och stannar hemma vid minsta lilla tecken på en eventuell sjukdom. För vill vi få upp antalet åskådare ännu mer måste vi förhindra smittspridningen!

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

I helgen inleds korpens innebandyserier. Blod, svett, tårar och glädje utlovas på Gävle Strand!

► Karin Johansson

Den fina intervjun med Oskar Lindblom som någon trevlig tösabit på Sporten knåpat ihop...

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

Ellen Jonsson. Landslaget here we come. Söderhamns stolthet får äntligen debutera i Damkronorna. Välförtjänt!

► Karin Johansson

Katerina Mrazova i Brynäs. Hon är fullständigt dominant på isen och en fröjd att skåda med sin teknik och sitt spelsinne. Även ödmjukheten själv utanför. Ett praktexemplar på ett hockeyproffs.